Haftanın keyifli etkinlikleri (11 - 17 Nisan 2022)

GOBI'22 (Global Opportunities in Business and Investment)
İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen uluslararası öğrenci zirvesi Global Opportunities in Business and Investment, bilinen adıyla GOBI, "Bu Bir Hayal Ürünüdür!" mottosu ile dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara evrensel konularda rehber olmayı ve onlara yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.
Etkinlik tarihi: 11 Nisan - 13 Nisan 2022
Etkinlik yeri: Mustafa Kemal Amfisi, İTÜ Maçka Kampüsü, Şişli, İstanbul
Etkinlik ücreti: Ücretsiz
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