Haftanın keyifli etkinlikleri (11 - 17 Nisan 2022)

Origami Atölyesi

4- 6 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği bu atölye, Japonya'da ortaya çıkan ve kökenleri binlerce yıla dayanan kâğıt katlama sanatı olan origami, çocukların ince motor ve el- göz koordinasyonu gelişimini pozitif yönde etkilemesinin yanında hep birlikte yeni bir şey üretmenin heyecanını yaşamalarına olanak tanır. Bu atölyede üretilen çocuklar "Kral Tacı" ve "Balık" yapmayı öğrenecek, sonrasında da bunları bir masalın içerisine yerleştirerek hep birlikte yepyeni bir masal oluşturacaklar.

Etkinlik tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe

Etkinlik yeri: AKM Çocuk Sanat Merkezi