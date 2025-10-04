Günlük burç yorumları: 5 Ekim 2025 Pazar

Venüs bugün Ay'ın Güney Düğümü ile hizalanıyor ve bazı ilişkilerin (veya ilişkilerimizdeki bazı unsurların) bizim için iyi olup olmadığını sorgulayabiliriz.

Başkalarını kayırıyor veya kendi tutkularımıza teslim oluyor olabiliriz. Duygularımız ve sevgilerimiz söz konusu olduğunda huysuz veya değişken olabiliriz.

Gerçek hislerimizden ve ihtiyaçlarımızdan uzak tutan davranışlara ve düşkünlüklere geri dönmek çok kolay olabilir.

Günün ilerleyen saatlerinde Merkür, Satürn ile kuinkunks (150° açı) yapıyor ve zihinsel kaygılar, iyi ve pratik kararlar almamıza engel olabilir.

İletişim sorunları veya zihinsel bloklar ortaya çıkabilir. Şüpheler, hareketlerimizi ve girişimlerimizi yavaşlatabilir. Yine de ne kadar can sıkıcı olursa olsun, hedeflerimizi gözden geçirmek için bir mola alma süreci olarak faydalı olabilir.