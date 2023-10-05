Günlük burç yorumları: 7 Ekim 2023 Cumartesi

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

En sevdiğiniz otorite figürü artık size ilham vermiyor veya motive etmiyorsa, yeni bir akıl hocası bulmanın zamanı gelmiştir! Daima yerinde sayan bu kişilerin yeni fikirleri keşfetme konusunda biraz tembelleşmiş olmaları muhtemeldir ve eğer öyleyse, bunu yapmanız için size nasıl ilham verecekler? Sizi biraz korkutan, düşünme ve çalışma şekli sizin için yeni olan birini bulun. Onları bir süre gözlemleyin ve size öğretecek yeni şeyleri olup olmadığını görün. İlginiz onları gururlandıracak. Bugün, özellikle başta evrak işleriniz olmak üzere görevleriniz sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemelidir. İhtiyacınız olursa başkaları size yardım etmeye hazırdır ve siz de bir başkasına, onun yeteneğinin ötesinde bir görevde yardım etmeniz istenebilir.