Günlük burç yorumları: 8 Kasım 2024 Cuma

Ay, Oğlak burcundaki geçişine devam ediyor ve ardından Kova burcuna geçiyor. Arkadaşlar, topluluk, gruplar, davalar ve mutluluk hedefleri, Kova burcundaki Ay ile daha güçlü bir odak haline gelebilir. Bugünkü Venüs-Mars açısı, iyi ve sorunsuz bir şekilde ilişki kurmak için harika bir zamandır. Aynı zamanda ilişki kalıplarını görmek ve bunları yaratıcılığı ve heyecanı teşvik etmek için olumlu şekilde kullanmak açısından da güçlü bir zamandır. Bununla birlikte, bu akşam meydana gelen Venüs-Uranüs açısı, dürtüsel harcamalar, tuhaf çekim noktaları, bağlılık korkusu ve özgürlük ile yakınlık sorunlarını gündeme getirebilir.

İlişkilerimizde daha fazla heyecana mı ihtiyaç duyduğumuzu yoksa onlardan özgürleşmeyi mi istediğimizi sorgulayabiliriz, ancak gemiyi sallamak konusunda kendimizi yeterince güvende hissetmeyebiliriz. Asi eğilimleri dizginlemek şu anda mantıklıdır. Ay-Mars karşıtlığı tutkularımızı heyecanlandırır, ancak onları her zamankinden daha az kontrol altında hissedebiliriz. Bu durum, harekete, aktiviteye ve meydan okumaya olan ihtiyacımızı tetikler ancak duygusal yönelimimizle çelişiyor gibi hissedilebilir.