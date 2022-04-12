Haftanın keyifli etkinlikleri (11 - 17 Nisan 2022)

11 - 17 Nisan haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
12 Nisan 2022 Salı

  • GOBI'22 (Global Opportunities in Business and Investment)

    İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen uluslararası öğrenci zirvesi Global Opportunities in Business and Investment, bilinen adıyla GOBI, "Bu Bir Hayal Ürünüdür!" mottosu ile dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara evrensel konularda rehber olmayı ve onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

    Etkinlik tarihi: 11 Nisan - 13 Nisan 2022

    Etkinlik yeri: Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ Maçka Kampüsü, Şişli, İstanbul

    Etkinlik ücreti: Ücretsiz

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  • Psikanaliz ve Sinema: Ruhsallık Penceresinden Perdeye

    Sinema ve psikanalizin birbirine temas ettiği noktaları konu edinen bu seminer öncelikle sanat ve psikanaliz ilişkisi antropoloji, dilbilim ve felsefe gibi açılardan ele alacak. Böylelikle, temel sanatlardan yedinci sanata bir kapı açılacak ve bu kapıdan geçerek psikanaliz kavramlarıyla sinema; sinema kavramlarıyla da psikanaliz betimlenecektir.

    Etkinlik tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:00 - 17 Nisan 2022 Pazar 22:15

    Etkinlik yeri: Online

    Etkinlik ücreti: 280,00 - 350,00 TL

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  • Origami Atölyesi

    4- 6 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği bu atölye, Japonya'da ortaya çıkan ve kökenleri binlerce yıla dayanan kâğıt katlama sanatı olan origami, çocukların ince motor ve el- göz koordinasyonu gelişimini pozitif yönde etkilemesinin yanında hep birlikte yeni bir şey üretmenin heyecanını yaşamalarına olanak tanır. Bu atölyede üretilen çocuklar "Kral Tacı" ve "Balık" yapmayı öğrenecek, sonrasında da bunları bir masalın içerisine yerleştirerek hep birlikte yepyeni bir masal oluşturacaklar.

    Etkinlik tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe

    Etkinlik yeri: AKM Çocuk Sanat Merkezi

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  • Herkes İçin Para Tarihçesi ve Kriptopara Temelleri Eğitimi

    Katılımcıların; Global çapta günümüzün en revaçta konuları olan Blockchain, Kriptopara Teknolojileri ve Akıllı Sözleşmeler, DeFi, NFT hakkında bilgi sahibi olmaları ve Yeni Sektörel İhtiyaçlar doğrultusunda yeni iş fırsatlarının farkına varmalarının hedeflendiği bu eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

    Etkinlik tarihi: 15 Nisan 2022 - Cuma

    Etkinlik yeri: Online

    Etkinlik ücreti: 499,99 TL

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  • İlkay Akkaya konseri

    Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan İlkay Akkaya, solo çalışmaları ile dinleycilerinin karşısına çıkacak.

    Etkinlik tarihi: 15 Nisan 2022 - Cuma

    Etkinlik yeri: Profilo Kültür Merkezi

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  • Mahşer-i Cümbüş Oyunu

    Türkiye'de modern doğaçlama tiyatronun öncüsü olan Mahşer-i Cümbüş, tiyatroseverler ile buluşmaya devam ediyor.

    Etkinlik tarihi: 16 Nisan 2022 - Cumartesi

    Etkinlik yeri: Trump Sahne

    Etkinlik ücreti: 98,00 TL

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