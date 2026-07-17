HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 18 Temmuz 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Cumartesi

18 Temmuz 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 17 Temmuz 2026, Cuma 08:18
Güncelleme: 17 Temmuz 2026, Cuma 08:18
1

Ay bugün Başak burcunda ilerliyor ve bizi pratik işlere yöneltiyor; aynı zamanda başkalarına yardımcı olma isteğimizi artırıyor. Ay döngüsünün bu döneminde hayatımızın ayrıntılarına daha fazla ilgi gösteriyoruz. Bugün Venüs ile Satürn arasında oluşan biquintil açı sayesinde ise zarif, planlı ve stratejik hareket etmeye eğilimliyiz. Güvenilirliğimizi ve sadakatimizi ortaya koyabiliriz. Ayrıca, Mayıs 2028'e kadar beş kez kesinleşecek Uranüs–Plüton üçgen açısının ilkine doğru ilerliyoruz. Uzun vadeli etkileri olan bu önemli geçiş sayesinde, derin hedeflerimize ve gerçek motivasyonlarımıza daha kolay ulaşabiliriz. İç dünyamızla kurduğumuz bu güçlü bağ, bizi son derece umut verici yeni yönlere taşıyabilir. Değişim ve reform ihtiyacını daha net fark ederken, sağlam bir eylem planına sahip olmanın bize büyük avantaj sağlayacağını da anlıyoruz. Bu nedenle, ölçülü, bilinçli ve planlı değişimler gerçekleştirmek için uygun bir dönemdir. Yeni iş birlikleri ve dostluklar kurmak açısından da oldukça elverişli bir zamandır. Gizli kalmış ya da uzun süredir kullanılmayan yeteneklerimizi, özellikle de yaratıcılık ve icat etme becerimizi keşfedebiliriz. Aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük arzumuzun güçlendiğini fark edebiliriz. Yeni deneyimler yaşama isteği oldukça güçlüdür. Bir başka açıdan bakıldığında ise bu dönem, gücümüzü daha bilinçli kullanmak ve kaynaklarımızı daha adil paylaşmak için fırsatlar sunabilir. Toplumsal düzeyde de önemli ve anlamlı değişimlerin yaşanabileceği bir süreçtir. Eşitsizlikleri daha net görür, bunları düzeltmeye yönelik adımlar atabiliriz. Eskiden görmezden geldiğimiz, hassas, karmaşık ya da tabu olarak görülen konuları artık ele almaktan çekinmeyiz. Üstelik bu konulara yaratıcı çözümler üretme potansiyelimiz de yüksektir. Artık mevcut düzeni sorgulamadan kabul etmiyor, huzuru korumak adına sorunları görmezden gelmeye de razı olmuyoruz. Bununla birlikte, gizli ya da karanlıkta kalmış gerçekleri, onları tam anlamıyla sindirebileceğimizden daha hızlı ortaya çıkarabileceğimiz için aşırı özgüvene karşı dikkatli olmalıyız. Genel olarak bu dönem; özellikle gücün ve kaynakların paylaşımı, bireysellik, insani değerler ile felsefi ve dini inanç ve uygulamalar konusunda reform, gelişim ve dönüşüm için son derece güçlü bir potansiyel taşıyor.

2

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün hem eğlenmeye hem de kendinizi şımartmaya ihtiyaç duyarken, bir yandan da işleri tamamlamak için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Ay ile Venüs'ün güneş altıncı evinizde kavuşumu, günlük sorumluluklarınıza odaklanmanızı kolaylaştırırken, birine yardım etmek ya da destek olmak da gündeminizde olabilir. Görevleriniz şu sıralar size daha keyifli ve tatmin edici gelebilir. Uranüs ile Plüton güçlü üçgen açılarını oluştururken, içinizde gizli kalmış yeteneklerinize ve gerçek arzularınıza ulaşmanız kolaylaşıyor ve bu süreç oldukça tatmin edici olabilir. Kararlılığınız ve yoğun odaklanmanız artıyor; bunun etkisini özellikle arkadaşlıklarınızda, sosyal çevrenizde, eğitim hayatınızda, iletişiminizde, günlük işlerinizde ve kişisel ilgi alanlarınızda daha belirgin şekilde hissedebilirsiniz. Bu dönem, değerli hatta hayatınızı değiştirebilecek iş birlikleri, fikirler ve hobiler getirebilir. Kendinizi başkalarına daha etkili bir şekilde ifade edebilir, merak duygunuzun güçlü biçimde canlandığını hissedebilirsiniz. Zihinsel açıdan önemli farkındalıklar ve güçlü atılımlar yaşayabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmek ise size özellikle büyük bir tatmin sağlayacaktır.

