31 Ocak cuma burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
31 Ocak 2020 Cuma
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Merkür’ün Balık burcunda olduğu zamanlarda hayallerinize ve bilinçaltınızda yatan düşüncelere dikkat etmenizde fayda var. Bunlar kafanızı kurcalayan sorulara yanıt olabilecek derecede ipuçları taşıyorlar. Kendinize kulak verin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partneriniz olayları biraz daha yavaştan almanızı bekliyor olabilir. Kendisi geride kalmış hissediyor. Bu yüzden takıntılı bir şekilde üzerine düştüğünüz konuları bugün biraz akışına bırakmayı deneyebilirsiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başka birinin yaşadığı acının size bu kadar çok şey ifade etmesinden dolayı şaşırmamalısınız. Empati yeteneğiniz insanlara karşı ördüğünüz duvarlarınızı bu aralar yıkıyor olabilir ama ne kadar hassas kalpli olduğunuzu görmüş oluyorsunuz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün isterseniz etrafınızdaki insanların üzerinde büyük etkiler yaratabilirsiniz. Söylediğiniz sözlere dikkat edin ve insanları istemediğiniz bir yola doğru sürüklemeyin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son zamanlarda dışarıda çok zaman geçirdiğinizi düşünüyorsanız bugün evde kalın. Uzun zamandır okumayı düşündüğünüz o kitaba bu gece başlayabilir, mısır patlatıp güzel bir film izleyebilirsiniz!
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizdeki problemlerinizi sosyal hayatınıza yansıtmaya başladığınızı fark ettiyseniz panik olmayın. Arkadaşlarınız bugünler için varlar, onlara nelerin sizi yıprattığını anlatın ve beraberce çözüm üretin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Konu hedefleriniz olduğunda daha cesur olun. Sizi harekete geçiren şeylerin neler olduğunu keşfetmeye çalışın. Derinlerde yatan o savaşçıyı ortaya çıkarın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınızı herkesin yanında savunarak kahraman unvanından daha fazlasına sahip olacaksınız. Diğer insanlar size tamamen bambaşka açılardan bakacak ve çok etkilenecekler.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sizinle aynı fikirde olmayan insanlarla etkileşime girerek kendinizi yeni ve farklı fikirlere maruz bırakın. Farklı bir şehirden gelen, yetiştirilme tarzı sizden bambaşka olan birinden öğreneceğiniz ne kadar çok şey olduğuna şahit olacaksınız.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün konfor alanınızdan çıkmadan güvenli bir şekilde hareket edeceğiniz bir gün. Sizin olan şeylere sımsıkı sarılmalı ve rahatlamaya çalışmalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün temizlik yapmak için harika bir gün! Bu temizlik odanızı toplamak da olabilir, arkadaşınızla aranızdaki yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak da. Hangisi olduğuna siz karar verin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Disiplinli olmanız gereken bir gündesiniz. Dikkatinizi dağıtacak durumlar ortaya çıkabilir ya da etrafınızda fazla konuşkan insanlar belirebilir. Onlara aldırış etmeyin.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınız ilişkisinde büyük problemler yaşıyor olmalı. Ancak ona yardım etmek sizin göreviniz değil. Derdini dinleyin ama ona asla tavsiye vermeyin. Yoksa sonunda sizin başınız ağrıyacak!
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