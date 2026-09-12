Merkür bugün Plüton'la üçgen açı yapıyor, ardından Neptün'e karşıt açı oluşturuyor. İletişimimizde, düşüncelerimizde ve kişisel ilgi alanlarımızda derinlik, sihir, anlam, karmaşıklık ve hayal gücü arzumuz güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Merkür-Plüton üçgeniyle birlikte gerçeklerin ve daha önce keşfetmediğimiz konu ve fikirlerin peşine düşüyoruz. Bir mesele hakkında daha derin bir anlayış kazanmak için uygun bir zaman olabilir. Zihinsel yetilerimiz görünmeyen ve sezgisel izlenimlere daha açık hale geliyor. Bu da sezgilerimizi, psikolojik anlayışımızı, farkındalığımızı ve odaklanma gücümüzü artırabilir. Bize avantaj sağlayacak yeni bilgiler keşfedebilir veya yüzleşmekten kaçındığımız bir konunun gerçeğini nihayet "görebiliriz". Geçmişin olumsuz unsurlarına bizi bağlayan bir şeyi geride bırakmak için mükemmel bir zaman. Konuşmalar hafifçe kışkırtıcı veya düşündürücü olabilir. Ancak Merkür'ün Neptün'e karşıt açısı bakış açımızı bulanıklaştırabilir. Bir konu hakkında birbirinden çok farklı iki görüş arasında gidip gelebiliriz; oysa gerçek büyük olasılıkla bu iki uç noktanın arasında bir yerde. Düşünce biçimimize meydan okuyan tutarsızlıklar ortaya çıkabilir ve teknik gerçeklere odaklanmak zorlaşabilir. Kendimizi zihinsel bir tahterevallideymiş gibi, gerçeklerle kurgu arasında bir o yana bir bu yana gidip gelirken bulabiliriz! Zihnimiz bugün başka yerlere kayıyorsa, bunun nedeni son zamanlarda hayal gücümüzü yeterince beslememiş olmamız olabilir. Bu transit sırasında yanlış aktarımlara, gözden kaçan pratik ayrıntılara ve kendimizi sabote eden düşüncelere karşı dikkatli olmalıyız. Bununla birlikte, bu dönem düşünce biçimimizi genişletmek ve normalde gözden kaçırabileceğimiz olasılıkları değerlendirmek için iyi bir fırsat olabilir. Mars-Uranüs yarım kare açısı, günün enerjilerine sabırsız ve huzursuz bir hava katıyor. Kendimizi sıkışmış, kısıtlanmış veya herhangi bir şekilde sınırlandırılmış hissedersek, kontrolü ele almaya ya da bağımsızlığımızı daha güçlü bir şekilde ortaya koymaya çalışabiliriz. Ancak Ay'ın tüm gün Terazi burcunda olması, ortamı yumuşatmaya, sorunları tatlıya bağlamaya ve uyum sağlamaya yöneltiyor.