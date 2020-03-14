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TEK KELİME İLE SAHTEKARLIKCevapla
sahte güzellik.Cevapla
bunlardan biriyle makyajlıyken evlenseniz makyajsız hallerını gorünce boşarsınızCevapla
makyajın mucizesi değil hilesi bence boya dökülünce alttan çıkan zombiye bak illüzyon geçici sahte gıbta sihri o kadarCevapla
birçok şöhreti makyajsız görseniz bir daha adını anmazsınızCevapla
boya badana da son nokta :)Cevapla
sağdakilerin hepsi photoshopCevapla
soldakiler rüyama girse korkarımCevapla