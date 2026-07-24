Merkür bugün Venüs ile altmışlık açı (sekstil) yapıyor ve bu etki, keyifli ve uyumlu iletişimleri destekliyor. Düşüncelerimizi sıcak, zarif ve etkileyici bir şekilde ifade etme eğilimindeyiz. Uzlaşmaya varmak, pazarlık yapmak, karşı tarafı memnun etmek ve yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak her zamankinden daha kolay olabilir. Bu etki altında duygularımızı ve ilişkilerimizi konuşarak ya da analiz ederek ifade etme isteğimiz güçlenir. Diplomasi, çekicilik, sosyal nezaket, fikirlerin etkili biçimde sunulması, romantik girişimler, eğitim, ticari anlaşmalar, yayıncılık, ticaret, halkla ilişkiler ile ortaklık ve iş birlikleri açısından oldukça destekleyici bir gündür. Özellikle Merkür'ün retro hareketini yeni tamamlamasının ardından, bugün kırgınlıkları gidermek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve ilişkileri yumuşatmak için elverişli bir atmosfer oluşuyor. Bunun yanı sıra, uzun vadeli etkileri olacak Neptün–Plüton altmışlığına doğru ilerliyoruz. Bu, Neptün Koç burcunda ve Plüton Kova burcundayken gerçekleşecek birçok açıdan ilkidir. Neptün ile Plüton, 2032 yılına kadar bu altmışlık açıyı tam 13 kez kesinleştirecek. Bu uzun dönemli etki sayesinde olayların yalnızca görünen yüzünü değil, altında yatan katmanları da daha net görebiliriz. Bir şeylerin nasıl işlediğini, insanların gerçek motivasyonlarını anlamaya yönelik merakımız artabilir. Ekonomi, doğal kaynaklar, parapsikoloji ve siyaset gibi konular daha fazla ilgi çekebilir. Bu dönem aynı zamanda zengin deneyimlerin, kültürel hareketlerin, dönüştürücü bilimsel düşüncelerin ve ilerlemelerin, ayrıca insan haklarına yönelik daha duyarlı yaklaşımların öne çıktığı bir süreçtir. Bu dönemde sezgisel ve ruhsal enerjiler yoğun olsa da bunaltıcı değildir. Manevi anlamda bir tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olan bu etki, hayatımızdaki sıradan ve gündelik şeylere daha derin bir anlam katma isteğimizi artırabilir. Yaşamımıza daha fazla amaç, ilham ve sihir hissi katmak isteriz. Sezgilerimizi, hayal gücümüzü ve şefkat duygumuzu geliştirmek için çaba gösterebilir, hatta bunları hayatımızda gerçek değişimler yaratmak adına harekete geçirebiliriz. Bugünkü Ay etkisi ise gelişmeye, kendimizi iyileştirmeye ve ideallerimiz ya da hedeflerimiz doğrultusunda güvenle ilerlemeye teşvik ediyor. Başkalarıyla hem zaman hem de fikir paylaşımında bulunmak, bakış açımızı genişletmemize ve hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerlememize yardımcı olabilir.