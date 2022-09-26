Haftanın keyifli etkinlikleri (25 Eylül-2 Ekim 2022)

25 Eylül-2 Ekim 2022 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
26 Eylül 2022 17:00
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  • Arizona Dream Filmi Feriye Açık Hava Sineması'nda!

    Boğaz'a sıfır bir manzara eşliğinde Arizona Dream filmini Feriye'de izlemeye ne dersiniz? Detaylı bilgi almak ve yerinizi ayırtmak için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 150-400 TL

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  • Yalın - Bir Yaz Akşamı 'Unutulmaz Şarkılar'

    Yalın'ın görkemli sahne tasarımı ve bigband orkestrasıyla hem kalbimizde iz bırakan "Unutulmaz Şarkılar"ı, hem de en sevilen hitlerini bu defa yıldızların altında seslendireceği konser serisi, 28 Eylül Çarşamba günü Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluşacak. Etkinlik detaylarını öğrenmek için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 525-1.050 TL

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  • Rönesans ve Barok Başyapıtları (Ayvalık)

    Amerika'lı Viola da Gamba sanatçısı Tina Chancey, Türkiye'ye geliyor! Arp sanatçısı Zeynep Öykü ile bir konser serisi düzenlemek üzere Türkiye'ye gelen sanatçı, dünyada iki elin parmaklarını geçmez sayıdaki Viola da Gamba ustalarından biri. Siz de konser için yerinizi ayırtmak ve detaylı bilgi almak için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 165,64 TL

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  • İki Bekar

    Duru Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor. Emre Kınay Jack Fisher'ı; Evrim Alasya pırıl pırıl enerjisiyle Shanette Millburn'u canlandırıyor. 29 Eylül'de Bursa'da gerçekleşecek etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 177 TL

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  • 9. Bağlanma ve Travma: Etkili Klinik Müdahaleler ve Araştırmalar Kongresi

    9. Bağlanma ve Travma: Etkili Klinik Müdahaleler ve Araştırmalar Kongresi 30 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. YENİ Psikoloji & İSC işbirliğinden bir uluslararası çevrimiçin kongre daha gerçekleştiriliyor. "9.Travma ve Bağlanma: Etkili Klinik Müdahaleler ve Araştırmalar" kongresinde en yenilikçi araştırmaların ve klinik müdahalelerin entegre bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor. Bu entegrasyon ile kongre süresince travmanın bireylerin ve toplumların sağlıklı gelişimini nasıl etkilediğini daha derinlemesine anlamaya çalışırken bir yandan da travmatik deneyimlerin kalıcı iyileşmesi de ele alınacak.

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  • İngilizce Mülakata Hazırlık Eğitimi

    iş başvurusu yapmaya hazırlanan ancak iş hayatında pratik yapma şansı olmamış ya da mülakatlarda akıcı konuşmakta zorlanan adayların İngilizce mülakatlarda karşılaşabilecekleri sorular, cevap verme yöntemlerine hazırlanmalarına yönelik gerçekleştirilen etkinlik, 28 Eylül'de yüz yüze veya online ortamda gerçekleştirilebilecek. Etkinlikle alakalı detaylı bilgi edinmek için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 100 TL

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  • Uluslararası İstanbul Vegfest

    Vegan Derneği Türkiye'nin (TVD), 2017'den bu yana her yıl "veganlığa davet" konsepti ve #YaşamaŞansVer sloganıyla düzenlediği Uluslararası İstanbul Vegfest ile veganlığın hayvan hakları ve etiği, çevre, sağlık ve sürdürülebilirlik etkileri üzerine toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor ve vegan olanlar kadar vegan olmayanlara da ulaşmayı hedefliyor. Son iki yıldır pandemi önlemleri sebebiyle çevrimiçi düzenlenen etkinliğimiz bu yıl yine herkesin katılımına açık ve ücretsiz bir vegan festival olarak, İstanbul'un en canlı ve merkezi yeri olan Festival Park Kadıköy'de 1-2 Ekim'de yüz yüze gerçekleştirilecek.

    Söyleşiler, defileler, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, belgesel gösterimleri ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı oturum ile zenginleştirilen vegan festival, iki gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan ilham veren pek çok ismi ağırlayacak. Yurtdışından canlı internet bağlantısıyla katılacak konukların konuşmaları ise Türkçeye çevrilecek.

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