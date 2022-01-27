Günlük burç yorumları (27 Ocak 2022 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmeyen bir aksama, programınızı hemen düzene sokmak için gösterilen her türlü dikkatli çabayı boşa çıkarabilir. Bu ne kadar sinir bozucu olsa da, gerçek kazalar ile geldiğini görebileceğiniz şeyler arasındaki farkı kabul etmeniz gerekebilir. Diğer insanlar da zorlu dönemlerden geçiyor olabilir, herkesin sınırlamalarını kabul etmeye ve planlarınızı şimdilik sağlam bir şekilde temel almaya çalışın. İşler lehinize değişene kadar karakterinizin daha baskın kısmını geride tutmak isteyebilirsiniz.
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