Günlük burç yorumları: 11 Şubat 2026 Çarşamba
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Şubat Çarşamba

11 Şubat 2026 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 11 Şubat Çarşamba
Giriş: 11 Şubat 2026, Çarşamba 00:00
Güncelleme: 11 Şubat 2026, Çarşamba 09:01
1

Venüs bugün Balık burcuna giriyor ve 6 Mart'a kadar bu burçta transit yapacak. Bu geçiş, özellikle etkileşimlerimizde ve ilişkilerimizde hayatımıza tatlı ama zaman zaman kaçışa meyilli bir enerji getiriyor. Balık burcundaki Venüs şefkatli ve sevecendir; ancak tanımlaması ve tatmin edilmesi zor bir özlem olduğu için ona ulaşmak da güç olabilir. Bu etki altında sınırlar ve çizgiler bulanıklaşır. Bu konumun gölge tarafı kaçamak davranışlar ve kaçınmayı içerebilir. Bunun dışında, artan bir merhamet ve daha büyük bir anlayış zamanı. Önümüzdeki haftalarda farklı zevklere ve uğraşlara zihnimizi açıyoruz. Bugünkü Güneş–Jüpiter biquintile açısı bizi büyümeye ve gelişmeye motive ediyor; ancak değişimi gerçekten benimsemek yerine gösteriş yapmamaya dikkat etmeliyiz. Bu transit aynı zamanda olup biteni daha olumlu bir açıdan görmemizi teşvik ediyor ve kalıpları daha net fark etmemize yardımcı oluyor. Şu anda koşullarımızdan en iyi şekilde yararlanmakla ilgileniyoruz. Ancak bu geceki Mars–Satürn yarı karesi zorluklar yaratabilir. Engeller karşısında yavaşlamak en iyisi; çünkü fazla hızlı hareket etmeye çalışmak daha fazla direnç doğurabilir. Koşullar kendimizi ortaya koyma çabalarımızı engelliyor gibi göründüğünden, sabır gerekli.

2

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Venüs bugün senin burcunun arkasındaki burca geçiyor ve 6 Mart'a kadar doğum haritandaki bu alanda ilerleyecek. Bu döngüde duygularınla bağlantı kurmak için kendine daha fazla zaman tanıman faydalı olur. Sevgi duyguların karmaşıklaşabilir ya da ilişkiler daha girift bir hâl alabilir. Özel anlara duyulan sevgi artabilir; belirli ölçüde yalnızlıktan keyif alabilir, perde arkasından gelen fayda ve desteklerden yararlanabilirsin. Bu dönemde başkaları için daha fazla şey yapabilirsin; ancak kalp meselelerinde, aşkla ilgili kararlarında ve para ya da zevk konularında acele etmemek için her neden var. Sosyal hayatın açısından daha sessiz, daha özel bir döneme giriyorsun. Önümüzdeki haftalarda daha çok düşünmeye, meseleleri tartmaya ya da bir içsel sorgulama yapmaya meyilli olacaksın. Bu döngü, 6 Mart'ta başlayacak ve her şeyi su yüzüne çıkaracak olan Venüs, Koç transiti öncesindeki süreçtir. Günün ilerleyen saatlerinde ise yönetilmesi gereken bazı istikrarsızlıklar olabilir. Çok fazla seçeneğin yoksa kendini kısıtlanmış hissedebileceğinden, biraz duygusal mesafe iyi gelebilir. Öte yandan, fazla seçenek de seni kararsızlık içinde tutabilir. Özellikle adil olmaya ve sağduyunu kullanmaya dikkat et; zira aşırıya kaçma eğilimi olabilir. Keyif al ama gerçekçi kal ve işi abartmaktan kaçın.

3

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Ay bugün senin yakınlık alanına ilerliyor ve her zamankinden daha fazla olayları kişisel algılamaya meyilli oluyorsun. Yaptığın işlerde, eğlencede ya da ilişkilerinde yoğunluğa çekiliyorsun. Yönetici gezegenin Venüs, bugünden 6 Mart'a kadar sosyal alanında misafir ve bu geçişle birlikte Venüs burcunla destekleyici bir ilişki kuruyor. Duygularını ifade etmek ve hayatına istediklerini çekmek sana doğal geliyor. Venüs bu konumda derin, ruhsal ve şefkatlidir; önümüzdeki haftalarda arkadaşlar aracılığıyla ya da arkadaşlarla ilginç bağlantılar kurulabilir. Ortak ilgi alanlarına sahip insanları ve arkadaşları hayatına çekmek her zamankinden daha kolay. Arkadaşlara karşı uyumlu ve anlayışlısın ve bu özellik bu döngüde daha da öne çıkıyor. Başkalarıyla birlikte yapılan ya da başkaları için yapılan faaliyetler aracılığıyla daha güçlü bir tatmin duygusu kazanabilirsin. Bugün günlük düzenindeki değişiklikler belirgin olabilir ve erteleme tuzaklarına düşmek her zamankinden daha kolay. Şu anda masaya çok fazla seçenek koyarsan, olduğun yerde dönüp durabilir ve ilerleyemeyebilirsin.

