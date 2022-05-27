Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2022 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarıyla yakın bağlantılarınız şu anda iyi gidiyor olabilir ve hatta bazı beklenmedik hediyeler bile alabilirsiniz. Bununla birlikte, size doğru akan herhangi bir cömertliğe bağlı ipler olduğu hissine kapılırsanız, bu sizi yanlış yöne itebilir. Belki biraz rahatlamanız ve kendinize her zaman katı bir şekilde kendine güvenmeniz gerekmediğini hatırlatmanız gerekli olsa da, sezginizin ne aldığına da güvenebilirsiniz. Bir şey gerçekten manipülatif geliyorsa, muhtemelen öyledir!
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