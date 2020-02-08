Günlük burç yorumları! (8 Şubat 2020 Cumartesi)

8 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Merkür’ün Kova ve ardından Balık burcuna girmesiyle beraber insanlara karşı tavrınız da değişiyor. Sosyal ortamlarda daha sessiz kaldığınızı fark ediyor olmalısınız. Bu durumun sizin için dezavantaja dönmesine izin vermeyin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş veya okul hayatınızdaki bir değişiklik bugün sosyal hayatınızı beklediğinizden daha çok etkileyecek. Önceden sahip olduğunuz kadar boş zamanınız olmadığını fark edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeye dikkat edin.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geleceğe umutla bakıyor olmanız pozitif değişiklikleri amaçlamanız için mükemmel bir yoldur. Ancak bugünün geri gelmeyeceğini ve anı kaçırmamanız gerektiğini de unutmayın.

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