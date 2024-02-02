Günlük burç yorumları: 4 Şubat 2024 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün diğer insanların nasıl davranacağına dair varsayımlarda bulunmamaya dikkat edin. Birinin şaşırtıcı bir habere nasıl tepki vereceğini asla tahmin edemezsiniz. Etrafınızdaki insanlar aşırı tepki veriyormuş gibi görünebilir ama bir kişinin aşırı tepkisi diğer kişinin makul tepkisidir. Artık yaşamanın, yaşamaya izin vermenin ve başkaları kafanızda yarattığınız resme uymuyorsa endişelenmeyi bırakmanın zamanı geldi. Gerçek, sandığınızdan daha ilginçtir. Dedikoduların abartılarak yayılma gibi bir huyu vardır ve bunun bir parçası olmak istemezsiniz. Bunu yaptığınızı fark ederseniz daha baştan durdurun ve durumu düzeltin, yoksa daha büyük yalanlarla dolu daha büyük bir hikayeye dönüşebilir. Herkes kadar ilgi odağı olmayı seviyorsunuz ancak bunun insanların yaptığınızı düşündüğü bir şey değil, gerçekten yaptığınız bir şey olduğundan emin olmalısınız.