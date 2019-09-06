Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü

1 - Şekerli vücut kesesi
Bir ölçü şeker
1/3 bardak badem/zeytin/avocado ya da hindistancevizi yağı
1 çay kaşığı E vitamini
Hepsini temiz bir kapta karıştırın ve yuvarlak hareketlerle vücudunuza masaj yapın. Suyla durulayın. Cildiniz hem yumuşak hem de nemli kalacak.
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Salam benim 28YAŞIM VAR VE CİLDİMDE KRIŞIKLIKLAR VAR NE YAPMALIYIM?KURU CİLDİM VARCevapla
aksam yatmadan once yuzune bal sur ve sabah soguk suyla yika