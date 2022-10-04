Günlük burç yorumları: 5 Ekim 2022 Çarşamba

İKZİLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu dönemde biraz dışlanmış hissedebilirsiniz. Akranlarınız, kasıtlı veya kasıtsız olarak dışlandığınız bir şeye dâhil olabilir; bu, bir sosyal gruba davet edilmediğiniz bir zamanın geçmiş anılarını gündeme getirebilir. Bu duyguları tekrar gözden geçirmek muhtemelen cazip gelse de, onları geçmişte bırakmak için çaba gösterin! Bunun yerine, kendinizi eğlenceli bir şeyle şımartın. Sadece başkalarıyla birlikteyken mutlu olmakla sınırlı değilsiniz, kaybetmekten korkmanıza gerek yok!
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