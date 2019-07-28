Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (28 Temmuz 2019 Pazar)

28 Temmuz Pazar günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Venüs Aslan’a giriyor. Daha tutkulu ve ateşli görünüyorsunuz. Etrafınızdaki güzellikler muhteşem yüzünü gösterdiğinde ne olduğuna bakmazsızın iyi yemekler ve iyi içecekler hepsine sahip olmak istiyorsunuz. İkizler’deki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Bu durum, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabilir. Abartılı olma eğilimini ortaya koymaktadır. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğeriniz alışılmadık bir zayıflık gösterebilir.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eşiniz bugün söylediğiniz her şeyi kabul etmiyorsa, bu bir felaket değildir. Kendi görüşünüzü biraz aşırı olumlu bir şekilde değerlendirme eğilimindesiniz. Bugün küçük kavgalarınız olursa, kesinlikle sebebi siz olacaksınız.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Beklenmedik ve zorlu bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok fazla endişelenmeyin, yeteneklerinize güvenin. Dikkatli ve sabırla hareket ederek komplikasyonların üstesinden gelebilirsiniz.

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