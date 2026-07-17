Ay bugün Başak burcunda ilerliyor ve bizi pratik işlere yöneltiyor; aynı zamanda başkalarına yardımcı olma isteğimizi artırıyor. Ay döngüsünün bu döneminde hayatımızın ayrıntılarına daha fazla ilgi gösteriyoruz. Bugün Venüs ile Satürn arasında oluşan biquintil açı sayesinde ise zarif, planlı ve stratejik hareket etmeye eğilimliyiz. Güvenilirliğimizi ve sadakatimizi ortaya koyabiliriz. Ayrıca, Mayıs 2028'e kadar beş kez kesinleşecek Uranüs–Plüton üçgen açısının ilkine doğru ilerliyoruz. Uzun vadeli etkileri olan bu önemli geçiş sayesinde, derin hedeflerimize ve gerçek motivasyonlarımıza daha kolay ulaşabiliriz. İç dünyamızla kurduğumuz bu güçlü bağ, bizi son derece umut verici yeni yönlere taşıyabilir. Değişim ve reform ihtiyacını daha net fark ederken, sağlam bir eylem planına sahip olmanın bize büyük avantaj sağlayacağını da anlıyoruz. Bu nedenle, ölçülü, bilinçli ve planlı değişimler gerçekleştirmek için uygun bir dönemdir. Yeni iş birlikleri ve dostluklar kurmak açısından da oldukça elverişli bir zamandır. Gizli kalmış ya da uzun süredir kullanılmayan yeteneklerimizi, özellikle de yaratıcılık ve icat etme becerimizi keşfedebiliriz. Aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük arzumuzun güçlendiğini fark edebiliriz. Yeni deneyimler yaşama isteği oldukça güçlüdür. Bir başka açıdan bakıldığında ise bu dönem, gücümüzü daha bilinçli kullanmak ve kaynaklarımızı daha adil paylaşmak için fırsatlar sunabilir. Toplumsal düzeyde de önemli ve anlamlı değişimlerin yaşanabileceği bir süreçtir. Eşitsizlikleri daha net görür, bunları düzeltmeye yönelik adımlar atabiliriz. Eskiden görmezden geldiğimiz, hassas, karmaşık ya da tabu olarak görülen konuları artık ele almaktan çekinmeyiz. Üstelik bu konulara yaratıcı çözümler üretme potansiyelimiz de yüksektir. Artık mevcut düzeni sorgulamadan kabul etmiyor, huzuru korumak adına sorunları görmezden gelmeye de razı olmuyoruz. Bununla birlikte, gizli ya da karanlıkta kalmış gerçekleri, onları tam anlamıyla sindirebileceğimizden daha hızlı ortaya çıkarabileceğimiz için aşırı özgüvene karşı dikkatli olmalıyız. Genel olarak bu dönem; özellikle gücün ve kaynakların paylaşımı, bireysellik, insani değerler ile felsefi ve dini inanç ve uygulamalar konusunda reform, gelişim ve dönüşüm için son derece güçlü bir potansiyel taşıyor.