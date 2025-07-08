Günlük burç yorumları: 9 Temmuz 2025 Çarşamba

9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Uranüs burcunuza yeni girdi ve Uranüs'ün İkizler burcundan geçişi yaklaşık olarak, her 84 yılda bir gerçekleştiğinden, bu oldukça önemli bir olay! Bu geçişin toplamda yedi yıl kadar süreceğini unutmayın, dolayısıyla bu değişime alışmak için zamanınız olacak. Ayrıca Uranüs, 2025 Kasım'dan 2026 Nisan'a kadar kısa bir süreliğine tekrar Boğa burcuna dönerek oradaki işlerini tamamlayacak ve ardından daha istikrarlı bir şekilde yeniden burcunuza geçecek. Bu önemli geçişin tam olarak şekillenmesi zaman alacak olsa da, şimdiden görmezden gelmesi zor bazı içsel kıpırdanmalar hissedebilirsiniz. Bu Uranüs transiti altında, hayatınızda sizi kısıtlayan ya da boğan koşullara tahammülünüz kalmayabilir. Bu bir kişisel devrim zamanı! Eski yöntemlerin ve alışkanlıkların bırakılması gerekebilir. Bugün Ay karşıt burcunuzda yer alırken, evren sizden daha iyi bir denge kurmanızı istiyor gibi görünüyor. Bir partnerden ya da sosyal yaşamınızdan biraz daha heyecan arayışında olabilirsiniz ya da olaylar ve kendi duygularınız sizi şaşırtabilir. Küçük bir sapma yaşamak ya da alışılmışın dışına çıkmak bugün işleri ilginç tutmak için ihtiyacınız olan şey olabilir, ancak büyük adımlar atmak ya da köklü değişikliklere gitmek için henüz uygun bir zaman olmayabilir.