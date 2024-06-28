Günlük burç yorumları: 30 Haziran 2024 Pazar

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün destek, en çok ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda gibi görünüyor. Özellikle kariyer veya işle ilgili bir projeyi güncellemek veya yenilemek için iyi bir zaman. Ayrıca bugün, iş, sağlık veya rutinlerde yavaşlamalar, gecikmeler veya geri dönüşler yaşanabilir. Bu, yenilik yapmak yerine gözden geçirmek ve düşünmek için daha iyi bir zaman. Motivasyonunuzun azaldığı veya gecikmelerle karşılaşabileceğiniz halde, halihazırda sahip olduklarınızı basitleştirmek, düzenlemek ve inşa etmek için iyi bir konumdasınız. Bu değişim gerçekleşirken hatalara dikkat edin. Gergin ilişkiler olabilir veya işinizin veya sağlık sorumluluklarınızın ağırlığı geçici olarak ağırlaşabilir.
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