Günlük burç yorumları: 29 Mayıs 2025 Perşembe

29 Mayıs 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 27 Mayıs 2025 11:05
ABONE OL

  • Ay, 13.33'e kadar İkizler burcundaki seyrine devam ediyor ve bu sabah Jüpiter ile son kez kavuşum yapıyor (Jüpiter 9 Haziran'da Yengeç burcuna geçecek). Bu kavuşumla birlikte özellikle mutlu, öğrenmeye istekli, paylaşmaya ve bağlantı kurmaya açık oluyoruz. Bilgimizi ve zamanımızı cömertçe paylaşıyoruz. Güneş ve Merkür paralel pozisyonda, bu da sorunları konuşarak çözmeye, analiz etmeye ve düşüncelerimizi düzene koymaya teşvik ediyor. Günün ilk yarısında zihinsel düzey daha fazla önem kazanıyor. Ay, öğle saatlerinde Yengeç burcuna geçiyor ve hemen ardından Satürn ve Neptün ile kare açı yapıyor; bu da kısıtlayıcı hissettirebilir. Beklentilerimizi dizginlemekte zorlanabiliriz ve bunun tam tersi yöne savrulabiliriz. Fazla şey paylaştığımız konusunda endişe duyabiliriz. Ancak Yengeç burcundaki Ay sıcak, rahatlatıcı ve koruyucudur; gün ilerledikçe bu özelliklerden fayda sağlıyoruz. Tanıdık yüzlere ve mekânlara yöneliyoruz, aidiyet duygusu arıyoruz. Aynı zamanda, bugün gerçekleşen Plüton-Seres altmışlığı sayesinde olayları kendi lehimize yönlendirme eğilimi olsa da, bir aşk ilişkisinde atılım yaşanabilir ya da daha derin bir anlayış veya bağ kurulabilir. Bağlılıklarımız bugün daha belirgin ve daha derin, zengin bir temas arayışında olabiliriz.

    1 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, uzun süredir hissettiğiniz ama belki de bir kenara ittiğiniz ya da bastırdığınız duyguların ani bir şekilde farkına varabilirsiniz. Canlı sohbetler ruhunuzu canlandırabilir. Kendi bedeninizde daha rahat, kendinizle ve başkalarıyla daha barışık hissediyorsunuz. Bugünün enerjileri aynı zamanda öğrenme ve becerilerinizi geliştirme yoluyla kendinizi daha güçlü hissetmenizi teşvik ediyor. Bilgileri hatırlama ve özümseme yetiniz güçleniyor. Ancak bağlantı kurma ya da bir şeyler öğrenme arzusu güçlü olsa da, günün ilerleyen saatlerinde bazı şeylerin yanlış anlaşılması ihtimali var. Bir konuda hisleriniz ve düşüncelerinizin çelişmesi ya da anlaşılması zor olması, kararsızlığa yol açabilir. Bu da belirli bir işe odaklanmanızı zorlaştırabilir; bunun nedeni çoğunlukla duygusal durumlar ve dikkatinizin dağılmasıdır. En iyi sonuçlar için hem kendi hassasiyetinizi hem de başkalarının duyarlılığını göz önünde bulundurun; böylece sözlerinizi daha dikkatli seçebilir ve başkalarından gelen mesajları kişisel algılamamayı tercih edebilirsiniz. Gerçekte, büyük bir netliğe çok yakınsınız; sadece oraya ulaşmadan önce fikirler ve duygularla biraz daha oynamanız gerekiyor.

    2 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgiki Boğa, bugün birine destek olabilir ya da perde arkasında yaptığınız işlerden tatmin sağlayabilirsiniz. Bunun yerine, özellikle bir işi tamamlamanız gerekiyorsa, kendinize fazladan zaman ve alan tanımaktan fayda görebilirsiniz. Sorumluluklarınızda daha fazla anlam ve amaç buluyorsunuz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde biraz huzursuz ya da tatminsiz hissedebilirsiniz; neye ihtiyaç duyduğunuzu ya da bir planı hayata geçirip geçirmemeniz gerektiğini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bir meseleyle ilgili duygularınızla mantığınız arasında bir kopukluk olabilir. İşleri netleştirirken kısa süreliğine biraz dengesiz veya dikkatiniz dağılmış hissedebilirsiniz. Bir plana ya da yola karar vermeden önce ihtiyaçlarınız ve isteklerinizle daha iyi temas kurmanız gerekecek. Yarın, özellikle iş, finans ve pratik konularla ilgili karar alma ve sorun çözme konusunda güçlü olmanız muhtemel. Şimdilik en iyisi acele etmeden ilerlemek.