4

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün güneş haritandaki yedinci eve ilerliyor ve başkalarının bakış açılarına daha fazla odaklanıyorsun. Özel biri, senin kendine özgü bakış açını takdir etmeye meyilli. Önümüzdeki haftalarda, özellikle kamusal ya da profesyonel ortamlarda, iş birliği yapmak ve başkalarını etkilemek daha kolay olacak. Venüs kariyer ve itibar alanın olan güneş onuncu evine geçiyor ve 6 Mart'a kadar burada transit yapacak. Önümüzdeki haftalarda aşkla ilgili sorumluluklar daha netleşebilir ya da itibarında hoş bir canlanma yaşanabilir. Anlaşmalar yapmak, pazarlık etmek daha kolay olabilir ya da iş ve profesyonel bağlantıların sayesinde artan sosyal ve maddi fırsatların tadını çıkarabilirsin. İnsanlar yaratıcılığını, cazibeni ya da sıcaklığını fark etmeye ve takdir etmeye daha yatkın. Hayat, yeteneklerini daha görünür kılıyor gibi görünüyor. Bugün başkalarıyla uyum sağlamak ve onların katkılarından keyif almak her zamankinden daha kolay olsa da, huzursuzluk ilerleyen saatlerde kötü seçimlere ve belki de gereksiz harcamalara yol açabilir. Aşırıya kaçma eğilimi güçlü.

5

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, önümüzdeki haftalar mutluluğunu ve ışığını paylaşmak için ideal, çünkü Venüs ruh alanına ilerliyor ve burcunla uyumlu bir konuma geçiyor. 6 Mart'a kadar sürecek bu transit, daha fazla çeşitlilik ve farklılık arzusunu nazik ve keyifli bir şekilde harekete geçiriyor. Zevkler, insanlar ve mekânlar konusunda ilgi alanların daha sıradışı ya da alışılmışın dışında olabilir. Bir macera ve keşif ruhu seni sarıyor. Kişiliğin takdir ediliyor ve beğeniliyor. Sana en doğal gelen özellikler, bu dönemde insanların genel olarak keyif aldığı nitelikler oluyor. Seni mutlu eden şeyleri ve kişileri aramaya daha yatkınsın. Günün ilerleyen saatlerinde ise enerjiler biraz huzursuzluk ya da bir ilişkide soru işaretleri yaratabilir. Bazı yanlış anlamalar ya da netlik eksikliği etkileşimlerini sekteye uğratabilir. Ancak bu küçük pürüzler, gerçekten ne istediğinle temas kurmana yardımcı olabilir.

6

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Venüs bugün güneş haritandaki sekizinci eve ilerliyor ve birine yakın olma ya da sevdiğin bir proje ya da girişime ekstra zaman ayırma arzusunu teşvik eden bir döngü başlatıyor. 6 Mart'a kadar sürecek bu süreçte, sevgi ve enerjini odaklamak özellikle çekici ve tatmin edici olabilir. Para konularında huzurlu anlaşmalara varmak mümkün ya da ihtiyaç duyduğunda destek çekmek daha kolay olabilir. Bu döngü, ilişkilerin daha karmaşık ya da derin alanları, paylaşım ve yakınlık üzerinde çalışmayı destekliyor. Özel hayatını daha ciddiye alıyorsun. Neyse ki bu, büyük ölçüde keyifli bir süreç. Bugün ruh hâlin iyi ve bazı dikkat dağıtıcı unsurlar ya da huzursuzluklara rağmen oldukça verimli olabilirsin. Biraz kurcalamayla gerçekten işe yarar bilgiler keşfetmen gayet mümkün.

