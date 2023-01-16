Haftanın keyifli etkinlikleri 16 - 22 Ocak 2023)

16-22 Ocak 2023 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
Giriş: 16 Ocak 2023 15:00
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  • Anadolu Ateşi

    Anadolu Ateşi yanmaya devam ediyor! Anadolu Ateşi'nin temel konsepti medeniyetler buluşmasıdır. Doğu ile batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir dans portresidir. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda bir gösteriyi, bir kültürel şöleni sunmaktadır. Kaynağını Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi hemen hemen her yöreden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün bir projedir. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu'nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedeflemektedir.

    Etkinlik yeri: AKM İstanbul - Türk Telekom Opera Salonu

    Etkinlik tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi

    Etkinlik ücreti: 150,00 TL

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  • Herkes İçin Uygulamalı NFT Dünyasına Giriş Eğitimi

    Katılımcıların; Global çapta günümüzün en revaçta konuları olan Blockchain, Kriptopara Teknolojileri ve Akıllı Sözleşmeler, NFT, DeFi hakkında bilgi sahibi olmaları ve Yeni Sektörel İhtiyaçlar doğrultusunda yeni iş fırsatlarının farkına varmaları hedeflenmektedir.

    Etkinlik yeri: Online

    Etkinlik tarihi: 17 Ocak 2023 Salı

    Etkinlik ücreti: 499,99 TRY

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  • Ali Poyrazoğlu 'Şıngır Şıngır Beyoğlu'

    Ali Poyrazoğlu'ndan genel istek, ısrar ve tehditler üzerine 'Şıngır Şıngır Beyoğlu'! Ali Poyrazoğlu'nun doğaçlama oyunu, dram, trajedi ve yaşanmışlıklar hepsi aynı sahnede. Muhteşem bir akış ve uzun süre etkisinden çıkamayacağınız bir sohbetle anlatıyor, ağlatıyor... güldürüyor.

    Etkinlik yeri: Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

    Etkinlik tarihi: 18 Ocak Çarşamba 20:30

    Etkinlik ücreti: 280,00 TL

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  • Bülent Ortaçgil

    Bülent Ortaçgil Grand Pera Alternatif Sahne'de dinleyicileri ile buluşuyor!

    Etkinlik yeri: İstanbul - Grand Pera Alternatif Sahne

    Etkinlik tarihi: 20 Ocak 2023 Cuma

    Etkinlik ücreti: 140,00 TL

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  • SEZ/23 Sağlık Estetik Zirvesi

    "#Seziyorum, Ocak 2023'te bir şeyler değişecek!" mottosuyla çıkışını yapan, özellikle tıp camiasında büyük bir heyecanla beklenen, her biri alanında uzman birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı, 21 Ocak 2023 - Cumartesi günü Ato Congresium'da gerçekleşecek 1. Sağlık ve Estetik Zirvesi için geri sayım başladı! Etkinlik dahilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Özgür Bolat ve bir çok değerli isim, beyin göçünün önüne geçmek için mesleğe yeni katılacak öğrencilere gün boyu gerçekleşecek panellerde değerli deneyimlerini aktaracaklar. Konuşmacılar; Beyin Göçüne Dur De! Çünkü; Birlikte Harikayız! mesajıyla Türkiye'nin yetiştirdiği nitelikli, iyi eğitim görmüş, düşünen ve üreten değerlerinin yeniden ülke ekonomisine ve toplumuna kazandırılmasını sağlamak için gerekli motivasyon ve farkındalığın yaratılmasını amaçlayacaklar.

    Etkinlik tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi

    Etkinlik yeri: Ato Congresium Ankara

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  • Ek İş / Stand-Up Gecesi v2

    YOLO Entertainment tarafından organize edilen ve K-Zone Production tarafından hazırlanan Ek İş Stand Up gecesi ikincisiyle sahnede! Her etkinlikte, "Ek İş" olarak Stand-Up yapmayı tercih eden sanatçıların bir araya geldiği gece aynı zamanda live performansları da içinde barındırıyor.

    Etkinlik yeri: Donkey, Suadiye,

    Etkinlik tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 20:00

    Etkinlik ücreti: 500,00 TRY - 900,00 TRY

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