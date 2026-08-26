Bugünün erken saatlerinde Merkür, dün Güneş'in yaptığı gibi Plüton ve Neptün ile 150 derecelik açılar oluşturuyor. Günün ilerleyen saatlerinde Güneş ve Merkür kavuşuyor, Merkür ise Venüs ile yarım kare açı yapıyor. Merkür-Güneş kavuşumuyla birlikte netlik ve zihinsel keskinlik arıyoruz. Şu anda söylediklerimiz ya da yazdıklarımız, iyi ya da kötü yönde güçlü bir etki yaratabilir! Bu dönem, yakın zamanda şekillenmeye veya gelişmeye başlayan fikirleri ayrıntılandırmak ve son keşifleri faydalı, uygulanabilir bir şeye dönüştürmek için oldukça elverişli. Merkür ile Güneş arasındaki bu üst kavuşum, ani bir farkındalığı, bir konunun aydınlığa kavuşmasını veya "havanın temizlenmesini" teşvik edebilir. Hedeflerimizi daha net görebilmemiz için güzel bir fırsat penceresi sunabilir. Bir fikir ya da plan tam anlamıyla olgunlaşabilir; şu anda ortaya çıkan fikirler ve farkındalıklar dönüm noktası niteliğinde olabilir. Ancak Ay Tutulması'ndan bir gün öncesinde olduğumuz için, hayatımızın bir alanını daha bütünlüklü biçimde görürken bunun başka bir alanı gözden kaçırmamıza yol açabileceğini aklımızda tutmalıyız. Bu nedenle hissetmek, gözlemlemek ve analiz etmek önemli; ancak daha fazla netlik ve tarafsızlık kazanana kadar beklemek daha doğru olabilir. Diplomatik davranmaya çalışabiliriz; ancak hevesimize kapılıp hassasiyet gerektiren konuları gereğinden fazla mantıksallaştırmamaya dikkat etmeliyiz. Söylenen sözlere karşı farkındalığımız artıyor ve kelimelere karşı her zamankinden daha hassas olabiliriz. Bir konu hakkında iki arada bir derede kalabiliriz ve karar vermek zorlaşabilir. Konsantre olmak da pek kolay olmayabilir. Dolunay/Ay Tutulması'nın yarın günün ilk saatlerinde gerçekleşeceğini ve duyguları yoğunlaştıracağını unutmayın; tutulmanın enerjisi bugünden itibaren giderek güçleniyor.