7

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay bugün senin ev ve aile alanına ilerliyor ve daha yumuşak bir tempo arzuluyorsun. İyileşmek, yenilenmek ve gücünü toplamak isteyebilirsin. Bugün ayrıca Venüs, ilişki ve ortaklık alanındaki transiti­ne başlıyor ve önümüzdeki haftalarda ilişkilerine keyifli bir odaklanma getiriyor. 6 Mart'a kadar sürecek bu döngü, hayatına mutlu ya da yardımcı insanlar çekebilir ya da mevcut bağları güçlendirebilir. Başkalarıyla barış sağlama ihtiyacın varsa ya da danışmanlık gibi desteklerden fayda görmek istiyorsan, bu dönem bunun için oldukça uygun. Şu anda uzlaşmaya ve taviz vermeye açıksın; karar almadan önce madalyonun öbür yüzünü de hesaba katıyorsun. Başkalarına eşit bireyler olarak davranma ve karşılığında da bundan azını kabul etmeme zamanı. Ayrıca, kendinle ilgili ilham verici bir şeyi bir başkasının gözünden öğrenmek için harika bir transit. Günün ilerleyen saatlerinde ise yargıların fazla iyimser beklentilerle şekillenebileceğini aklında tut; bu yüzden özgüvenini artıran aktivitelere yönelmek en iyisi. Şimdilik bir rutine ya da programa gereğinden fazla güvenmemeye çalış.

8

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Venüs'ün güneş haritandaki altıncı eve ilerlemesiyle birlikte, günlük rutinlerini dengelemek ve onlardan keyif almak için fırsatlar ortaya çıkabilir. 6 Mart'a kadar sürecek bu döngü, işinden keyif almak, onu iyileştirmek ya da günlük uğraşların sırasında insanlarla tanışmak ve sosyalleşmek için oldukça uygun. Önümüzdeki haftalarda iş ya da sağlıkla ilgili çabalar her zamankinden daha tatmin edici olabilir. Zaman zaman disiplin eksikliği yaşanması da mümkün! Bu yılın en üretken dönemi olmayabilir; ancak bu transit önemli bir amaca hizmet ediyor, çünkü işine ve rutinlerine duyulan keyfin artması fazlasıyla hoş karşılanabilir. Günlük hayatında daha fazla neşe bulacak ya da denge yaratacaksın. Bugün ise çözülmesi gereken karışık sinyaller olabilir. Aynı anda çok fazla şey üstlenmeye çalışıyor olabilirsin. İşleri hafif tut ve mizah duygunu koru.

9

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Venüs bugün Balık burcuna ilerliyor ve 6 Mart'a kadar burada transit yapacak. Bu, keyif almak, kişisel çekicilik ve popülerlik açısından adeta ilahi bir enerji. Venüs; zarafet, çekim gücü, etkileşim isteği ve güçlü bir cazibeyi; kendini ifade etme, yaratıcılık, romantizm, çocuklar, eğlence ve oyun, takdir ve hatta alkış ihtiyacını yansıttığın alanlara taşıyor. Bu, seni iyi çerçeveleyen bir transit; başkalarının doğal özelliklerini daha çok takdir etme eğiliminde olduğu bir dönem. Güneş 18'ine kadar ev ve aile alanında olsa bile, önümüzdeki haftalarda akıcı ve çekici enerjilerin tadını çıkarman olası. Haritanın bu alanındaki Venüs, seni kabuğundan çıkarabilir. Şu anda daha hassas ve tepkilere açık bir durumdasın ve neyse ki günün enerjileri biraz daha fazla etkileşim ve uyarılma ihtiyacını destekliyor. Yine de gün ilerledikçe biraz dağınık hissedebilirsin. Pratik olmayan seçimlere dikkat et.

10

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay bugün senin burcuna ilerliyor ve ilgi bekleyen bazı duyguları su yüzüne çıkarıyor. Bugün ayrıca Venüs, ev ve kalp alanına geçiyor ve 6 Mart'a kadar burada kalacak; bu da duygusal dünyana daha da renk katıyor. Bu transit, evin, ailen, tanıdık insanlar ve bildik mekânların sunduğu konfor ve güvene olan takdirini artırıyor. Evde yeniden düzenleme yapmak, misafir ağırlamak ya da aileyle ilişkileri onarmak ve tazelemek için harika bir zaman. Ancak yeni insanlarla ilgili olarak kalbin biraz temkinli davranabilir. Aşk, sana çok yakın bir yerde bulunabilir. Bu döngü, olumlu enerjiyi ev ve aile yaşamına yönlendirmek için son derece uygun. Ev hayatında daha fazla uyum yaratmak şu anda ana tema olabilir. Yaşadığın alanı ya da dayanak noktanı daha rahat ve huzurlu hâle getirmek tatmin edici bir odak noktası olabilir; fakat günün ilerleyen saatlerinde enerji biraz dağılabilir. Kendin için, rahatça altından kalkabileceğinden fazlasını üstlenmeye meyilli olabilirsin. Aşırıya kaçma eğilimi de söz konusu.

