Günlük burç yorumları: 13 Şubat Cuma

13 Şubat 2026 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 13 Şubat Cuma
Giriş: 13 Şubat 2026, Cuma 00:00
Güncelleme: 13 Şubat 2026, Cuma 00:18
1

Ay, cesur Yay burcundaki seyrine devam ediyor; ardından sorumluluk sahibi Oğlak burcuna geçiyor. Merkür bugün Kuzey Ay Düğümü ile hizalanıyor ve öğrenme, öğretme ile iletişim güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Zihinsel ilgi alanlarımızı paylaşan kişilerle değerli temaslar kurabilir ya da bizi geliştiren ve ufkumuzu genişleten yeni fikirlerle tanışabiliriz. Ya da benzer şekilde bizi ileriye taşıyan ve büyümeye zorlayan bilgilerle bağlantı kurabiliriz. Ancak Mars, Jüpiter ile bir quincunx açı yaparak huzursuzluk ve içgüdülerimiz ve doğal ritmimizle uyumsuzluk hissi yaratıyor. Karar vermekte zorlanabilir ya da güçlü bir isteği diğeriyle bütünleştirmekte güçlük çekebiliriz. Koşullar, enerjimizi nerede fazla ya da yetersiz kullandığımızı değerlendirmemizi gerektiriyor. Zamanlama sorunları yaşanabilir; odağımızı değiştirmemiz ve önceliklerimizi yeniden belirlememiz gerekebilir.

2

13 ŞUBAT 2026 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, günün ilk yarısında, hayatında iyileştirebileceğin alanlara odaklanabilirsin ve bu yapıcı bir etki yaratır. Bu, sorunlu alanları çözme gereğini fark ederek ilerlemene güvenle devam edebilmen için yolu temizleme zamanıdır. Ancak gün ilerledikçe, net kararlar almak için uygun bir zaman olmayabilir; yine de seçeneklerini tartmak açısından iyi bir konumdasın. Coşkunun biraz inişli çıkışlı olabileceğini unutma; bu durum büyük ölçüde, planlarındaki olası açıklar ya da beklediğin kadar iyi ya da hızlı ilerlememiş alanlara dikkatini çeken tereddütlerden kaynaklanıyor. Aile ya da ev hayatı ile sosyal yaşamın ve dış aktivitelerin arasında kalabilirsin. Şimdi ve önümüzdeki birkaç gün boyunca sınırlarını öğreniyorsun. Bununla birlikte, Ay'ın güneş haritanın tepe noktasına geçmesiyle birlikte pratik konular daha fazla öne çıkmaya başlıyor.

3

13 ŞUBAT 2026 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında, bir problemin üzerine kafa yormaktan ve konuları enine boyuna ele almaktan büyük keyif alman olası. Bu dönem, iletişimlerin ve jestlerin aracılığıyla sosyal hayatını geliştirmek, bir çevre oluşturmak ya da özel bir dostluğu güçlendirmek için uygun. Ayrıca içgüdülerine daha fazla güvenebilir ve çok daha net kararlar alabilirsin. Ancak gün ilerledikçe, abartılara ve aşırıya kaçan sözlere ya da beklentilere dikkat etmekte fayda var. İnsanlar biraz hedefi ıskalıyor olabilir. Enerjini belirli bir projeye yönlendirip yönlendirmeme konusunda bir soru işareti oluşabilir. Oldukça motive ve rekabetçi olsan da, şu sıralar otoriteye karşılık vermekte zorlanıyor olabilirsin. Fırsatlara atılmak istesen bile, kendini biraz dizginlemen ve gerçek (ya da daha iyi) ipuçlarını beklemen gerekebilir.

4

13 ŞUBAT 2026 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, günün ilk yarısında, hedeflerini netleştirmene ya da daha fazla sorumluluk almana yardımcı olan bir konuşma ya da haber gündeme gelebilir ve bu sana iyi hissettirebilir. Bir şeyler, sağlam hedefler koyman ve yükümlülüklerini yerine getirmen gerektiğini hatırlatıyor. Bu günlerde Mars'ın ruh ve macera alanındaki konumu, yeni şeyler öğrenmeni, yeni insanlara ulaşmanı ya da yeni deneyimler kazanmanı teşvik ediyor; alışılmış rutin ise bunaltıcı gelebilir. Buna karşın, kaynaklar alanındaki Jüpiter, yerleşme, rahat etme ve güvenli bir çevrenin keyfini çıkarma arzusunu artırıyor. Elbette bu iki istek zaman zaman birbiriyle çatışabilir ve bugün ilerleyen saatler bu günlerden biri olabilir. Aradığın heyecanı telafi etmek için yapılan aşırılıklara dikkat et. Bazı aktiviteleri azaltmak ya da sadeleştirmek anlamına gelse bile, özgürlük ile konfor arasında bir denge bulmaya çalış.

