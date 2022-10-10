Haftanın kombin önerileri (10-16 Ekim 2022)

Haftaya spor \u015f\u0131k bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak isteyenler i\u00e7in g\u00fczel bir kombin \u00f6nerimiz var.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Mavi 449,99 TL\nStradivarius 189,95 TL\nBikelife 284,05 TL. \u0130\u015f yerinde veya \u015f\u0131k bir ak\u015fam yeme\u011finde bu kombin \u00f6nerimizi de\u011ferlendirebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Mudo 699,99 TL\nZara 649,95 TL\nMango 379,99 TL. Bizce bu kombini arkada\u015flar\u0131n\u0131zla ak\u015fam d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131karken giyebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 549,95 TL\nBershka 149,95 TL\nTrendyolmilla 159,99 TL. \u0130\u015fte di\u011fer kombin \u00f6nerilerimiz...\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Trendyolmilla 229,99 TL\nPull & Bear 499,95 TL\nNike 1.499,90 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Adidas 399 TL\nAdidas 949 TL\nAdidas 1.259 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Mavi 449,99 TL\nKalenji 210 TL\nOysho 899,95 TL. G\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: adL 1.499,95 TL\nMango 559,99 TL\nNocturne 599 TL.
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