Günlük burç yorumları: 7 Ekim 2023 Cumartesi

7 Ekim 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 05 Ekim 2023 12:29 Güncelleme: 05 Ekim 2023 13:28
ABONE OL

  • Bugün kalbiniz kesinlikle aklınıza hükmedecek ve bu, empati yeteneğinizin artmasına da neden olabilir. Eğer birine bir iyilik borçluysanız bugün borcunuzu ödeme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede nihayet karmanızı dengeleyebilir ve daha huzurlu bir ruh haline kavuşabilirsiniz. Doğanız gereği dürüst olabilirsiniz ancak bu, planlarınızı kesinlikle kendinize saklamanın en iyi olabileceği günlerden biridir. Gereğinden fazla bilgi paylaşımı, size koz olarak geri dönebilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda merakınız sizi alt ediyor olabilir. Her zaman tüm cevapları bilme arayışınız sizi çıkmaz sokak olabilecek bir yola sürüklemiş olabilir. Her küçük gizemi araştırmak, yalnızca gizemin sizin üzerinizde güç kazanmasını sağlayacaktır. Olayların neden bu şekilde olduğunu anlamaya, tüm dedikoduların temeline inmeye çalışmayın. Sadece yumruklara göğüs gerin ve hayatın belirsizliklerine alışmaya çalışın. Bazı büyüleyici yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Hukuk, eğitim veya seyahat alanında emek harcayanlar için özellikle verimli bir gün olabilir.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda hayatınızdaki insanlara gerçekten değer veriyorsunuz, bu yüzden onları daha da iyi tanımak için biraz zaman ayırmalısınız. Birisini yemeği çıkarın ya da yeni bir arkadaşınız bazı işlerini hallederken ona eşlik edin. Kendinizi başka birinin hayatına dahil etmek şu anda çok kolay, özellikle de pek çok insan sizi kabul etmeye hevesli olduğu için. Başkalarıyla iyi geçinme arzunuzun hırsınızın yerini alacağı bir aşamaya giriyorsunuz. Bir yandan da para kazanmanın yeni yollarını arıyorsunuz olabilirsiniz. Bugün sizi doğru yöne yönlendirecek bazı ipuçları bulabilirsiniz.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi önünüze beklenmedik bir para akışı gelebilir, ancak bu hayatınızda büyük bir fark yaratmaya yetmeyecektir. Bunu bir hayır kurumuna veya gün içinde karşılaştığınız ihtiyaç sahibi bir kişiye bağışlamayı düşünebilirsiniz. Bu onların hayatında sizinkinden daha büyük bir etki yaratacaktır ve birinin hayatını bu şekilde aydınlatmak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Rastgele nezaketler her zaman iyi hissettirir. Bugün ayrıca aklınızda tutku var. Partnerinizle bir araya gelmek isteyeceksiniz. Akşamın uzun, kapsamlı ve çok samimi bir sohbete dönüşmesi ve kimseye asla söylemeyeceğinizi düşündüğünüz sırların açığa çıkması sizi şaşırtmasın.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün planlarınızı değiştirmek, yarınki kötü davranışlara direnmenize yardımcı olabilir. Yemekten müziğe ve edebiyata kadar size yabancı olan yerleri, insanları ve şeyleri keşfetmeye başlayın. Başka insanların sunduğu şeyler birdenbire sizin için büyüleyici olmaya başlayacak. Hayatınızda bazı şeyler sakinleşti, bu nedenle zihninizi canlandıracak ve yeni şeyler düşünmenizi sağlayacak bir şeye ihtiyacınız olacak. Etnik bir restorana gitmek ya da başka bir ülkenin müziğini dinleyerek geçireceğiniz birkaç dakika tam da bunu sağlayabilir. Açık fikirlisiniz ve farklı bir şeye heveslisiniz.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün işleri halletmeniz gerekiyor ve hepsini bitirmek için gururunuzu bir kenara bırakmanız gerekebilir. Alışkanlık haline getirmediğiniz sürece ihtiyacınız olan yardımı istemeniz gerekir. Birisi ne isteyeceğinizi siz sormadan önce zaten biliyorsa, ihtiyaç duyduğunuzda her zaman ilk durağınız olmayan farklı bir kişiye geçmelisiniz. Ne yapmak istediğiniz konusunda açık olun ve heyecanınızı paylaşın. Birini size yardım etmeye ikna etmek uzun ve meşakkatli bir yolu oldukça kısaltabilir. Bir grup etkinliği, hayatınıza yeni bilgiler ve insanlar getirebilir. Dünyanın her yerinden ve yaşam tarzlarından insanlarla tanışabilirsiniz. Bu deneyim sizi derinden değiştirebilir, bu nedenle hemen rutininize dönmeyi beklemeyin.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün bir arkadaşınız size istenmeyen bir tavsiye verebilir ve bu en sevmediğiniz tavsiye türü olsa da yine de almanız gereken tavsiyedir. Yeni bir aşkın kilidi açılabilir veya mevcut bir aşkın alevlenmesi mümkün olabilir. Uzun zamandır beklenen bir mektup veya telefon bugün uzaklarda yaşayan bir arkadaşınızdan gelebilir. Bu da iletişim hatlarını uzun süredir ulaşamadıkları derecede açabilir. Siz ve arkadaşınız son yakınlaşmanızdan bu yana oldukça büyümüşsünüz, yani bu neredeyse tamamen yeni bir arkadaşlık gibi. Birbirinizi yeniden tanımanın tadını çıkarın.