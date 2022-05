Hamilelik yeme bozukluğuna sebep olabilir mi?

Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza ve diğer yeme bozuklukları en yaygın olarak ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkar ve sıklıkla kadınları etkiler. Bu hastalıkların tanısı ve tedavisi genellikle ertelenir, bu nedenle bir kadının hamilelik dönemine kadar devam etmeleri nadir değildir. Bu dönemde, annenin yanı sıra bebeğin sağlığını da etkileyebilirler, bu nedenle hamilelik ve yeme bozukluğu arasındaki etkileşimi anlamak çok önemlidir.

Hamilelik ve yeme bozuklukları

Yeme bozukluğu olan kadınlar genellikle düzensiz veya adet gecikmesine sahiptir. Bu semptomları olan kadınlar genellikle hamile kalamayacaklarını varsayarlar ancak bu inanç doğru değildir. Aktif anoreksiya nervozalı kadınlar gebe kalmakta daha fazla güçlük çekebilse de gebelikler meydana gelir. Bulimia nervozalı birçok kadın, “sağlıklı” bir kilo aralığında olsalar bile, düzensiz adet dönemlerine sahiptir. Bununla birlikte, doğurganlık, bulimia nervozalı kadınlar için önemli bir sorun gibi görünmemektedir.

Bir yeme bozukluğunuz varsa ve hamile kalmak istiyorsanız, önce hamileliği ertelemeniz ve yeme bozukluğunuz için tedavi aramanız önerilebilir. Daha güçlü, daha sağlıklı bir hamilelikle ve ebeveynliğin zorluklarına daha iyi hazırlanabilmeniz mümkün. Düzensiz beslenme ile ilişkili olanlar yerine sağlıklı alışkanlıklar oluşturmak, hamileliğinizi kolaylaştırabilir ve sağlıklı bir bebek için şansınızı artırabilir.

Hamilelik süreciniz başladığınızda, geçmişinizi ve endişelerinizi sağlık uzmanlarınızla paylaşmanız çok önemli olabilir. Örneğin, tartımınızı ve kilo alımınızı nazikçe ve ekstra şefkatle ele almalarını onlara bildirebilirsiniz.

Yeme bozuklukları, uyandırdıkları utanç ve gizlilik nedeniyle sıklıkla gözden kaçar. Hamile kadınlar, bebeklerine zarar verme potansiyeli konusunda artan suçluluk ve utanç duyguları yaşayabilirler ve ayrıca genellikle başkalarından yargılanmaktan korkarlar. Sonuç olarak, sorunlarını açıklamak konusunda isteksiz olabilirler ve çoğu durumda bir sorunları olduğuna inanmayabilir veya kendilerine itiraf etmeyebilirler.

Hamilelik sırasında yetersiz kilo alımı, izlenmesi gereken bir uyarı işaretidir. Şüpheli bir yeme bozukluğunun diğer belirtileri şunları içerebilir:

Yoğun kilo alma korkusu

Etrafta endişe veya yemekten kaçınma

Şişman hissetmekle meşgul olma

Aşırı egzersiz

Alışılmadık derecede büyük gıda alımı

Anormal elektrolit seviyeleri

Hamilelik yeme bozukluklarını nasıl etkiler?

Her kadın farklıdır ve yeme bozuklukları sunumları da seyri bakımından farklılık gösterir, bu nedenle hamileliğin yeme bozukluklarını kendine özgü şekillerde etkilemesi şaşırtıcı değildir. Bazı kadınlar hamilelik sırasında ilk kez yeme bozukluğu yaşayabilir. Hamilelik, tıkınırcasına yeme bozukluğunun başlangıcı için daha yüksek riskli bir dönem gibi görünmektedir. Diyet yapan bazı kadınlar hamileliği, kısıtlayıcı yemeklerden kurtulmanın izin verilen bir dönem olarak görmesi bu konuda önemli olabilir. Hamile kalan bazı kadınlar için önceden var olan yeme bozuklukları hamilelik boyunca devam eder. Diğer kadınlar için hamilelik, yeme bozukluğunu şiddetlendirebilir veya öyküsü olanlar için nüksetmeye neden olabilir. Diğerleri için, hamilelik sırasında yeme bozukluğu semptomları azalabilir. Başka bir insanı besledikleri bilgisi, uygun şekilde yemek yeme motivasyonu sağlayabilir ve kusma ve aşırı egzersiz gibi diğer davranışları engelleyebilir.

