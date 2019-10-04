Günlük burç yorumları! (4 Ekim 2019 Cuma)

4 Ekim cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Yay’daki Ay Terazi’deki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Ay Oğlak’a geçiyor. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz daha ciddi, odaklı ve kararlı oluyoruz. Üstün hedeflere yaklaşmak için çaba veririz. Görev çağrılarını daha sık duyarız. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman anlamına geliyor. Oğlak’taki Ay Aslan’daki Mars’la açıda. Bu kare açı, tartışmalara ve gereğinden erken davranmanıza yol açıyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa, israfa ve tutkulu davranışlara eşlik ediyor.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İstediğiniz şeyler, bugün düşündüğünüzden daha yakın, kısmen göstermekte olduğunuz muhteşem çekicilik. Bazı güçlü insanlara karşı cömert davranıyorsun ve iyiliğini iade etmek istiyorlar.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün günlük rutininiz ve evde kalmak size çok konforlu gelecek. Diğer insanlara gelebilir, ama sizin çok faydalı bulduğunuz bir şey. Hayatınızın kalıpları çok ilginç bir resim oluşturmak için bir araya geliyor ve tefekkür etmekten zevk almanız gerekenlerden biri.

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