Günlük burç yorumları: 3 Ocak 2023 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok fazla zorlamak her an arkanızdan ısırmakla sonuçlanabilir. Güneş, en derin duygularınızı harekete geçirebilecek aşırı 8. evinizde - artı, burcunuzdaki ateşli Mars'ı rahatsız ettiğinden, tepkileriniz tahmin edebileceğinizden bile daha büyük olabilir. Ne kadar duygusal olursanız olun, aşırı tepki vermemeye dikkat edin. Etrafınızdaki insanlar muhtemelen davranışlarınızı hatırlayacak ve bu, ileride size kötü bir şekilde yansıyabilir. Tepkilerinizi yumuşatın.
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