Hamilelik ve vücut imajı

Hamilelik, herhangi bir kadın için zor olabilen ve yeme bozukluğu olanlar için son derece stresli olabilen çalkantılı bir vücut değişiklikleri dönemidir. Hamilelik sırasında yeme bozukluğu belirtileri azalsa bile, şekil ve kilo ile ilgili endişeler yüksek kalmaya devam edebilir. Hamilelik sırasındaki en önemli fiziksel değişikliklerden biri, yeme bozukluğu olan birçok kişinin korktuğu bir şey olan kilo alımıdır. Bazı kadınlar hamilelikle ilişkili kilo alımını ve vücut değişikliklerini tolere etmekte zorlanırlar. Yine de bazıları, hamilelik sırasında kilo endişelerinden kurtulmuş hissettiklerini bildirmektedir. Yeme bozukluğu olan bazı kadınlar, hamileliği vücutlarını ve yeteneklerini görmek için yeni bir bağlam olarak değerlendirir.

Yeme bozukluğu olan bir hamile olmak

Yeme bozuklukları vücudun tüm sistemlerini olumsuz etkileyebileceği gibi bebeği de etkileyebilir. Anoreksiya nervozalı kadınların düşük, erken doğum, daha yavaş fetal büyüme ve düşük doğum ağırlıklı bebek oranları daha yüksek görünmektedir. Tıkınırcasına yeme bozukluğu olan kadınların daha yüksek düşük oranları ve daha yüksek doğum ağırlıklı bebek riski vardır. Yeme bozukluğu olan birçok kadın, yeme bozukluklarını ifşa etmekten korkar, ancak bunu yapmamak sizin ve bebeğiniz için riski artırabilir. Utanmış veya mahcup hissedebilseniz de, sağlık hizmeti sağlayıcılarınızla konuşmanız ve yeme bozukluğu belirtileriniz hakkında onları bilgilendirmeniz çok önemlidir.

Hamilelik, yeme bozukluğunun seyrini çeşitli şekillerde etkileyebildiği gibi, doğum sonrası dönem de etkileyebilir. Hamilelik sırasında semptomları düzelen kadınlar için, doğum sonrası iki farklı model gözlemlenmiştir: bazıları doğumdan sonra yeme bozukluğu semptomlarında azalma göstermeye devam ederken, diğerleri nükseder.

Bir kadının doğum yapmasından sonraki dönem, özellikle hamilelik sırasında semptomları azalmış olanlarda, yeme bozukluğu semptomlarının tekrarlaması veya alevlenmesi için yüksek riskli bir zamandır. Kadınlar hamilelik öncesi vücutlarına ve kilolarına dönmek için muazzam bir baskı yaşarlar. Bu baskı özellikle yeme bozukluğu olanlar için rahatsız edici olabilir. Yeme bozukluğu olan ve doğum yapan kadınlarda nüks oranlarının önemli olması, hamilelik sırasında semptomları düzelse bile kadınların doğum sonrası dönemde tedaviye devam etmesi gerektiğini göstermektedir. Anneliğe uyum, rol değişiklikleri ve fiziksel değişiklikler sadece yeme bozukluğu olan kadınlar için değil tüm kadınlar için zor olabilir.

Suçlu hissetmeyin

Yeme bozukluğunun bir seçim değil, ciddi hastalık olduğunu ve ayrıca, yardımın mevcut olduğunu bilin. Bir yeme bozukluğu için yardım aramak için asla geç değildir. Tedavide değilseniz, hamilelik yardım almak için uygun bir zaman olabilir. Yeme bozukluğu konusunda uzman bir terapist ve diyetisyen bulmak ve onlara doğum uzmanınızla koordinasyon kurma izni vermek harika bir ilk adımdır.

Referans:

Lauren Muhlheim. “How to Cope With Eating Disorders During Pregnancy”. Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/pregnancy-and-eating-disorders-4179037 (07.10.2021).