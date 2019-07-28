Yıldızınız bugün ne söylüyor?

28 Temmuz Pazar günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
28 Temmuz 2019 Pazar
1
13
Venüs Aslan’a giriyor. Daha tutkulu ve ateşli görünüyorsunuz. Etrafınızdaki güzellikler muhteşem yüzünü gösterdiğinde ne olduğuna bakmazsızın iyi yemekler ve iyi içecekler hepsine sahip olmak istiyorsunuz. İkizler’deki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Bu durum, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabilir. Abartılı olma eğilimini ortaya koymaktadır. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğeriniz alışılmadık bir zayıflık gösterebilir.
2
13
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşiniz bugün söylediğiniz her şeyi kabul etmiyorsa, bu bir felaket değildir. Kendi görüşünüzü biraz aşırı olumlu bir şekilde değerlendirme eğilimindesiniz. Bugün küçük kavgalarınız olursa, kesinlikle sebebi siz olacaksınız.
3
13
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik ve zorlu bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Çok fazla endişelenmeyin, yeteneklerinize güvenin. Dikkatli ve sabırla hareket ederek komplikasyonların üstesinden gelebilirsiniz.
4
13
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planladığınız yatırımları ve satın alımları erteleyin. Beklenmedik olaylar, projelerinizi mahvedebilir. Beklenmedik durumlara esnek bir şekilde tepki verebilmek için paranızı saklayın.
5
13
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz nefes alın ve gereksiz yüklerden kurtulun. Günlük hayatın ne kadar zorlayıcı olduğunun ve dayanma gücünüz üzerindeki taleplerin farkındasınız.
6
13
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İletişimi koruyun ve özellikle yakın arkadaşlarınız ve ailenizle sosyal bağlarınızı güçlendirin. Onları ertelemeye devam etmeyin, çünkü şimdi gerçekten onlara ihtiyacınız olacak.
7
13
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyer hedefinizi geliştirmek ve aklınızdaki büyük fikri uygulamak için ihtiyacınız olan her şey var ve her şey başarıya işaret ediyor. Güven ve coşkunuz böyle istikrarlı bir yaklaşımla birleşince kazanacaksınız.
8
13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjiniz oldukça bulaşıcı. Özel olarak, nihayet uzun süredir ertelediğiniz projeleri ele almaya başladınız ve aileniz gerçekten memnun. Evde bazı değişiklikler yapmak ya da yenilemek istiyorsanız, bu ideal bir zamandır.
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, eşiniz özellikle tatlı bir öpücükle sizi büyüleyecek. Kelebekleri hızlı bir şekilde midenizde hissedeceksiniz ve daha sonra kalbiniz tekrar aşk ve romantizmle dolu olacak.
10
13
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli yeni kazanımlar için son derece umut verici. İyi bir teklif için doğru içgüdülere sahipsiniz ve kolayca korkutmuyorsunuz. Gerekirse arkadaşlarınız size dürüst bir tavsiyede bulunacaktır.
11
13
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal taahhütler sorunlu olabilir. Tartışmalar sırasında öne sürdüğünüz fikirler etkili değildir ve diğerleri sizi yönlendirmek isteyecektir. Bununla kafanız karışabilir ve zarar verici yatırımlara girebilirsiniz.
12
13
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda, bir mayın tarlasında yaptığınız bir yanlış hareketle bir patlama yaşayacaksınız. Bu sizi gerçekten teste sokacak. Sakin kalın, her şey tatlıya bağlanacak.
13
13
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hırslı projelere başlamaktan kaçının. Onları başarılı bir şekilde sonuçlandırmak için gerekli iradeye sahip değilsiniz. Daha iyi zamanlar bekleyin, çünkü şimdi bir şeyleri zorlamaya çalışırsanız geri tepecekler.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.