5

13 ŞUBAT 2026 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugünün enerjileri, geliştirilebilecek alanları fark etmek için oldukça uygun. Günün ilk yarısında, alışılmış düzenini bozan aktivitelere katılma isteği güçlü olabilir. Bu yönde seni daha da motive eden ve sana ilham veren bilgilerle bağlantı kurmak için iyi bir zaman. Düşüncelerin özellikle geleceğe dönük; çevren ve bağlantıların ilginç haberler ya da fikirler getirebilir. Yaptığın işlere ilgin arttıkça daha fazla odaklanma yaşayabilirsin. Ancak gün ilerledikçe kararsızlık gündeme gelebilir. Sınırlarını biraz zorluyor olabilirsin ve bunu her zaman fark etmeyebilirsin. Bu muhtemelen yapılması gereken bir şey olsa da, zaman zaman gerçekçi kalmak ve ayaklarını yere basmanın en büyük hayallerine bile fayda sağlayacağını kendine hatırlatman iyi olur. Başkalarıyla etkileşimler abartılı bir hâl alabilir; kalıbı fark edip baştan durdurmazsan, küçük meseleler hızla büyüyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde kendini yavaşlatma ve enerjini koruma ihtiyacı belirginleşiyor. Zaman zaman enerjik, zaman zaman ise oldukça yorgun hissedebilirsin.

6

13 ŞUBAT 2026 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün, öğrenimlerinden ya da ilgi alanlarından keyif almak ve düşüncelerini paylaşmak için oldukça iyi bir durumdasın. Yakın bir ilişki ya da finansal bir konuyla ilgili bir sonraki adımını hayal etmene yardımcı olacak bilgilerle karşılaşabilirsin. Ancak gün ilerledikçe kendini fazla zorlamak gerçek bir sorun hâline gelebilir. Bu enerjiyi lehine kullanmanın anahtarı, sınırlarını nerede aştığını hızlıca fark etmektir. Bu günlerde Mars'ın ortaklık alanındaki konumu, ilişkileri özellikle hareketli ya da talepkâr kılıyor. Buna karşılık, Jüpiter'in gizlilik alanındaki etkisi, kendinle başbaşa kalma ya da günlük koşuşturmacadan uzaklaşma ihtiyacını ve bundan aldığın keyfi artırıyor. Elbette bu enerjiler bir noktada çatışacaktır ve bugün o günlerden biri olabilir. Ne kadar zor görünse de, sınırlarını nazikçe ama net bir şekilde ifade etmek en iyisi. Uzlaşma da bir diğer seçenek. Ay'ın bugün iş ve sağlık alanına geçmesiyle birlikte, dikkatin günlük düzenini, sağlığını ve alışkanlıklarını iyileştirmeye yöneliyor.

7

13 ŞUBAT 2026 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, günün erken saatlerinde, sorunları ayıklamak ve oldukça verimli olmak için çok iyi bir konumdasın. İlişkilerindeki problemli alanları ele almak için özellikle motive hissedebilir ya da bir partnerinin başarılarını destekliyor olabilirsin. Yakın ilişkilerde ne istediğinin ve ne istemediğinin giderek daha fazla farkına varıyorsun; bu da ilerleyen süreçte son derece faydalı olacak, çünkü pek çok ilişki sorunu öz farkındalık eksikliğinden kaynaklanır. Günün ilerleyen saatlerinde ise enerjik Mars ile Jüpiter zorlayıcı bir açı oluşturuyor ve zamanlama biraz şaşabilir. Coşku ve motivasyon dalgalanabilir. Bu günlerde Mars'ın iş ve sağlık alanındaki konumu, günlük hayatını ve sistemlerini düzene sokmak için oldukça fazla enerji harcamana işaret ediyor; ancak günlük rutinler zaman zaman yorucu olabilir. Hedeflerini ilerletmek istesen de, sosyal alanındaki Jüpiter seni eğlenmeye, sosyalleşmeye ve çevre oluşturmaya çağırıyor. Bir yerden feragat etmek gerekebilir ama bir uzlaşma da işe yarayabilir. Her iki alanda da "sonuna kadar yüklenmen" gerekmeden de tatmin olabilirsin; her ne kadar şu anda böyle hissetmesen de. Enerji ve zaman sınırlı, kendini şu an çok şeyin altından kalkabilecek gibi hissetsen bile.

