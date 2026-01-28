HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 29 Ocak 2026 Perşembe
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Ocak Perşembe

29 Ocak 2026 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 29 Ocak Perşembe
Giriş: 28 Ocak 2026, Çarşamba 10:08
Güncelleme: 28 Ocak 2026, Çarşamba 10:10
1

Venüs dün gece Satürn'le yarım kare açı yaptı ve her iki gezegen hizalanmaya doğru ilerlerken Merkür de bu sabah aynı açıyı yapıyor. Günün erken saatlerinde olası gecikmeler veya iletişim aksaklıkları yaşanabilir. Ulaşım ya da iletişimle ilgili bazı aksaklıkları yönetmemiz gerekebilir. Sabırlı olmak çok önemli; çünkü küçük düzeltmeler sonunda bize fayda sağlayabilir. Ancak gün ilerledikçe bu enerjiler tersine döner ve başkalarına karşı hoş bir bağlılık hissedebiliriz. Özellikle sohbet yoluyla, hayatımızdaki insanları beslemek ve desteklemek daha doğal gelir. Bugün İkizler burcundaki Ay'ın Güneş, Merkür ve Venüs'le uyumu bu enerjiyi güçlendiriyor. Ayrıca Güneş'in Vesta ile kavuşumu sayesinde enerjimizi nereye yönlendirmek istediğimiz konusunda oldukça net olabiliriz. Kişisel ilgi alanlarımıza ve projelerimize daha çok odaklanır, artan bir adanmışlık ve dikkatimizi toplama becerisi sergileriz.

2

29 OCAK 2026 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, şu sıralar bir arkadaşına, topluluğuna ya da seni mutlu eden özel bir hedefe veya hayale oldukça adanmış hissetmen için bir nedenin olabilir. Bir sorunu çözmek ya da bir engeli aşmak için güç birliği yapmak gündemde olabilir. Bu dönemde başkalarına destek olan, ilgilenen kişi konumunda olabilirsin. Bugün daha çok samimi, iş birliğine açık ve uyumlu aktivitelere yöneliyorsun. Dostluklar ve ortak mutluluklar için fırsatlar ortaya çıkıyor. Çalışmalarını, fikirlerini ya da uzmanlığını başkalarıyla paylaşmak tatmin edici olabilir.

3

29 OCAK 2026 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Güneş 18 Şubat'a kadar senin haritandaki onuncu evden geçiş yapıyor ve bu dönem hedeflerini ve tutkularını fark etmek ve onurlandırmak için oldukça uygun. İlerleme konusundaki içgüdülerin şu anda çok güçlü ve başkaları yaptıklarını ya da performansını fark ediyor. Daha fazla görünürlük ve hatta artan sorumluluklar söz konusu olabilir. Normalden biraz daha fazla hesap verebilir durumdasın. Bugün Güneş Vesta ile kavuşurken, bir konuda liderliği üstlenmek sana doğal geliyor. Bir hedefe, ekibe ya da projeye güçlü bir şekilde adanmış hissedebilirsin. İşine daha fazla gönül koyman ön plana çıkabilir. Aynı zamanda ruhunu tazeleyen, duygulandıran anlar ya da sıcak düşünceler de yaşanabilir. Venüs ile Seres arasındaki etkileşim, profesyonel ilişkilerden ya da iş bağlantılarından gelen olumlu geri bildirimleri veya sosyal fırsatları destekliyor. Kariyerinde ya da işinde şu anda en büyük parlama noktası kişiliğin olabilir ve başarına önemli katkı sağlayabilir. Halkla ilişkiler, yöneticilerle, ebeveynlerle ya da seni bir şekilde denetleyen kişilerle ilişkiler açısından uygun bir zaman. Uzmanlığını ya da bilgeliğini paylaşmak güçlü bir şekilde öne çıkabilir.

4

29 OCAK 2026 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, şu sıralar özel bir ilgi alanı, konu ya da uğraş seni fazlasıyla motive edebilir. Bir öğrenme deneyimine, bir aktiviteye ya da paylaştıklarına daha fazla gönül ve adanmışlık koymak ön planda. Bugün burcundaki Ay'ın Güneş, Merkür ve Venüs'le uyumlu açıları, cazibeni güçlü biçimde vurgularken kendini ifade etmeyi ve iş birliğini kolaylaştırıyor. Özellikle zihinsel faaliyetler ya da sohbetler aracılığıyla kendini yenilemek için güzel bir zaman. Terfi, yayıncılık, yüksek öğrenim, seyahat ya da ruhunu yükselten başka alanlarda fırsatların tadını çıkarabilirsin. Öğrenme isteğin oldukça belirgin ve daha sıra dışı zevklerini ve ilgi alanlarını keşfetmeye meyilli olabilirsin.

