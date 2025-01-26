Günlük burç yorumları: 27 Ocak 2025 Pazartesi

Hayal gücümüzü ve özgürlüğümüzü artıran bazı geçişlerin tadını çıkarıyoruz: Merkür, Neptün ile altmışlık açı yapıyor ve Venüs, Uranüs ile altmışlık açı oluşturuyor. İçgüdülerimiz iyi durumda.

Az açıklama veya talimatla bir bilme ve anlama hissi yaşayabiliriz. Başkalarını ve durumları anlamamıza yardımcı olan incelikleri takdir ediyoruz. Bugün daha kolay ilham alabilir ve başkalarına da ilham verebiliriz. Etkileşimlerimizde psişik bir açıklık var ve iletişimlerimiz özellikle nazik veya şefkatli olabilir. Affetmek ve bırakmak için güçlü bir zaman. Aynı zamanda, sevgilerimizi, ilgi alanlarımızı ve zevklerimizi ifade etmekte daha özgür hissediyoruz. Geçişler, sosyal anlamda daha cesur ve yenilikçi yönlerimizi teşvik ediyor. Romantik ilişkiler, eğlence ya da zevkler ve finansal girişimler söz konusu olduğunda, yeni, sıradışı ve olağan dışı olan her şeye daha çok ilgi duyuyoruz. Başkalarıyla ilişki kurmanın ve kendimizi ifade etmenin yeni yollarını deneyebilir, doğaçlama yapabilir ve yeni şeyler deneyebiliriz. Deneylerimiz, alternatif para kazanma (veya harcama) yolları keşfetmemize yol açabilir. Biraz mesafeli olsak da duygularımızı daha özgürce ifade ediyor ve alışılmadık ya da sıradışı olanlarda güzellik buluyoruz. Bugün Satürn, Plüton ile bir yarım kare oluşturuyor ve bu, Mayıs 2024'te ilki gerçekleşen ve Eylül 2024'te ikincisi olan üç açıdan sonuncusu. Uzun vadeli etkilere sahip bu dış gezegen geçişi, güç mücadeleleri, hayal kırıklıkları ve manipülasyonlara işaret ediyor. Değişim ihtiyacını fark edebiliriz ancak başkaları ya da koşullar tarafından engellenmiş hissedebiliriz veya geçmişte bizim için işe yarayan şeylere inatla tutunmaya çalışabiliriz.

Israr, sonunda karşılığını verecek ve beklentilerimizi ayarlama ihtiyacı açık hale gelecek.