8

13 ŞUBAT 2026 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, günün ilk yarısında, plan yapmak ve organize olmak için oldukça iyi bir konumdasın. Beceri skalanı geliştirmek ve başkalarına faydalı olmanın yollarını bulmak ön planda olabilir. İşini ya da sağlıkla ilgili hedeflerini ilerletmene yardımcı olacak bilgilerle bağlantı kurabilirsin. Günün ilerleyen saatlerinde, kapasitenin üzerinde sözler vermemeye ya da taahhütlere girmemeye dikkat et. Niyetlerin çok iyi olsa da, bugün kendini neredeyse yenilmez hissetme eğilimi var. Bu enerji ve atılım dalgası geçtikten sonra, altından kalkabileceğinden fazlasını üstlenmiş olduğunu fark etmek hoşuna gitmeyebilir; bu yüzden "gelecekteki kendini" düşünerek ölçülü davranmaya çalış. Ayrıca fazla paylaşım yapmamaya ya da bir konuyu abartmamaya özen göster. Mars'ın beşinci evindeki konumu, eğlenme isteğini ve motivasyonunu artırıyor; ancak romantik ya da keyifli aktivitelere fazlaca yüklenirsen, hedeflerini ilerletme fırsatlarını kaçırdığını hissedebilirsin. Sorumluluklar ve eğlence şu an birbirini dışlar gibi görünebilir ve bazı açılardan gerçekten öyledir; yine de bir denge bulmak mümkün. Alternatif olarak, stresi ve baskıyı azaltmak için her ikisine de zaman ayırabilmek için; bazı ödünler vermen ve ayarlamalar yapman gerekebilir.

9

13 ŞUBAT 2026 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, günün ilk yarısında, sorunları çözmek ya da onların üstesinden gelmek istemen oldukça olası. Kalbine çok yakın konular üzerine eleştirel düşünmeler yapabilir ya da bu konuları konuşabilirsin. Zihinsel bir ilgi geliştirmek ya da sohbet yoluyla bir bağ kurmak şu anda güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Bu günlerde Mars'ın destek sistemlerinin alanını harekete geçirmesiyle, özel hayatında, aile içinde ve evle ilgili konularda yapılacak çok şey olabilir ya da kolayca heyecanlanabilirsin. Öte yandan Jüpiter, sana dışarı açılmanı, ilerlemeni ve farklı deneyimlerle hayatına çeşitlilik katmanı teşvik ediyor; böylece daha fazla yaşam deneyimi kazanabilir ve yeni bakış açıları edinebilirsin. Elbette bildiğin yerde kalma isteği ile ufkunu genişletme arzusu zaman zaman çatışabilir ve günün ilerleyen saatleri bu anlardan biri olabilir. Bu çatışmayı azaltmak için üzerine fazladan sorumluluklar ve aktiviteler almaktan kaçın. Eğer bunlara "evet" dersen, bu gerçekçi olandan çok daha fazlasını yapabileceğini düşünmenden kaynaklanıyor olabilir. Ev ve aileyle ilgili bu kadar çok yapılacak şey varken kaçma isteğini tatmin etmek zor olabilir; ancak biraz yaratıcılıkla her iki isteği de beslemenin yollarını bulabilirsin.

10

13 ŞUBAT 2026 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün, iyileştirmeler yapmaya odaklanma eğilimindesin. Kişisel bir konuyla ilgili gelen bir haber, şifalanmana yardımcı olabilir. Ancak gün ilerledikçe, zamanın ya da enerjinin izin verdiğinden fazlasını yapman gerektiğine dair bir baskı hissedebilirsin. Fazla enerjiyi sağa sola dağıtmak çözüm değildir; bunu yaptığında ilgi alanlarının ya da girişimlerinin hiçbiri gerçek anlamda gelişmez. Bunun yerine bir denge kurmayı hedefle. Huzursuzluk, iletişim alanındaki Mars ile yakınlık alanındaki Jüpiter arasındaki çatışmadan kaynaklanıyor. İnsanlara ya da mevcut uğraşlarına karşı sert mi yoksa daha rahat mı yaklaşman gerektiğini bilemeyebilirsin. İçinin bir yanı sadece meraklı; konuların yüzeyinde kalmak, her şeyi hafif ve kolay tutmak istiyor. Diğer yanın ise yoğunluktan keyif alıyor ve tutkunu ateşleyen projelere ya da insanlara yönelmek istiyor. İkisi arasında bir seçim yapman gerekiyormuş gibi görünebilir, ancak yeterince çaba gösterirsen bir denge kurmak mümkün olabilir.

