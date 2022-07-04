Günlük burç yorumları: 5 Temmuz 2022 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün başkalarının gündemlerine veya amaçlarına karşı özellikle hassas olabilirsiniz ve tutarsızlıkları veya sorunlu alanları hemen görebilirsiniz. Bir parçanız biraz eğlenmek ve işleri hafife almak istiyor, ancak diğer bir parçanız sorumlulukları görmezden gelemiyor. Sonuç olarak, tamamen rahatlamak zor olabilir. İletişim, özellikle güvensizlikler davranışları yönlendiriyorsa, biraz gergin olabilir. Bugün biraz zorlu geçse de başarıyla atlatacaksınız.
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