3

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Ay bugün yaratıcılık alanınızda ilerliyor ve burada Venüs ile hizalanması sayesinde sosyal keyifler ön plana çıkıyor. Bu, çekiciliğinizin arttığı, keyif aldığınız insanlarla vakit geçirmekten daha fazla mutluluk duyabileceğiniz bir zaman olabilir. Dünyaya bugün daha yaratıcı, neşeli ve oyunbaz bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz. Aynı zamanda, Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü üçgen açı bu hafta etkisini belirgin şekilde hissettirmeye başlıyor ve sizi hedeflerinizin özüne bağlayabilir. Bu süreçte yeni yönlere ilerleyebilir ve hayatınızda anlamlı değişiklikler yapabilirsiniz. Kendinizi kandırmak ya da gerçekleri görmezden gelmek istemiyor; aksine, bir konuyu daha derinlemesine anlayarak gelişmeyi ve ilerlemeyi tercih ediyorsunuz. Pratik hedeflerinize ulaşma konusunda odaklanmanız, kararlılığınız ve yoğun motivasyonunuz güçleniyor. Kariyerinizde ilerlemek, gelirinizi artırmak ya da güven ve bolluk duygunuzu güçlendirmek için önemli adımlar atmayı isteyebilirsiniz.

4

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Ay bugün güneş dördüncü evinizde ilerliyor ve burada Venüs ile kavuşması, ailevi konular, ev yaşamı ve özel hayatınız açısından keyifli bir atmosfer yaratıyor. Bugün kendinizi rahatlatmaya ve yaşamın tadını çıkarmaya daha isteklisiniz. Ev ortamınızda daha fazla huzur, uyum ve denge sağlama arzunuz oldukça güçlü. Bununla birlikte, Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü geçiş bugün de etkisini hissettiriyor. Bu, uzun vadeli bir etki olsa da özellikle bu hafta oldukça güçlü çalışıyor ve sizi hayatınızda güç kazandıracak kişisel yenilikler yapmaya teşvik ediyor. Fikirleriniz, ilgi alanlarınız, özel uğraşlarınız, deneyimleriniz ve keşifleriniz aracılığıyla bir kendini keşfetme yolculuğundasınız. Bu aktif dönüşüm ve gelişim döneminde kendinize daha fazla güveniyor ve hedeflerinize daha net odaklanıyorsunuz. Düşüncelerinizin ve inançlarınızın değişmesi ya da gelişmesi bu sürecin doğal bir parçası olabilir. Birisiyle zihinsel düzeyde güçlü bir bağ kurmak size büyük tatmin sağlayabilir. Farklı bakış açıları kazanmak, bilginizi genişletmek ve öğrenerek gelişmek için son derece uygun bir dönemdesiniz; üstelik bu süreç size güç ve özgüven de kazandıracaktır.

