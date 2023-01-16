Haftanın keyifli etkinlikleri 16 - 22 Ocak 2023)

SEZ/23 Sağlık Estetik Zirvesi

"#Seziyorum, Ocak 2023'te bir şeyler değişecek!" mottosuyla çıkışını yapan, özellikle tıp camiasında büyük bir heyecanla beklenen, her biri alanında uzman birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı, 21 Ocak 2023 - Cumartesi günü Ato Congresium'da gerçekleşecek 1. Sağlık ve Estetik Zirvesi için geri sayım başladı! Etkinlik dahilinde Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Sinan Canan, Dr. Özgür Bolat ve bir çok değerli isim, beyin göçünün önüne geçmek için mesleğe yeni katılacak öğrencilere gün boyu gerçekleşecek panellerde değerli deneyimlerini aktaracaklar. Konuşmacılar; Beyin Göçüne Dur De! Çünkü; Birlikte Harikayız! mesajıyla Türkiye'nin yetiştirdiği nitelikli, iyi eğitim görmüş, düşünen ve üreten değerlerinin yeniden ülke ekonomisine ve toplumuna kazandırılmasını sağlamak için gerekli motivasyon ve farkındalığın yaratılmasını amaçlayacaklar.

Etkinlik tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi

Etkinlik yeri: Ato Congresium Ankara