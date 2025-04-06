Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2025 Pazartesi

Güneş'in bu sabah Jüpiter ile altmışlık açı kurması, umut ve cömertliği harekete geçiriyor. Bu, başkalarıyla keyifli şekillerde etkileşim kurma ve bunun sonucunda fırsatların tadını çıkarma zamanı olabilir. Kim olduğumuza ve temsil ettiğimiz ilkelere dair daha güçlü bir anlayıştan gelen bir özgüven var. Şu anda bir tür takdir veya öne çıkma durumu da mümkün. "Büyük resmi" görebiliriz, bu da bakış açımızı genişletir ve kendimizi daha canlı ve kendinden emin hissetmemizi sağlar. Ayrıca bu sabah, Venüs ile Mars arasındaki üçgen açı dostça bir rekabeti teşvik ediyor. İlişkilerimizde, işlerde ve sanatsal konularda zamanlamamız doğal bir akışta. Bu geçiş, arzularımızın peşinden gitmeyi teşvik eder. Sosyal ve romantik ihtiyaçlarımız doğrultusunda harekete geçmek bize doğal gelir ve sunduğumuz hizmetlerde ya da işimizde daha fazla yaratıcılık sergileriz. İlişkilerimize ve projelerimize yaratıcı bir yaklaşım getirme zamanı olabilir; özellikle yaratıcı çözümler üretme açısından becerikliyiz. Ancak Venüs 12'sine kadar hâlâ geri harekette olduğu için, yeni girişimleri resmileştirmek için beklemek en iyisidir. Ayrıca Merkür durağan fazına yaklaştığı için, muhakeme gücümüz bulanık olabilir.