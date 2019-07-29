Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (30 Temmuz 2019 Salı)

30 Temmuz Salı günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Aslan&rsquo;daki G&uuml;neş Boğa&rsquo;daki Uran&uuml;s ile kare a&ccedil;ıda. İsteklere y&ouml;nelik garip davranışlar, yanlış y&ouml;nlendirilmiş duygularla birleştirilebilir ve kararsız davranışlara neden olabilir. Bu a&ccedil;ı, muhalif davranış, kızgınlık ve kamu hayatına memnuniyetsizlik ve - uyumsuzluğu ifade eder. D&uuml;rt&uuml;sellik, duygusal bir acil durumu veya hatta ger&ccedil;ek bir tehlikeyi tetikleyebilir. Yenge&ccedil;&rsquo;teki Ay Balık&rsquo;taki Nept&uuml;n ile a&ccedil;ıda. Ay ve Nept&uuml;n arasındaki a&ccedil;ı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal g&uuml;c&uuml;n&uuml;z&uuml; hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve &ccedil;eşitli sanatsal alanlara a&ccedil;ıktır.
Kategori : Astroloji
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Aslan’daki Güneş Boğa’daki Uranüs ile kare açıda. İsteklere yönelik garip davranışlar, yanlış yönlendirilmiş duygularla birleştirilebilir ve kararsız davranışlara neden olabilir. Bu açı, muhalif davranış, kızgınlık ve kamu hayatına memnuniyetsizlik ve - uyumsuzluğu ifade eder. Dürtüsellik, duygusal bir acil durumu veya hatta gerçek bir tehlikeyi tetikleyebilir. Yengeç’teki Ay Balık’taki Neptün ile açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır.

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