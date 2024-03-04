Günlük burç yorumları: 6 Mart 2024 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün güvende hissetme ihtiyacınızın daha güçlü olduğunun farkındasınız. Arzularınızı yerine getirmek ve partnerinizle daha yakın bir bağlantı kurmak için iyi bir konumdasınız. Bazı yönlerden, özellikle de sevginizi veya benzersiz niteliklerinizi ifade etme konusunda kendinizi oldukça cesur hissetmeniz muhtemeldir. Hayatınız da hızlanma eğilimindedir ve bir sonraki hamleniz hakkında daha az endişelenirsiniz. Bugün ilerleyen saatlerde etrafınızda söylenenlere karşı özellikle hassas olabilirsiniz. Kendinize dikkat etmek, başkalarını belli bir dereceye kadar görmezden gelmek anlamına geliyorsa, bunu yapmaktan çekinmeyin.
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