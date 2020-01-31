BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Başka birinin yaşadığı acının size bu kadar çok şey ifade etmesinden dolayı şaşırmamalısınız. Empati yeteneğiniz insanlara karşı ördüğünüz duvarlarınızı bu aralar yıkıyor olabilir ama ne kadar hassas kalpli olduğunuzu görmüş oluyorsunuz.