    3 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün sorunları çözmek dolaylı yollarla gerçekleşebilir, fakat bu şu anda aslında faydalı olabilir. Arabuluculuk rolü üstlenmeniz de mümkün. Birine destek olmak ya da onu yönlendirmek size keyif verebilir. Rehberlik etmek, fikir paylaşmak ve tavsiyede bulunmak bugün lehinize çalışıyor. Tutumunuz olumlu ve arkadaşlarınızdan veya çevrenizden olağanüstü bir destek alabilirsiniz. Gelişmek ve keşfetmek için ilham alıyorsunuz. Güneş ve Merkür burcunuzda hizalanmak üzere, bu da önemli keşiflerin eşiğinde olduğunuzu gösteriyor. Ancak şimdilik küçük bir zorlu etki, sonuçlara varmadan önce biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu işaret ediyor. Gün ilerledikçe siz ve çevrenizdekiler her zamankinden daha hassas olabilirsiniz; bir mesaj ya da iletişim, sizi kısa süreliğine dengenizden şaşırtabilir. Başkalarının tepkilerine fazla odaklanırsanız, duygularınız iniş çıkış gösterebilir; özellikle de sosyal atmosfer biraz dengesizken. Bugün olumlu bir mesaj vermek ve olumlu karşılıklar almak istiyorsanız, ihtiyaç ve isteklerinizle temas kurmanız en iyisi olur; ancak bir sonuca varmak için acele etmeyin, çünkü şu anda duygularınız ve mantığınız farklı mesajlar veriyor olabilir.

    4 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün erken saatlerde iş, kariyer ya da diğer pratik konularla ilgili gerçek çözümler bulmak mümkün, ancak bu çözümleri bulmaya zorlamamak önemli. Bazı fikirlerinizi veya hedeflerinizi paylaşmak oldukça kolay ve ödüllendirici olabilir. Gün ilerledikçe, kesin sonuçlara ulaşmak ya da kendinizden emin kararlar vermek zorlaşabilir; ancak bu süreci fikirlerle oynayıp size ne hissettirdiğini keşfetme zamanı olarak görürseniz, gayet iyi bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Alternatif olarak, bir konuyu geçici olarak zihninizden çıkarmanız gerekebilir; böylece daha sonra taze bir enerjiyle geri dönebilirsiniz. Şu anda düşünceler, mantık ve ihtiyaçlar biraz dağınık ve birbirleriyle pek uyum içinde değil gibi görünüyor, bu yüzden bir uzlaşma sağlamak için çabalayabilirsiniz. Bugün özellikle aldığınız mesajlarda hayatınızdaki dengesizliklere karşı biraz daha hassas olabilirsiniz. Şimdilik bir işe tamamen odaklanmak ya da yeni bir girişime başlamak zor olabilir, bu yüzden elinizden geleni yapmaya odaklanın ya da neyin kesin olduğunu bildiğiniz alanlara enerjinizi yönlendirin; bir sonraki adımınızı belirleyene kadar.

    5 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, günün ilk yarısında duygusal faktörler maddi konulardan daha ön planda. Özel birinden gelen güçlü bir destek ya da inanç ve fikirlerin paylaşılmasının daha derin, gelişmiş bir bağa yol açtığını hissetme olasılığı yüksek. Gün genel olarak arkadaşlar veya tanıdıklarla iletişim açısından uygun olsa da, gün ilerledikçe ne demek istediğinizi anlatmakta bazı zorluklar yaşanabilir. Genel olarak Merkür'ün arkadaşlık alanınızdaki transiti sayesinde daha rahat ve açıklama gerektirmeyen bir iletişim kurma eğilimindesiniz. Bugün, bazı sosyal gariplikleri ya da yanlış anlaşılmaları fazla büyütmeden geçiştirmek iyi bir fikir olabilir. Bir konuda anlaşılmanın gerçekten gerekli olup olmadığını yeniden değerlendirmek veya fikirlerinizi insanların daha az bencil ya da hassas olduğu bir güne ertelemek en iyisi olabilir. Şu sıralar, ilişkilerinizde benzerliklerden çok farklılıkları görüyor olabilirsiniz.

