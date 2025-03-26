Günlük burç yorumları: 28 Mart 2025 Cuma

Venüs, geri hareketine devam ederken bugün Balık burcuna dönüyor.Venüs, 1 Mart'ta Koç burcunda geri hareket döngüsüne başladı ve bugün Balık burcuna dönüyor. Venüs, 30 Nisan'a kadar Balık burcunda ilerlemeye devam edecek, ancak yalnızca 12 Nisan'a kadar geri harekette olacak.Venüs bugün Balık burcuna girdikten sonra Neptün ile hizalanıyor. Neptün, Balık burcunu terk etmeye çok yakın ve bu kavuşum, Balık burcunun (ve zodyağın) son derecesinde gerçekleştiği için özel ve güçlü bir sembol niteliğinde.Kapanmamış bir meseleye geri dönebilir ve romantizm, merhamet ve kabullenme ihtiyacımızla bağlantı kurmaya çalışabiliriz.Venüs, Neptün ile ilk olarak 1 Şubat'ta hizalanmıştı; bugün geri hareketle yeniden kavuşuyor ve 2 Mayıs'ta tekrar hizalanacak, ancak o zamana kadar kavuşum Koç burcunda gerçekleşecek.Venüs-Neptün etkisi nazik ve bazen ince bir etki olup, güzelliğe ve maneviyata olan duyarlılığımızı ve farkındalığımızı artırır.Yaratıcı anlamda kendimizi yenilenmiş hissedebiliriz.Bu geçişle birlikte, kolay etkilenebilir, baştan çıkarılabilir ve baştan çıkarıcı olabiliriz.Hayal gücümüz, iyi ya da kötü anlamda, sınırsızdır. Psişik açıklık ve merhamet, şu anda etkileşimlerimizin ana temalarından biridir.Romantik veya sosyal açıdan büyüleyici bir zaman olabilir, ancak aynı zamanda kafa karıştırıcı veya aldatıcı bir etki de yaratabilir.