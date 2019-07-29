Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Aslan’daki Güneş Boğa’daki Uranüs ile kare açıda. İsteklere yönelik garip davranışlar, yanlış yönlendirilmiş duygularla birleştirilebilir ve kararsız davranışlara neden olabilir. Bu açı, muhalif davranış, kızgınlık ve kamu hayatına memnuniyetsizlik ve - uyumsuzluğu ifade eder. Dürtüsellik, duygusal bir acil durumu veya hatta gerçek bir tehlikeyi tetikleyebilir. Yengeç’teki Ay Balık’taki Neptün ile açıda. Ay ve Neptün arasındaki açı, hoş bir şekilde şaşırmanıza izin veriyor. Hayal gücünüzü hissedersiniz ve iyi bir sezginiz vardır. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır.