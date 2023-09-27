Günlük burç yorumları: 29 Eylül 2023 Cuma

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birisine veya bir hedefe karşı duygular bugün çiçek açabilir. Bugün arkadaşlıklarınıza, sosyal yaşamınıza, bağlarınıza, mutluluk hedeflerinize, hayallerinize ve umutlarınıza özel ilgi gösterme ihtiyacınızı harekete geçiriyor. Gün, ister destek ister aidiyet duygusu olsun, başkalarına olan ihtiyacınızı hatırlatır. Bu zamanda yardıma ihtiyacınız olan konularda ses çıkarmak ve bunu talep etmek tedavi edici olabilir! Bugün duygularınız zenginleşiyor ve muhtemelen bir konu hakkındaki gerçek duygularınızla temasa geçersiniz ya da bir durumu yeni bir ışıkta görürsünüz. Hedefleriniz de artık güçlü bir şekilde odaklanıyorsunuz ve yeni bir amaç, hayal veya plan keşfedebilirsiniz.
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