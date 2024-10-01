Günlük burç yorumları: 3 Ekim 2024 Perşembe

Bu tutulma Terazi burcunda gerçekleşiyor; odak noktası, müzakere, ortaklık ve uyum sağlama üzerinde. Bu durum, bu konularda yeni başlangıçlar yapma ile ilgili ve uzun vadeli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor! Bu tutulma, Nisan 2023 ile Mart 2025 arasında gerçekleşen altı Güneş tutulması setinin beşincisi. Ortaklıklar ve bağımlılık/bağımsızlıkla ilgili meselelerimizi vurgulama ve zorlama potansiyeline sahip. Son zamanlarda bağımsızlığımızı geliştirmeye ve kendimizi ifade etmeye çalışırken, şimdi sağlıklı ilişkileri düşünmeye ve bunların sürece etkisini göz önünde bulundurmaya yönlendiriliyoruz. Koşullar, dengesiz düştüğümüz noktaları görmemizi teşvik ediyor.

Nihayetinde, büyümemiz için değişimlerin veya sona ermelerin gerekli olduğunu daha iyi anlayabiliyoruz. Ancak, tutulmanın şu anda gerçekleşmesiyle, sembolik olarak karanlıkta kalıyoruz ve yeni başlangıçlarla ilgili acele etmemek en iyisi. Güneş ve Merkür'ün Üstün Kavuşumu sırasında gerçekleştiği için, bir konunun aydınlanması veya havanın temizlenmesi olasılığı daha yüksek ve anlamlı. Bu dönemde keskin, iletişimsel ve açık hissediyoruz; bu süre zarfında söylediklerimizin veya yazdıklarımızın iyi ya da kötü güçlü bir etkisi olabilir! Bir fikir veya plan tam anlamıyla "çiçek açabilir". Bugün Merkür'ün Uranüs ile olan sesquiquadrate açısı nedeniyle, küçük hatalar veya şaşırtıcı geri dönüşler yaşanabilir. Zihnimiz olasılıklara açıkken, bazı zihinsel düzensizliklerle başa çıkmak gerekebilir.