5

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Ay bugün tüm gün güneş üçüncü evinizde ilerliyor. Bu nedenle belirli bir konuya derinlemesine odaklanmak yerine farklı şeylerle ilgilenmeye ve çeşitli konuları keşfetmeye daha yatkın olabilirsiniz. Ay'ın burada Venüs ile kavuşması ise bu süreci oldukça keyifli hale getiriyor. Bugün zihninizi yoran ağır düşüncelerden uzaklaşmak ve daha hafif konularla ilgilenmek size iyi gelebilir. Bununla birlikte, Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü üçgen açı bugün ve bu hafta etkisini yoğun şekilde hissettiriyor. Bu etki, derin duygularınızı ve bilinçaltında saklı kalan arzularınızı harekete geçiriyor. Kendiniz, en derin ihtiyaçlarınız ve gerçek istekleriniz hakkında çok şey öğrenebilirsiniz; bu süreç hem tatmin edici hem de hayatınızı değiştirebilecek nitelikte olabilir. Önemli bir farkındalık ya da güçlü bir içsel aydınlanma yaşayabilirsiniz. Beklenmedik anılar veya daha derin düşünceler sizi heyecan verici keşiflere götürebilir. Hayatınızı iyileştirme arzunuzla daha güçlü bir bağ kurdukça, kalıcı ve anlamlı değişiklikler yapmak da size çok daha doğal gelecektir.

6

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugünkü Ay etkisiyle, konforunuza önem vermek ve pratik, doğayla bağlantılı uğraşlardan keyif almak isteyebilirsiniz. Elinizdeki kaynakları en verimli şekilde değerlendirmeye odaklanıyorsunuz. Ay döngüsünün bu döneminde daha sakin, düzenli ve öngörülebilir bir tempoda ilerlemek size kendinizi güvende hissettirebilir. Bununla birlikte, Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü üçgen açı şu sıralar etkisini yoğun şekilde gösteriyor ve özellikle sosyal hayatınız, ortaklıklarınız ve mutluluk hedefleriniz konusunda anlamlı değişimler yapmanız için size güçlü bir destek sunuyor. Sosyal çevreniz, ilişkileriniz ve bunlardan beklentileriniz önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu alanlarda iyileşme sağlama konusunda oldukça kararlı olabilirsiniz. Geleceğe dair yeni vizyonlar geliştirmek size ilham ve motivasyon verebilir. Kişisel tatmininiz ve mutluluğunuzla ilgili planlarınız ve hedefleriniz üzerine her zamankinden daha fazla düşünüyor olabilirsiniz. En derin arzularınız ve uzun vadeli hedeflerinizle bağlantı kurmanız, bu dönüşüm sürecinin en önemli parçalarından biri olacaktır.

7

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Ay bugün tüm gün burcunuzda ilerliyor ve Venüs ile kavuşumu sayesinde kendinizi şımartmak, ihtiyaçlarınıza öncelik vermek isteyebilirsiniz. Aynı zamanda isteklerinizi son derece zarif ve etkileyici bir şekilde ifade etme beceriniz artıyor. Çekim gücünüz yükseliyor ve insanlar üzerinde olumlu bir izlenim bırakmanız daha kolay olabilir. Uzun vadeli etkileri olan Uranüs–Plüton geçişi de şu sıralar güçlü bir şekilde devrede. Bu dönem, hayatınızda anlamlı ve kalıcı değişiklikler yapmak açısından oldukça verimli olabilir. Hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba gösterirken aynı zamanda yaratıcı iyileştirmeler ve yenilikler yapmanız size önemli kazanımlar sağlayabilir. İşinizi ya da uzmanlık alanınızı geliştirmek, becerilerinizi daha da keskinleştirmek ve çalışma yöntemlerinizi yenilemek bugünlerde size oldukça doğal gelebilir. Bu konularda kararlılığınız dikkat çekiyor. Güçlenen yaşam amacınız size yeni bir enerji verirken, mesleğiniz veya ilgi alanınız hakkında daha fazla bilgi edinmek de motivasyonunuzu artırabilir.

