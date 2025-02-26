Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2025 Cuma

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, bugünkü Yeni Ay, sembolik bir yeni başlangıç getiriyor ve hayatındaki sıradan deneyimlerin ötesine geçme, büyüme ve keşfetme ruhunu güçlendiriyor. Şimdi ve önümüzdeki hafta meydana gelen olaylar, seni rutininin dışına çıkmaya teşvik edebilir. Geçmişle bir şekilde bağını kopararak, ileriye giden yolu açabilirsin. Bu dönem, yeni girişimler, hayallerini gerçekleştirmek için artan cesaret ve ufkunu genişletme fırsatları getiriyor. Geçen ay derinlere inmekle ilgiliydi, şimdi ise genişlemeye odaklanıyorsun ve bu sana özellikle güçlü bir motivasyon verebilir. Bir planın şekillenmesi için sabırlı olmaya çalış, ancak şu anda havada hissedilen keyifli değişimin, artan güvenin ve ilhamın tadını çıkar.
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