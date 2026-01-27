Ay, Boğa burcundaki seyrini sürdürüyor; değişim ve yenilik ihtiyacımızı dinlerken sürece ve sabrın gerekliliğine de saygı duyuyoruz. Ay'ın İkizler burcuna geçmesiyle meraklı ve iletişimsel bir hava oluşuyor; yeni konulara göz atmak ve birden fazla işle ilgilenmek için uygun bir zaman. Takip gerektiren işler için ideal bir Ay transiti olmasa da, bu akşamki Ay–Plüton ve Ay–Mars üçgenleri odaklanmamıza yardımcı oluyor ve kararlılığımızı artırıyor. Mars bugün Plüton ile kavuşumda olduğundan, bir konuda harekete geçme isteğimiz güçlü olabilir; ancak dikkatli olmazsak sabırsızlık ya da baskıcı tavırlar bizi zor duruma sokabilir. Bastırılmış kırgınlıkların ve öfkenin davranışlarımızı yönlendirmesine ve mantığı göz ardı etme eğilimine karşı da dikkatli olmalıyız. Ancak doğru şekilde yönlendirildiğinde, bu enerji artan odaklanma ve motivasyon getirebilir. İstediğimizin peşinden gitmeye ve kararlı adımlar atmaya cesaret ederiz. Bir şeyi tamamen gözden geçirip baştan inşa edebilir, sıfırdan başlamak için yıkabilir ya da zor bir durumu geride bırakıp ilerlemeye kararlı olabiliriz. Yine de aşırı zorlayıcı ya da irade dayatıcı olabiliriz, kendimizi tükenme noktasına kadar zorlamaktan kaçınmalıyız. Bu dönem takıntılı bir hava taşıyabilir; güç mücadeleleri daha olasıdır ve sınanabiliriz. Olumlu yönden bakıldığında, güçlü bir amaç duygusundan keyif alırız. Bu akşam Venüs ile Satürn arasında küçük bir kare açı oluşuyor ve etkileşimlerimizde bir çekingenlik görülebilir. Bu transit sırasında duygularımıza karşı daha serinkanlı ve duygusal olarak mesafeli olabiliriz. Duygular ve sevgiyle ilgili bazı kaygılar ya da sıkıntılar yaşanabilir. Ay bugün burç değiştirmeden önceki son açısı olan Satürn'e altmışlıktan sonra, İkizler burcuna girmesine kadar boşlukta kalacak.