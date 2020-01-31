Günlük burç yorumları! (31 Ocak 2020 Cuma)

31 Ocak cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Merkür’ün Balık burcunda olduğu zamanlarda hayallerinize ve bilinçaltınızda yatan düşüncelere dikkat etmenizde fayda var. Bunlar kafanızı kurcalayan sorulara yanıt olabilecek derecede ipuçları taşıyorlar. Kendinize kulak verin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Partneriniz olayları biraz daha yavaştan almanızı bekliyor olabilir. Kendisi geride kalmış hissediyor. Bu yüzden takıntılı bir şekilde üzerine düştüğünüz konuları bugün biraz akışına bırakmayı deneyebilirsiniz.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başka birinin yaşadığı acının size bu kadar çok şey ifade etmesinden dolayı şaşırmamalısınız. Empati yeteneğiniz insanlara karşı ördüğünüz duvarlarınızı bu aralar yıkıyor olabilir ama ne kadar hassas kalpli olduğunuzu görmüş oluyorsunuz.

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