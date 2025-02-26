Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2025 Cuma

Bu sabah gerçekleşen Merkür-Uranüs altmışlığı, zihnimizi açıyor ve yeni yöntemler ile fikirleri değerlendirmeye istekli hale getiriyor. Bir meseleye yeterince mesafeli yaklaştığımız için perspektif kazanabiliyor, fikirlerimiz, sohbetlerimiz ve düşüncelerimiz özgün, ileriye dönük ve zamanının ötesinde olabiliyor. Orijinal ve yaratıcı fikirler ile teoriler doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunu, sorunları yeni ve yenilikçi yollarla çözmek için değerlendirebiliriz. Alışılmış rutinimizi değiştirmek özellikle ödüllendirici olabilir ve bunu yapmanın birçok yolu mevcut. Bugün Balık burcunda bir Yeni Ay gerçekleşiyor ve bu, yeni bir başlangıç veya taze bir sayfa açma zamanı. Bizi, inançla bir adım atmaya teşvik eden ilhamı topluyoruz. Bu güçlü Balık enerjisi ile önümüzdeki haftalarda hayatımızda önemli değişiklikler yapma şansına sahibiz. Kendimize huzurlu ve yenileyici aktiviteler için zaman ayırma veya bir hayali gerçekleştirme ve bunu özel biriyle paylaşma motivasyonuna sahibiz. Gezegenlerin tamamı ileri hareket ederken, bu da bize ilerleme hissi veriyor. Yine de, Venüs retrosuna yaklaşırken, gereğinden erken harekete geçmemekte fayda var. Bu Yeni Ay, Jüpiter ile kare açı yapıyor ve aşırılıklardan ve fazla büyük hedefler koymaktan kaçınmalıyız.