11

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün senin burcunun arkasındaki burca ilerliyor ve hızlı tempondan biraz dinlenme ya da seni tazeleyecek hoş bir mola ihtiyacını tetikliyor. Bugün ayrıca Venüs, burcunla yaratıcı bir açıya geçiyor ve 6 Mart'a kadar hayatına istediklerini çekme konusundaki cazibeni ve özgüvenini artırıyor. Önümüzdeki haftalar, fikirlerini iyi ifade etmek ve yeni ilgi alanları ile bağlantıların tadını doyasıya çıkarmak için özellikle çok uygun. Sevgi; güzel sohbetler, e-postalar, mesajlar ve yazışmalarla güçlenebilir. Başkaları fikirlerine ve iletişim tarzına özellikle çekilebilir. Venüs bu döngüde cevapları zorlamaz; onların kendiliğinden gelmesini bekler ya da nazikçe ister. Bu süreçte başkalarına karşı daha meraklısın ve günlük uğraşlarını özel biriyle paylaşmaya özellikle ilgi duyuyorsun. Bugün hedeflerin ve fikirlerin konusunda heveslisin; ancak keyif almayı bırakacak kadar çok şeyi aynı anda üstlenmemeye dikkat et.

12

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay bugün sosyal alanına ilerliyor ve bağlantılar kurmak ya da kişisel ilgi alanlarını keşfetmek tatmin edici olabilir. Bugün ayrıca Venüs burcundan çıkıp kaynaklar alanına geçiyor ve 6 Mart'a kadar burada kalacak. Bu döngü, sahip olduklarının ya da yakın zamanda inşa ettiklerinin tadını çıkarmak için harika. Çabalarını görme ve takdir etme, zaman zaman bir memnuniyet hâlinin keyfini sürme zamanı. Bu süreçte duygular daha istikrarlı hâle gelir ve özellikle basit zevkleri takdir edersin. Aşk ve yakın ilişkiler için istikrarlı bir konumdur; en azından ilişkilerin mevcut hâlini koruma eğiliminde olduğu bir dönemdir. Seni rahat hissettiren insanlara değer verirsin. Para ya da hediyeler sana gelebilir ve bunları konfor sağlayan ya da güzel şeylere harcayabilirsin. Bugün çok fazla fikir veya uğraşı aynı anda eğlendiriyor olabilirsin. Heves harika, ancak aşırıya kaçmaya yol açarsa keyfini azaltabilir. Bir şeye atlamadan önce tüm gerçekleri öğren.

13

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bugün itibar ve sorumluluk alanına ilerliyor ve seni hedeflerinle ve hırslarınla daha güçlü bir temas hâline getiriyor. Bugün ayrıca Venüs burcuna geçiyor ve 6 Mart'a kadar burada kalarak, kendi bedeninde rahat hissetme ve hayatına istediklerini çekme açısından çok güzel bir döngü başlatıyor. Bu dönemde duygularını daha özgürce ifade ediyorsun. Odak noktası keyif ve aşk; doğal caziben herkesin görebileceği şekilde ortaya çıkıyor. Duyguların konusunda daha netsin ve sevgini daha açık ve içten biçimde gösteriyorsun. Tavrın daha sakin, daha uyumlu ve çekici; ancak sevgiye dayalı arzuların zaman zaman oldukça aceleci hissedilebilir. İnsanlar seni kişiliğin ve benzersiz özelliklerinle fark ediyor. Çekim gücün adeta zirve yapıyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise çıtayı fazla yükseltme ya da aynı anda çok fazla şeyi idare etmeye çalışma eğilimi olabilir. Çok fazla seçeneğin olduğunda kendini yönlendirmek zorlaşabilir. Hatta olduğun yerde dönüp durduğunu ama hiçbir şey seçmediğini fark edebilirsin. Ani heveslere dikkat et; çünkü arzular bir anda ortaya çıkabilir ama büyük ihtimalle geçici olacaktır.