5

29 OCAK 2026 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün bir sorunla yüzleşmek ve onu ele almak için motive oluyorsun ve bir işi sonuna kadar götürecek kararlılığa sahipsin. Bu dönem aynı zamanda sarsılmaz bir destek vermek ya da almak için de uygun olabilir. Bugünkü Ay, iç dünyana, duygularına ve gizli kalan ya da perde arkasında olan konulara odaklanmayı daha da vurguluyor ve destekliyor. Özel bir hedefe, ilişkiye ya da projeye daha fazla düşünce ve özen katmaktan büyük keyif alabilirsin. Odaklanma, konsantrasyon ve artan bir görev, tutku ya da amaç duygusu için oldukça elverişli bir zaman. Seni iyileştiren, geliştiren, büyüten ve dönüştüren durumlar, insanlar ve aktiviteler güçlü bir çekim yaratıyor.

6

29 OCAK 2026 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün hayatındaki bir ilişkiye ya da kişiye özel ilgi göstermek ön planda. Adanmışlık ve destek kadar hafif sohbetler ve dostluk da güçlü bir tema. Zor bir anda devreye girip yardımcı olmak günün öne çıkan konularından biri olabilir. Birinin inançlarını, fikirlerini ya da vizyonunu desteklemek gündeme gelebilir. Yardımsever ya da nazik insanları kendine çekme eğilimindesin ve danışmanlık, anlaşmalar ve müzakereler için oldukça uygun bir konumdasın. İşini daha iyi kavramak ya da hedeflerin ve önceliklerinle bağlantı kurmak da daha kolay olabilir. Başkalarıyla bağ kurmak rahat ilerlerken, kendinle olan ilişkin de odakta ve bu ilişkiyi geliştirme şansın yüksek.

7

29 OCAK 2026 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, günlük yaşamını iyileştirme motivasyonuna bağlanmak için oldukça güçlü bir zamandasın. Üstelik bunu yaparken keyif de alıyorsun! Sorunları çözmeye, sağlığını geliştirmeye ve işlerini düzene sokmaya kararlı olabilirsin. İşine, günlük sorumluluklarına, başkalarına yardım etmeye ya da organize olmaya ciddi bir adanmışlık gösterebilirsin. Yapılması gereken küçük/büyük işleri ele almaya hazırsın. Somut yardım ve nezaket sunmak ön planda olabilir. Aynı zamanda çalışma ortamına, ev işlerine, rutinlerine ya da genel olarak günlük hayatına daha fazla uyum ve denge getirmek için de elverişli bir zaman. İş, sağlık ve öz bakım hedeflerinin peşinden giderken sosyal fırsatlar doğabilir ya da bu alanlardan daha fazla keyif alabilirsin.

8

29 OCAK 2026 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün daha odaklı ve kararlısın; aynı zamanda arınmaya ve temponu ayarlamaya da hazırsın. Kişisel keyifler ve başkalarıyla iş birliği için uygun bir zaman; üstelik insanlar ruhunu her zamankinden daha fazla takdir ediyor. Bugünkü gezegen geçişleri sosyal ilişkilerini destekliyor. Venüs şu anda güneş haritandaki beşinci evden geçiyor, bu, haritanın teatral, dışa dönük ve sevgi dolu bir alanı, ve 10 Şubat'a kadar seni desteklemeye devam edecek. Bu dönem senin için eğlenceli ve oyuncu olabilir; keyif almak ya da duygularını ifade etmek için risk almaya daha istekli olabilirsin. Bugün yaratıcı, romantik ya da eğlence amaçlı uğraşlarla bağlantılı mutlu gelişmeler yaşayabilirsin. Kendini biraz daha özgür, daha özgüvenli ve daha mutlu hissediyorsun.