8

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugünkü ruh hali sizi iç dünyanıza yönelmeye teşvik ediyor. Ay ile Venüs'ün gizlilik ve içsel yaşam alanınızda kavuşması, sezgilerinizi dinlemeniz ve onların rehberliğinde ilerlemeniz için sizi destekliyor. Günlük rutinden sağlıklı bir şekilde uzaklaşmak ve kendinize nefes alacak bir alan yaratmak isteyebilirsiniz. Bu hafta etkisini gösteren güçlü bir gökyüzü geçişi ise eğlence, keşif ve kendinizi ifade etme isteğinizi artırıyor. Uranüs ile Plüton arasındaki uyumlu üçgen açı; hayata bakış açınızı, yaşam felsefenizi ve romantik ya da yaratıcı yaşamınızı olumlu yönde güçlendiriyor. Yeni fikirlere ve deneyimlere daha açık olabilirsiniz. Eğlenme, dinlenme ve kendinizi yenileme biçimlerinizi gözden geçirerek bunları sizin için daha verimli hale getirebilirsiniz. İletişim ve ulaşım kanallarında yaşanacak gelişmeler, daha geniş kitlelere ulaşmanız için heyecan verici fırsatlar sunabilir. Başkalarından alacağınız geri bildirimler ilhamınızı besleyebilir ve sizi yeni üretimlere teşvik edebilir. Yaratıcılığınızı ve konuşma konularınızı nazik ama cesur bir şekilde genişletiyor, kendinizi ifade ederken sınırlarınızı yavaş yavaş aşmaya başlıyorsunuz.

9

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün Ay tüm gün sosyal yaşam alanınızda ilerliyor ve burada Venüs ile kavuşuyor. Bu etki, sosyal çevrenizde keyif ve huzur bulmanızı destekliyor. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, bir gruba katkıda bulunmak ya da sorumluluklarınıza kısa bir mola vermek size iyi gelebilir. Uzun vadeli etkileri olan bir gökyüzü geçişi ise özellikle bu hafta oldukça güçlü hissediliyor. Bu etki sayesinde hedefleriniz ve sizi gerçekten motive eden unsurlarla beklenmedik şekillerde bağlantı kurabilirsiniz. Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü üçgen açı özellikle yakın ilişkilerinizi, duygusal bağlarınızı ve ev yaşamınızı etkiliyor. Psikolojik düzeyde ise bu süreç, duygusal anlamda yenilenmeyi ve kendinizi içten dışa dönüştürme ihtiyacınızı fark etmeyi temsil ediyor. Hayat size daha anlamlı görünmeye başlayabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz ya da ihmal ettiğiniz konulara yeniden yönelmek için güçlü bir motivasyon hissedebilirsiniz. Kişisel yaşamınızda önemli bir avantaj elde edebilir veya kendinizi daha güçlü, daha etkili ve daha kontrol sahibi hissedebilirsiniz.

10

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay bugün tüm gün güneş onuncu evinizde ilerliyor. Burada Venüs ile kavuşması sayesinde özellikle kariyeriniz, toplumsal konumunuz ve dış dünyadaki imajınızla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Takdir görmek, dikkat çekmek ya da hoş fırsatlarla karşılaşmak daha olasıdır. Aynı zamanda yeni hedefler belirlemek ve sorumluluklarınızı yerine getirmek size her zamankinden daha fazla tatmin sağlayabilir. Uzun vadeli etkileri olan önemli bir gökyüzü geçişi ise şu anda tam etkisini gösteriyor ve sizi hayatınızdaki bir konuyu bir üst seviyeye taşımak konusunda heyecanlandırıyor. Özellikle birebir ilişkileriniz, iletişim tarzınız ve düşünce yapınızla ilgili anlamlı ve kalıcı değişiklikler yapmak için oldukça güçlü bir dönemdesiniz. Sözleriniz daha ikna edici olabilir ve başkaları üzerinde daha kolay etki bırakabilirsiniz. Bir kişiyle yaşayacağınız önemli bir iletişimsel farkındalık ya da açık bir konuşma, ilişkinizi güçlendirebilir. Şu sıralar en büyük ilham kaynaklarınızdan biri, sizin için özel olan biriyle kurduğunuz etkileşimler olabilir. Pek çok açıdan ilişkilerinizi artık geçmiştekinden farklı bir anlayışla ele alıyor ve daha bilinçli bir şekilde şekillendiriyorsunuz.

