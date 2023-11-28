Günlük burç yorumları: 30 Kasım 2023 Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç şimdi işe, sağlığa veya maddi hayatın kaygılarına odaklanıyorsunuz. Bugün, ev işlerinize verdiğiniz önem ile sosyal yaşamınız veya kişisel hedefleriniz arasında kalmış hissedebilirsiniz. Biraz nefes almak iyi olabilir. Şimdilik motivasyonunuzu kaybetmiş veya kararsız hissedebilirsiniz ve bu, devam etmeden önce dikkate almanız gereken daha fazla şey olduğunun bir işaretidir. Duygusal ihtiyaçlarınıza yeterince dikkat etmemiş olabilirsiniz ve artık arayı kapatmanın zamanı gelmiş olabilir. Kenara çekilmek muhtemelen şimdilik yüzleşmekten veya meydan okumaktan daha iyidir, çünkü bu, planları veya gerekirse enerjilerinizi gözlemlemenize ve yeniden yönlendirmenize olanak tanır.
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