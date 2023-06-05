Günlük burç yorumları: 6 Haziran 2023 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, verme ve alma meseleleri doruk noktasına ulaşabilir. Dünyanızı biraz sallayan, sizi yeni bir yöne doğru iten mali durumla ilgili yeni bilgiler veya samimi duyguların açığa çıkması mümkün olabilir. Duygularınızla temasa geçebilirsiniz ancak onlarla ne yapacağınızı anlamak pek de kolay olmayabilir. Kendinize baskı yapmayın; eyleme geçmek yerine olayları akışına bırakın. Bazen, karşıt fikirleri duymak ortak bir zemine ulaşmanıza yardımcı olabilir ve gün sizi bunu yapmaya davet eder. Şimdi duygular, özellikle para, kişisel eşyalar, temel değerler veya saygı meseleleri hakkında oldukça yüksek seyrederken, gerçekliğe geri dönmenin bir yolu vardır ve bu, orta yol bulunana kadar uç noktalar arasında gidip gelmeyi içerebilir.
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