9

29 OCAK 2026 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugünkü gezegen geçişleri ev ve aileyle ilgili faaliyetlere ve uğraşlara odaklanma becerini güçlendiriyor. Özellikle aile ve maddi harcamalarla ilgili, seni daha güvende hissettirecek konularda, sorunlara hızlı ve kolay çözümler bulabilirsin. Yeni fırsatların kapısını aralayan dikkat çekici bir konuşma, keşif ya da ortaya çıkan bir bilgi söz konusu olabilir. Bugün enerjiler, özellikle günlük rutinlerde, işte, ailede ya da ev hayatında güçlü bir destek ve sıcaklık duygusunu teşvik ediyor. Yaşam ya da çalışma koşullarında iyileşmeler ve her gün sıkça bir arada olduğun kişilerle ilişkilerinde daha iyi bir denge yakalayabilirsin. Aynı zamanda kendinle olan ilişkini de güçlendiriyorsun; biraz öz bakım, kendini şımartma ve besleme bu süreci daha da destekleyebilir.

10

29 OCAK 2026 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün kişisel bir ilgi alanına ya da özel bir şey öğrenmeye daha fazla zaman ve dikkat ayırmaktan keyif alabilirsin. Bugün sevgi açısından oldukça elverişli ve insanların sana her zamankinden daha düşünceli davrandığını fark edebilirsin. Seni istenen ya da desteklenen biri gibi hissettiren samimi paylaşımlar gündeme gelebilir. Olumlu geri bildirimler ya da sevgi dolu diyaloglar şu anda güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Bugünkü gezegen etkileriyle ana odaklanabilir ve bu bakış açısıyla pek çok işi başarabilirsin. Fazladan enerjini plan yapmaya ya da kişisel alanını düzenlemeye yönlendirmek fazlasıyla karşılığını verebilir.

11

29 OCAK 2026 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün en değer verdiğin eşyalarına daha fazla özen göstermek ya da hayatını daha konforlu ve güvenli hâle getirmek için çaba harcamak adına uygun bir gün. Rutinden çıkma ve daha hareketli deneyimler yaşama isteğin olsa da, aynı zamanda istikrara olan ihtiyacının da farkındasın ve bunun için çalışmaya hazırsın. Para ve sahip oldukların, konfor, duyusal keyifler ve basit ama zevk veren aktiviteler hayatında daha fazla önem kazanıyor. Bugün özellikle ev ortamında sıcak ve dostane bir hava hâkim olabilir. Seni sakinleştiren, rahatlatan ve özgüvenini artıran faaliyetler ön planda. Doğru kaynakları kendine çekmek de görece kolay olabilir. Güvende ve rahat hissettiğinde en mutlu hâlindesin ve ev için alışveriş yapmak adına oldukça uygun bir zaman olabilir.

12

29 OCAK 2026 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünün enerjileri daha güçlü bir amaç duygusu hissetmen için oldukça uygun. Sorumluluk alman, adanmışlığın ya da başkalarına uyum sağlamak için yaptığın kişisel fedakârlıklar fark edilebilir ve takdir görebilir. Şu anda oldukça popüler olabilirsin; arkadaşlar bu dönemde sana keyif ve tatmin kaynağı olabilir. İnsanlar seninle vakit geçirmekten ve sözlerinden her zamankinden daha fazla hoşlanıyor. Doğal çekiciliğin herkesin görebileceği şekilde ortaya çıkıyor. Aynı zamanda duyguların konusunda daha şeffafsın; sevgini ifade ederken daha açık ve içtensin. Bugün özellikle seni ya da başkalarını güçlendiren, iyileştiren sohbetler için çok elverişli.

13

29 OCAK 2026 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün işlerini başarmak ve sorumluluklarını normalden daha az çabayla yerine getirmek için enerjin oldukça akıcı; bu da süreci hızlandırmana yardımcı olabilir. Aynı zamanda bugün daha huzurlu ve güvenli bir ortam yaratmak için ekstra çaba gösterebilir, başkaları için gönüllü fedakârlıklar yapabilirsin. İnsanlarla olan hoş ve yumuşak yaklaşımın kapıları açabilir. Bununla birlikte, şu anda yaptığın içe dönüş oldukça yapıcı olabilir. Etkileşimlerindeki gizli unsurlara ve kalıplara daha fazla dikkat etmek fayda sağlar. Başkalarının fark etmediği şeyleri görebilecek kadar beceriklisin; bu hem kişisel hayatında hem de pratik işlerinde sana avantaj sağlayabilir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar