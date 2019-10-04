Yay’daki Ay Terazi’deki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Ay Oğlak’a geçiyor. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz daha ciddi, odaklı ve kararlı oluyoruz. Üstün hedeflere yaklaşmak için çaba veririz. Görev çağrılarını daha sık duyarız. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman anlamına geliyor. Oğlak’taki Ay Aslan’daki Mars’la açıda. Bu kare açı, tartışmalara ve gereğinden erken davranmanıza yol açıyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa, israfa ve tutkulu davranışlara eşlik ediyor.