    6 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünün enerjileri, özellikle yaratıcıysa, araştırma ve çalışma için oldukça uygun. Şu anda ihtiyaç duyulduğunuzu hissettiğinizde kendinizi özellikle tatmin olmuş hissedebilirsiniz. Yardımcı olmak sizi mutlu edebilir ve günlük işlerinizi, hizmetlerinizi, çalışmalarınızı ya da sağlık programlarınızı sürdürürken ilham bulabilirsiniz. Bu günlerde kariyeriniz, hedefleriniz ya da performansınızla ilgili derin içgörüler kazanıyorsunuz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bir miktar memnuniyetsizlik ya da kafa karışıklığı hissedebilirsiniz ve bunun bir kısmı yanlış iletişimden veya bir yanlış anlamadan kaynaklanabilir. Etrafınızdaki insanlar memnun edilmesi zor görünebilir, fakat bu sizin kendi iç huzursuzluğunuzu da yansıtıyor olabilir. Kendinizi daha kararlı veya emin hissedene kadar aşırıya kaçma ya da gevşeme eğiliminde olabilirsiniz. Duygularınızı dikkate alın ama hedeflerinizden fazla uzaklaşmalarına da izin vermeyin. Eğer mümkünse kısa bir mola vermek faydalı olabilir. Önemli keşiflerin eşiğindesiniz, ancak günün ilerleyen saatlerinde arzularınızın etkisinde kalabilirsiniz; fakat bunları tatmin etmek asıl zorluk olabilir.

    7 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün yaratıcı bir ortaklık kurabilirsiniz ya da yaratıcılığa ve eğlenceye daha fazla odaklanmak bir ilişkiyi iyileştirip güçlendirebilir. Projelerinize, eğlenceye, hayatınızdaki aşka, ilişkilerinize ve ilişki ihtiyaçlarınıza farklı bir bakış açısı, deneyiminizi zenginleştirebilir. Ancak gün ilerledikçe insanlar oldukça hassas olabilir. Önemli keşiflerin eşiğinde olsanız da şu an için biraz dikkatiniz dağılmış olabilir; bu nedenle kısa bir mola çok yerinde olabilir. Sosyal iniş çıkışları yönetmek gerekebilir ve başkalarının sizin hakkınızdaki fikirlerine veya genel olarak fikir ayrılıklarına karşı aşırı hassasiyet göstermemeye dikkat etmelisiniz. Duygular geçici olarak çelişkili olabilir; onları anlamaya çalışmak gayet doğaldır ancak bu anlık algılara dayanarak etkili kararlar almaktan kaçınmakta fayda var.

    8 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, günün ilk yarısında kendinizi özellikle desteklenmiş ve tatmin olmuş hissedebilirsiniz ve daha güçlü bir aidiyet ya da bağlılık hissi inşa ediyor olabilirsiniz. Görevlerinizde daha değerli ve kıymetli hissedebilir ve kendinize daha iyi bakmak için ilham alabilirsiniz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde üretkenlik biraz zor olabilir; çünkü dikkat dağınıklığı olmadan belirli bir fikre ya da yola bağlı kalmak güçleşebilir. İş ile sosyal meseleleri harmanlamak dikkat dağıtıcı ya da rahatsız edici olabilir. Huzursuzluk, farklı zevkler ve ilgi alanlarının uyum sağlamakta zorlanmasından da kaynaklanabilir. Mevcut bir uğraşa kısa bir ara verip, kendinizi daha tazelenmiş hissettiğinizde tekrar dönmeniz gerekebilir. İnsanların çabalarınızı ya da hizmetlerinizi takdir etmemesi sizi özellikle hassaslaştırabilir. Şu anda bazı şeylerin yerli yerinde olmadığı hissi olabilir, ancak bugünkü kararsızlık ya da huzursuzluktan güzel bir şey doğabilir. Bir konuda fikirlerinizi netleştirmeye çalışın ve bu süreçte kendinize zaman tanıyın.

    9 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, zihniniz bu günlerde özellikle verimli, çünkü geçişler müzakere becerilerini, öğretmeyi, rehberlik etmeyi ve bağlantı kurmayı teşvik ediyor. Birine sağduyulu tavsiyeler ve cesaret verici sözlerle yardımcı olabilirsiniz. Desteğinize ihtiyaç duyabilecek kişileri sezme yetiniz güçlü. Gün birçok açıdan lehinize işliyor, ancak günün ilerleyen saatlerinde en büyük sorununuz dikkat dağınıklığı olabilir. Kendinizi toparlayıp işlerinizi halletmek zorlayıcı olabilir. Memnuniyetsizlik kendini belli edebilir ve dikkatinizi görevlerinizden uzaklaştırabilir. Bir mesajı ya da bir konudaki duygularınızı işlemden geçirmek için belki de biraz duygusal alana veya fazladan zamana ihtiyacınız olabilir. Başkalarıyla bağlantı kurmak açısından genel olarak iyi bir zaman olsa da, duygularınız şu anda tabloyu biraz bulanıklaştırıyor gibi görünebilir. Gerçekte ise, size yardımcı oluyorlar; çünkü bir duruma fazlasıyla entelektüel ya da mantıksal yaklaşmak her zaman lehinize olmayabilir.

