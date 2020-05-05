Günlük burç yorumları! (5 Mayıs 2020 Salı)

5 mayıs salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün biraz keyifsiz gibisiniz. Sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın ve dans edin. Daha iyi hissetmeniz kesinlikle garanti!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kriz anlarından etkilenmeniz çok olası. Bu da sevdiğiniz insanların acı çekmesinin sizi çok yaraladığını gösteriyor.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Temiz hava almaya çok fazla ihtiyaç duyduğunuz günlerden birindesiniz. Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkıp ufak bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir.

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