11

13 ŞUBAT 2026 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, güne başlarken, senin için gerçekten en iyisinin ne olduğunu düşünme eğilimindesin. Zorlukların peşinden gitmek, organize olmak, zihinsel ilgi alanlarını takip etmek ve yarım kalmış projeler üzerinde çalışmak için uygun bir zaman. Başkalarıyla iletişimini geliştirdikçe, hayatının ince ama anlamlı şekillerde iyileştiğini fark ediyorsun. Günün ilerleyen saatlerinde ise huzursuzluk, kaynağını anlamazsan seni sabırsız hissettirebilir. Bunun önemli bir göstergesi, Mars'ın Jüpiter ile uyumsuz bir açı yapmasıdır. Hızlı ve kolay kararları sevsen de, şu anda bir sonraki adımının ne olacağını sorgularken bulabilirsin kendini ya da seçeneklerini rahat hissettiğinden çok daha uzun süre tartmak zorunda kalabilirsin. Mars haritandaki güvenli ve sağlam alanda ilerleyerek kaynaklarını artırmanı, bunların tadını çıkarmanı ve bildiğin yolda kalmanı teşvik ediyor. Buna karşılık Jüpiter, paylaşma, etkileşim kurma ve uzlaşma isteğini körüklüyor. İçinde bulunduğun ruh hâliyle, küçük farklar bile kolayca büyük sorunlara dönüşebilir. Aceleyle varsayımlarda bulunmamaya ve tonu yumuşatmaya çalış. Değerler, istekler ve planlar arasındaki çatışmalar bir ilişkiye dalga dalga yayılabilir. Orta yolu bulmaya odaklan.

12

13 ŞUBAT 2026 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, günün erken saatlerindeki enerjiler, varlığından bile haberdar olmadığın kaynakları keşfetmek için oldukça uygun. Bu aralar nelere değer verdiğini öğreniyor ve bu süreçte bazı yeteneklerini de ortaya çıkarıyorsun. Bugün karşına çıkan bilgiler seni bu yöne işaret edebilir; eğer finansla ilgiliyse, ayrıca faydalı da olabilir. Ancak gün ilerledikçe kararsız bir enerji devreye giriyor. Mars'ın burcundaki etkisi son zamanlarda seni fazlasıyla hareketlendirdi ve bağımsızlık sevgini güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor; hem en iyi hem de en zor anlarda! Buna karşın, iş ve sorumluluklar alanındaki Jüpiter sık sık işi bitirme konusunda seni motive ediyor; bu da zaman zaman bu iki inatçı dürtünün çatışmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor. Bugün, özellikle son dönemde üstüne fazla sorumluluk aldıysan; bunlar kişisel planlarını takip etme ihtiyacınla çakışabilir. Kendini geçici olarak tükenmiş, yönünü ya da odağını kaybetmiş hissedebilirsin. Zaman zaman enerjik ve özgür hissetmeni sağlayacak şekilde rutini biraz karıştırmanın yollarını ara; bunu yaparken çalışma ve spor yapma fırsatlarını tamamen devre dışı bırakmamaya da özen göster, çünkü bunlar da sana oldukça tatmin sağlayabilir.

13

13 ŞUBAT 2026 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, günün erken saatlerinde, neleri iyileştirip değiştirebileceğine odaklanmak sana kolay gelebilir. Bu mesafeli enerji, zaman zaman oldukça faydalıdır. Başkalarıyla kendini paylaşma konusunda büyük bir heves olabilir; ancak bu aralar güçlü bir mahremiyet ihtiyacı da söz konusu ve günün ilerleyen saatlerinde bu iki ihtiyacı hayatında birleştirmekte biraz zorlanabilirsin. Enerjinin büyük bir kısmını bitişlere, özel konulara ve perde arkasında yürüyen işlere yönlendirirken, aynı zamanda hayatında daha fazla drama, romantizm ve genel anlamda eğlence arzuluyorsun. Kişisel ya da yaratıcı bir risk alıp almamak, şu an kolay bir cevabı olmayan bir soru olabilir. Son dönemdeki projeler ya da girişimler, mahremiyet, dinlenme ve toparlanma ihtiyacın nedeniyle, olduğundan daha zor görünebilir; ancak bu durum geçicidir. Ay'ın güneş haritandaki ilgili alana geçişi, biraz objektiflik kazanman için oldukça elverişli.

