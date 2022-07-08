Günlük burç yorumları: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda başkalarının sizi nasıl gördüğünü kontrol edemezsiniz. Sohbetlerin teşvik edici ve tazeleyici olması muhtemeldir! Günün enerjisi çekiciliğinizi, güzellik duygunuzu ve sezginizi geliştirebilir, ancak başkalarının sizi nasıl gördüğünü tamamen kontrol etmeniz mümkün değil. Birisi bir söylenti, hatta bir sırrınızı yaymış olabilir, ancak yalnızca nasıl tepki vereceğinizi seçebilir ve başkalarının sizi görmek istediğiniz gibi görmesini umabilirsiniz.
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