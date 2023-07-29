Günlük burç yorumları: 31 Temmuz 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, günün ilk yarısında özellikle romantik hayatınızdaki bazı durumları anlamak zor olabilir. Geçici olarak, içgüdülerinizle temas halinde hissetmeyebilirsiniz. Alternatifler arasında seçim yapmadan önce daha fazla zamana ihtiyacınız olabilir. Nitekim gün daha net ve olumlu eylem arzusuyla ilerliyor. İç dünyanızla ilgilenmek veya sevdiğiniz biriyle bağ kurmak için iyi bir zaman. İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı daha iyi anladığınızda, ilişkileriniz gelişir. Ev işlerinin ötesinde bir şeyler hissetmek de tatmin edici olabilir. İster yuvanızı düzenleyin, ister içsel ihtiyaçlarınızı karşılayın, kendimize vakit ayırın.
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