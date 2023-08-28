Günlük burç yorumları: 29 Ağustos 2023 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şimdi arzularınızın ve kişisel planlarınızın peşinden daha sık gideceksiniz sevgili Terazi. Bugün, yaratıcı ve romantik arayışlar için özellikle iyi durumdasınız. Bir tutkunun veya yeni bir ilginin peşinden gitmek için iyi bir zaman. Ayrıca bugün, başkalarına nasıl bağımlı olduğunuzu incelemek ve bağımlılıklarınızı size ve sevdiğiniz insanlara fayda sağlayacak şekilde değiştirmek için stratejiler geliştirmek için mükemmel bir zaman. Mali veya destekle ilgili konular havada kaldıysa, düzensizse veya güvenilmezse, şimdi bunun nedenini anlama şansınız var. Bugün, kişisel yaşamınızda, mali durumunuzda ve borçlarınızda değişiklik, iyileştirmeler ve ilerleme sağlama yaklaşımınızı ustaca değiştirir.
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