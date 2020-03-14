Makyajın değiştirdiği insanlar

Makyajın insanlar üzerinde yarattığı bu değişim sizi çok şaşırtacak. İşte makyaj artisti Goar Avetisyan'ın sihirli dokunuşları ile değişen insanlar...

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Makyajın değiştirdiği insanlar
Kategori : Güzellik
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Yorumlar
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    13 Ocak 2020 Pazartesi 16:55

    TEK KELİME İLE SAHTEKARLIK

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  • Misafir
     
    06 Ocak 2020 Pazartesi 09:10

    sahte güzellik.

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  • Misafir
     
    31 Temmuz 2018 Salı 15:25

    bunlardan biriyle makyajlıyken evlenseniz makyajsız hallerını gorünce boşarsınız

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  • Misafir
     
    31 Temmuz 2018 Salı 11:05

    makyajın mucizesi değil hilesi bence boya dökülünce alttan çıkan zombiye bak illüzyon geçici sahte gıbta sihri o kadar

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  • Misafir
     
    29 Temmuz 2018 Pazar 16:12

    birçok şöhreti makyajsız görseniz bir daha adını anmazsınız

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  • Misafir
     
    28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:58

    boya badana da son nokta :)

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  • Misafir
     
    27 Temmuz 2018 Cuma 23:49

    sağdakilerin hepsi photoshop

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  • Misafir
     
    27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02

    soldakiler rüyama girse korkarım

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