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazen rüyalar sadece rüyadır. Eğer son zamanlardaki kafa karıştırıcı kabuslar yüzünden hâlâ kafanız karışıksa endişelenmeyi bırakın. Bu tuhaf görüntüler hayatınızda ne yapacağınıza dair değerli ipuçları barındırıyor olabilir ya da vücudunuz uyurken beyninizin yaptığı egzersizler olabilir. Rüyalardan iç görü elde etmeye çalışmak yalnızca zaman kaybı olacaktır. Bunun yerine, bazı şeyleri çözmek istiyorsanız hayatınıza gerçekçi bir şekilde bakın. Ayrıca bu, finans konularını irdelemek için iyi bir gün. Muhtemelen bir dizi olasılığı değerlendiriyorsunuz. Herhangi bir işlem yapmadan önce bunlar hakkında ayrıntılı bilgi edinin. Bilgi toplamak en önemli adım olabilir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün yabancılarla etkileşim şekliniz gününüzü büyük ölçüde etkileyebilir. Tanımadığınız herkesi görmezden gelmeyi seçerseniz gününüz olaysız ve rutin geçecektir. Ancak diğer insanlarla mümkün olduğunca sık etkileşime girerseniz, enerjinizde ve yaratıcılığınızda büyük bir değişim olduğunu göreceksiniz. Yeni arkadaş edinmenize gerek yok ama neden biraz daha gülümsemiyorsunuz? Etkileşim canlandırıcıdır. Yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak, kafa karıştırıcı görünebilecek şeyleri açıklamak ve etrafınızdakilerle empati geliştirmek için bundan yararlanın.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    En sevdiğiniz otorite figürü artık size ilham vermiyor veya motive etmiyorsa, yeni bir akıl hocası bulmanın zamanı gelmiştir! Daima yerinde sayan bu kişilerin yeni fikirleri keşfetme konusunda biraz tembelleşmiş olmaları muhtemeldir ve eğer öyleyse, bunu yapmanız için size nasıl ilham verecekler? Sizi biraz korkutan, düşünme ve çalışma şekli sizin için yeni olan birini bulun. Onları bir süre gözlemleyin ve size öğretecek yeni şeyleri olup olmadığını görün. İlginiz onları gururlandıracak. Bugün, özellikle başta evrak işleriniz olmak üzere görevleriniz sorunsuz ve hızlı bir şekilde ilerlemelidir. İhtiyacınız olursa başkaları size yardım etmeye hazırdır ve siz de bir başkasına, onun yeteneğinin ötesinde bir görevde yardım etmeniz istenebilir.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızda sizinle güç oyunlarına giren birisi tekrar sahneye çıktı ve sizinle ilk çalıştıkları zamana göre çok daha fazla güce sahip olduğunuz gerçeğine alışmakta zorluk çekebilirler. Ne yazık ki bu durumu büyütmeleri ve tatsız bir mücadeleye dönüştürmeleri mümkündür. Konumunuzu hatırlamanız ve liderliğinize güvenmeniz gerekir. Yeni duruma alışması gereken onlar, siz değil. Yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Siz ya da partneriniz, diğerinizin bilmediği bir şeyi açığa çıkarabilir ve bu da aranızdaki bağı güçlendirebilir. Paylaşılanlardan bazıları biraz şaşırtıcı olabilir, ancak açık, dürüst ve sevgi dolu iletişim için ilişkiniz çok daha iyi olmalı.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her zamanki işleri yapma şekliniz bugün farklı olmayabilir ancak muhtemelen farklı hissedeceksiniz. İçinizde bir şeyler değişti ve bu size günlük yaşamınıza dair yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Değişmesi gereken şeyleri görüyorsunuz ve geçişleri yapmaya başlama konusunda isteklisiniz. Bunların hepsi iyi ve güzel ancak hiçbir şeyin bir gecede olamayacağına dikkat etmelisiniz. Bu uzun yolculuğa bir adımla başlayın. Hedeflerinizi şimdilik kolayca ulaşılabilir hale getirin. Bugün ayrıca evinize çok sayıda ilginç ziyaretçi gelebilir. Bazı ilginç konuşmalar bekleyebilirsiniz ve sizin için yeni olan bir konu hakkında bazı büyüleyici şeyler öğrenebilirsiniz.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski alışkanlıklarınız sizi kariyerinizde sandığınızdan daha fazla geride tutuyor. Zor ölüyorlar ve onları öldürmek için daha çok çabalamalısınız! Şimdi, odak noktanız çok daha güçleniyor ve sonunda hayatınızdaki fedakarlığın değerini anlamaya başlıyorsunuz. Bir dahaki sefere gününüzü geçirirken olumsuz bir şey yapma dürtüsü ortaya çıktığında, yolunuzu değiştirin. Ayrıca şimdi partnerinize bir hediyeyle sürpriz yapmak güzel bir fikir olabilir. Minnettarlık ifadelerinin ardından sizi birbirinize daha da yakınlaştıracak uzun bir konuşma gelebilir.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.