    10 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, sevdiklerinize karşı cömert hissediyorsunuz ve bugün sakin bir tempoda yerleşip keyif alıyor olmak size çok iyi gelebilir. Rahatlamak ve detoks yapmak daha doğal geliyor ve bu sizin için faydalı! Şu anda ev yaşamınız, işiniz ya da aileniz aracılığıyla bir amaç ya da daha güçlü bir anlam bulabilirsiniz. Gün ilerledikçe bazı konulara dair güzel yeni bir bakış açısı kazanırken, bu zihniyete geri dönmeden önce küçük sorunlar da ortaya çıkabilir. Duygularınızı keşfetmeye çalışın, ama bunlar sizi bunaltacak kadar olmasın. Fikirleri tartışmak ve onlarla hissettiklerinizi denemek için güzel bir gün, ancak henüz bir şeyi kesinleştirme zamanı olmayabilir. Tutarsızlıkların ya da sosyal açıdan zor anların büyük kararlarınızı etkilemesine izin vermemeye çalışın. Başkalarının sizi takdir edip etmediği ya da değer verdiği konusunda bazı soru işaretleri olabilir. Sorgulamanız gereken şey, belki de farklara ve sorunlu alanlara çok fazla odaklanıp sürecin içindeki iyi şeyleri gözden kaçırmanızdır. Bilinçli olarak olumlu yanları aramak yardımcı olabilir. Aslında, bir iş projesi ya da planı ya da bir sağlık meselesiyle ilgili harika çözümler veya fikirler keşfetmenin eşiğindesiniz.

    11 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün biri size fırsatlar sunabilir ya da özel bir davet gelebilir. İşlerin yerli yerine oturduğunu, hem fiziksel hem de zihinsel olarak anlamlı bağlantılar kurulduğunu hissedebilirsiniz. Günün ilerleyen saatleri biraz dağınık geçebilir, ancak verimsiz görünse de olasılıkları keşfetmek için iyi bir zamandır. Bazen biraz rahatsızlık, sizi iyi bir konuma, mesela bir karara ya da soruna çözüm bulmaya götürebilir. Bugün ve yarın da böyle işleyebilir; şu an biraz kararsızlık yaşarken duygularınızla oynuyor ve durumu değerlendiriyorsunuz, yarın ise yeni bir plan veya kesin bir karar ortaya çıkabilir. İletişime geçme isteğiniz bugün istediğiniz yanıtları almayabilir, bu büyük ihtimalle günün bazen garip enerjisinden kaynaklanıyor. Siz ve çevrenizdekiler, söylenen sözlere karşı normalden daha hassas olabilirsiniz ve bu sözler size yanlış gelebilir. Bir kişinin davranışı değişti diye ya da mesaj uyumsuz olduğu için hemen yanlış olduğunu düşünmemeye çalışın. Ancak bir durum sürekli hale gelirse, dikkat edilmesi gereken bir konu ortaya çıkar. Aşk ya da yaratıcı bir konuyu daha iyi anlamanın eşiğindesiniz, ama bugün her şeyi yavaş ilerletin.

    12 / 13

  • 29 MAYIS 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugünün enerjileri, birine destek olmak için güçlüdür. İç dünyanıza yöneliyorsunuz; perde arkasında çalışıyor, hazırlık yapıyor, içsel gücünüzü inşa ediyor, düşüncelere dalıyor ya da özel zamanın tadını çıkarıyorsunuz. Kırılganlıklarınız hakkında daha fazla şey öğreniyorsunuz ve kendini kabul etmek hem bir hedef hem de bir ödül. Küçük problemler günün ilerleyen saatlerinde ortaya çıkabilir; bunlar dikkat dağıtıcı ya da can sıkıcı olabilir ama sorunlar büyümeden önce fark etmek faydalıdır. Sorunları harcamayla çözme eğilimine dikkat edin; ancak biraz kendinizi şımartmaya ya da rutin dışına çıkmaya ihtiyacınız varsa ve bunu şimdi yapabiliyorsanız, kendinize iyi davranmanın tam zamanı olabilir. Ev, aile veya kişisel konularla ilgili faydalı içgörüler edinmenin eşiğindesiniz, ancak bugün hâlâ fikirlerle oynuyor ve duygularınızı keşfediyorsunuz. Bu süreç çok önemli.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.