8 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Şubat 2020 Cumartesi
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Merkür’ün Kova ve ardından Balık burcuna girmesiyle beraber insanlara karşı tavrınız da değişiyor. Sosyal ortamlarda daha sessiz kaldığınızı fark ediyor olmalısınız. Bu durumun sizin için dezavantaja dönmesine izin vermeyin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş veya okul hayatınızdaki bir değişiklik bugün sosyal hayatınızı beklediğinizden daha çok etkileyecek. Önceden sahip olduğunuz kadar boş zamanınız olmadığını fark edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zamanı kaliteli bir şekilde değerlendirmeye dikkat edin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleceğe umutla bakıyor olmanız pozitif değişiklikleri amaçlamanız için mükemmel bir yoldur. Ancak bugünün geri gelmeyeceğini ve anı kaçırmamanız gerektiğini de unutmayın.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beyninizin duygusal tarafınızı beslemeye çalışmalısınız. Müzik, moda, sanat ya da fantastik kurgular beyninizi uyarır ve her zaman deneyimleme şansı bulamadığınız duygularınızı harekete geçirirler.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güçlü ve aydınlık enerjinizle beraber önümüzdeki 24 saat içinde insanların dikkatini çekeceksiniz. Utangaçlık yapmayın sakın!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün veda etmeniz gereken her neyse kendinizi zorlayın ve artık bu durumla vedalaşın. Bu biten bir ilişki de olabilir arkadaşlık da. Bunun ruhunuza daha fazla ağırlık yapmasına izin vermeyin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Seyahate çıkacak olursanız kendi rotanıza bağlı kalmaya dikkat etmelisiniz. Bunun bir iş seyahati olduğunu hatırlamanız görev odaklı davranmanızı sağlayacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınızla yaşadığınız tartışmanın ardından aranızdaki buzlar erimeye başlıyor ve ikiniz de sakinleşiyorsunuz. Birlikte güzel bir plan yapmaya ne dersiniz?
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda insanların sizi hayal kırıklığına uğrattığını fark ediyor olabilirsiniz. Bu insanlara güvenmeye devam edin çünkü yakın zamanda beklediğiniz güzel karşılığı alacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinizle beraber gittiğiniz etkinliklerde sizi fazla eleştirdiğini fark ederseniz şaşırmayın. Siz eğlence odaklı yaşarken o daha çok kazanmak için orda bulunuyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Banka hesaplarınızı son zamanlarda kontrol altında tutuyor olmanız ufak bir dolandırıcılık ihtimalini de ortadan kaldırdı. Böyle temkinli olmaya devam edin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bazen sırf daha sosyal olmanız gerektiğini düşündüğünüz için normalde hiç iletişim kurmayacağınız insanlarla aynı ortamda bulunuyorsunuz. Bunu yapmamalı sadece sohbetinden hoşlandığınız insanlarla zaman geçirmelisiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir konuda başarılı olmak istiyorsanız kendinizi bitiş çizgisindeyken hayal etmelisiniz. Bunu yapmanız evrene doğru enerjileri yollayacaktır.
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