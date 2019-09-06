Evde yapabileceğiniz 5 güzellik ürünü

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1 - Şekerli v&uuml;cut kesesi Bir &ouml;l&ccedil;&uuml; şeker 1/3 bardak badem/zeytin/avocado ya da hindistancevizi yağı 1 &ccedil;ay kaşığı E vitamini &nbsp; Hepsini temiz bir kapta karıştırın ve yuvarlak hareketlerle v&uuml;cudunuza masaj yapın. Suyla durulayın. Cildiniz hem yumuşak hem de nemli kalacak.
Kategori : Güzellik
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1 - Şekerli vücut kesesi

Bir ölçü şeker

1/3 bardak badem/zeytin/avocado ya da hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı E vitamini

 

Hepsini temiz bir kapta karıştırın ve yuvarlak hareketlerle vücudunuza masaj yapın. Suyla durulayın. Cildiniz hem yumuşak hem de nemli kalacak.

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    15 Ağustos 2016 Pazartesi 09:09

    Salam benim 28YAŞIM VAR VE CİLDİMDE KRIŞIKLIKLAR VAR NE YAPMALIYIM?KURU CİLDİM VAR

    Cevapla
  • Misafir
     
    21 Şubat 2017 Salı 13:23

    aksam yatmadan once yuzune bal sur ve sabah soguk suyla yika


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