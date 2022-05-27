Günlük burç yorumları: 28 Mayıs 2022 Cumartesi

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Rahatlamanın keyfini çıkarmak şimdi sizin için çok canlandırıcı olabilir. İşe veya diğer sorumluluklara ara vermek için ihtiyacınız olan herhangi bir izniniz bile olabilir. Bu, her saniye üretken olamadığınız için kendi suçluluk duygunuzu gidermek için yeterli değilse, dinlenmeyle ilgili bazı inançlarınızı değiştirmek, onları sizin için daha adil hale getirmek için gerekli olabilir. Belki başkalarını kendinizden daha gerçekçi standartlarda tutuyorsunuz, bu yüzden gün boyunca bunu aklınızda bulundurun.