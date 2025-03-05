Günlük burç yorumları: 7 Mart 2025 Cuma

Ay, tüm gün boyunca sözlü ve bağlantılı İkizler burcunda ilerleyerek merakımızı ve paylaşma, etkileşimde bulunma arzumuzu harekete geçiriyor.Ay'ın bu sabah Jüpiter ile kavuşumu, öğrenme, paylaşma ve bağlantı kurma isteğimizi artırıyor. Bilgimizi ve zamanımızı cömertçe paylaşıyoruz.

Gün ortasına doğru, Balık burcundaki Güneş'in İkizler burcundaki Ay ile kare açı yapmasıyla İlk Dördün Ay gerçekleşiyor.Bu İlk Dördün evresi, stres, çatışma ve uyumsuzluk getirebileceği gibi yüksek enerji, motivasyon ve büyüme de sağlayabilir.

Hedeflerimize ulaşmada karşılaştığımız engellerin daha çok farkına varıyoruz. Ay İkizler burcundayken daha hafif ve zihinsel olarak meşgul olmayı tercih etsek de, gün boyunca etkili olan Güneş-Satürn paralelliği yaklaşımımızı daha ölçülü veya dengeli hale getirebilir. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz.Ayrıca, Ay'ın bu akşam Satürn ile kare açısı kısıtlayıcı hissettirebilir. Fazla şey paylaştığımız konusunda endişelenebiliriz.