11

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün daha geniş hedeflerinizi ve hayatın büyük resmini düşünmek size iyi gelebilir. Sürekli analiz etmekten, fazla düşünmekten ya da her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan biraz uzaklaşmak için uygun bir zamandasınız. Sezgileriniz güçleniyor. Uranüs ile Plüton arasındaki güçlü üçgen açı bugün ve bu hafta etkisini yoğun şekilde gösterirken, hedeflerinize daha büyük bir hırs ve kararlılıkla yönelme isteğiniz artabilir. Sorunları çözmek için aynı yöntemleri ve yaklaşımları kullanmak artık size yeterli gelmeyebilir. Bunun yerine, işleri biraz daha farklı bir şekilde yapmaya kararlı olabilirsiniz. Bir fikre daha fazla enerji ve inanç yatırmaya hazır olduğunuz için şu anda çok şey başarabilirsiniz. Sorumluluklarınız, iş hayatınız, maddi konularınız, sağlığınız ve sizi dengeleyen günlük uğraşlarınız açısından oldukça destekleyici bir dönemdesiniz. Hem hayatınızı daha sağlam temeller üzerine kurmak hem de bu süreçten keyif almak için çaba gösteriyorsunuz. Bu dönem, sizi motive eden ve tatmin eden güzel bir hırsla ilerleyebileceğiniz bir zaman olabilir.

12

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay bugün yakınlık ve derin bağlar alanınızda ilerliyor ve burada Venüs ile kavuşuyor. Daha derin duygularınızla barışık ve rahat hissedebilir; gizli, ince ve çok katmanlı konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Uzun vadeli etkisi olan güçlü bir gökyüzü etkisi bugün ve bu hafta oldukça belirgin. Modern yöneticiniz Uranüs, Plüton ile uyumlu bir açı oluşturuyor ve bu da hayatınızı iyileştirecek derin ve kalıcı değişimler yapma isteğinizi güçlendiriyor. Aslında şu sıralar yaptığınız birçok şeyin temelinde bu dönüşüm arzusu olabilir. Kendinizi ifade etmenin ve benzersiz kişiliğinizi ortaya koymanın yeni yollarını keşfetmek hayatınızda önemli bir yer tutabilir. Aşk hayatınızda, eğlence anlayışınızda, hobilerinizde ve yaratıcı uğraşlarınızda değişimler gündeme gelebilir. Özel bir aşk bağlantısı ya da üzerinde çalıştığınız yaratıcı bir proje büyüyüp gelişebilir. Duygularınız ve sevgi gösterme biçiminiz hakkında değerli farkındalıklar kazanabilirsiniz. İç dünyanızı daha iyi anlamak, neye gerçekten değer verdiğinizi keşfetmek açısından güçlü bir dönemdesiniz.

13

18 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Ay bugün tüm gün ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda ilerliyor ve burada Venüs ile kavuşuyor. Daha ulaşılabilir, ilgili ve paylaşımcı bir ruh halinde olabilirsiniz. Özel bir ilişkiniz aracılığıyla özgüveniniz daha fazla ortaya çıkabilir. Bir kişi, duygularınızla ve düşüncelerinizle daha güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Uranüs ile Plüton arasındaki üçgen açı şu anda devrede ve uzun vadeli, güçlü etkileri olan bir geçiştir. Bu etki aile hayatınızı destekleyebilir, bağlarınızı güçlendirebilir ve geçmişinizle barışmanıza yardımcı olabilir. Artık sizi kısıtlayan ya da enerjinizi azaltan durumlarla yetinmek istemediğiniz için gelişmek ve ilerlemek size daha doğal geliyor. Hayatınızı iyileştirme yönündeki isteğiniz güçleniyor. Önemli keşifler yapmak, düşünce tarzınızı ve yöntemlerinizi değiştirecek heyecan verici bilgiler edinmek bu dönemin bir parçası olabilir. Yeni farkındalıklar sayesinde hem kendinizi hem de ilişkilerinizi daha sağlıklı bir yöne taşıyabilirsiniz.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar