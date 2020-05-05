5 mayıs salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Mayıs 2020 Salı
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Bugün biraz keyifsiz gibisiniz. Sevdiğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın ve dans edin. Daha iyi hissetmeniz kesinlikle garanti!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kriz anlarından etkilenmeniz çok olası. Bu da sevdiğiniz insanların acı çekmesinin sizi çok yaraladığını gösteriyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Temiz hava almaya çok fazla ihtiyaç duyduğunuz günlerden birindesiniz. Sabahın erken saatlerinde dışarı çıkıp ufak bir yürüyüş yapmak iyi gelebilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda yaşadıklarınız sizi mutlu ediyor mu? Yoksa huzursuzluklarınızı unutmak için kendinizi işinize mi adıyorsunuz? İkinci seçenek size daha yakınsa hayatınızı sorgulamanız gerekiyor demektir.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçgüdülerinizle hareket etmeniz için en doğru günlerden biri. Bırakın düşünceleriniz sizi başka dünyalara sürüklesin. Kaybolmak iyi gelecek.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sadece biraz dinlenmek ve rahatlamak istiyorsunuz. Genelde sorumluluk sahibi bir insan olsanız işleri ara sıra asmanızda sakınca yok.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gerçekten iyi bir arkadaşsınız. Dostlarınızın zor zamanlarında onlara yardım etmek için elinizden geleni yapmaktan gocunmuyorsunuz. Değerinizin bilindiğinden emin misiniz peki?
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zihninizin daha sağlıklı olmasını sağlayacak aktivitelere yöneleceğiniz bir gün. Yoga, meditasyon veya hafif egzersizler yapmak bunlara örnek olabilir.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün garip olaylarla karşılaşabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların size ufak ve masum görünen oyunlar oynaması sizde ters etki yaratabilir. Sinirlerinize hâkim olmaya çalışın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi sorunlarınızdan dolayı bu aralar canınız sıkkın. Çok fazla harcama yaptığınızın farkına varmalısınız. Yoksa zor günler sizi bekliyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şeye bir açıklama bulmaya çalışmaktan vazgeçin. Bazı şeyleri sebepsiz yere sevebileceğinizi ve bazen anlamsız davranabileceğinizi kabul edin. Kendinizi her koşulda sevmeye çalışın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zamanınızın çoğunu evde geçirseniz bile kendinize yeni bir düzen kurmanız gerekli. Yatma ve uyanma saatlerinizi planlamakla başlayabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi fiziksel olarak fazla yorgun hissediyor olabilirsiniz. Vitamin takviyesi almalı ve sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.
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