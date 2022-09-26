Haftanın keyifli etkinlikleri (25 Eylül-2 Ekim 2022)

Uluslararası İstanbul Vegfest

Vegan Derneği Türkiye'nin (TVD), 2017'den bu yana her yıl "veganlığa davet" konsepti ve #YaşamaŞansVer sloganıyla düzenlediği Uluslararası İstanbul Vegfest ile veganlığın hayvan hakları ve etiği, çevre, sağlık ve sürdürülebilirlik etkileri üzerine toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlıyor ve vegan olanlar kadar vegan olmayanlara da ulaşmayı hedefliyor. Son iki yıldır pandemi önlemleri sebebiyle çevrimiçi düzenlenen etkinliğimiz bu yıl yine herkesin katılımına açık ve ücretsiz bir vegan festival olarak, İstanbul'un en canlı ve merkezi yeri olan Festival Park Kadıköy'de 1-2 Ekim'de yüz yüze gerçekleştirilecek.

Söyleşiler, defileler, müzik dinletileri ve panellerden vegan yemek atölyeleri ve tadımlarına, belgesel gösterimleri ve sergilerden çocuklar ve yetişkinler için çeşitli atölyelere kadar pek çok farklı oturum ile zenginleştirilen vegan festival, iki gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan ilham veren pek çok ismi ağırlayacak. Yurtdışından canlı internet bağlantısıyla katılacak konukların konuşmaları ise Türkçeye çevrilecek.