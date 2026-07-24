HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 25 Temmuz 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Cumartesi

25 Temmuz 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 24 Temmuz 2026, Cuma 07:53
Güncelleme: 24 Temmuz 2026, Cuma 07:53
1

Merkür bugün Venüs ile altmışlık açı (sekstil) yapıyor ve bu etki, keyifli ve uyumlu iletişimleri destekliyor. Düşüncelerimizi sıcak, zarif ve etkileyici bir şekilde ifade etme eğilimindeyiz. Uzlaşmaya varmak, pazarlık yapmak, karşı tarafı memnun etmek ve yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak her zamankinden daha kolay olabilir. Bu etki altında duygularımızı ve ilişkilerimizi konuşarak ya da analiz ederek ifade etme isteğimiz güçlenir. Diplomasi, çekicilik, sosyal nezaket, fikirlerin etkili biçimde sunulması, romantik girişimler, eğitim, ticari anlaşmalar, yayıncılık, ticaret, halkla ilişkiler ile ortaklık ve iş birlikleri açısından oldukça destekleyici bir gündür. Özellikle Merkür'ün retro hareketini yeni tamamlamasının ardından, bugün kırgınlıkları gidermek, yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve ilişkileri yumuşatmak için elverişli bir atmosfer oluşuyor. Bunun yanı sıra, uzun vadeli etkileri olacak Neptün–Plüton altmışlığına doğru ilerliyoruz. Bu, Neptün Koç burcunda ve Plüton Kova burcundayken gerçekleşecek birçok açıdan ilkidir. Neptün ile Plüton, 2032 yılına kadar bu altmışlık açıyı tam 13 kez kesinleştirecek. Bu uzun dönemli etki sayesinde olayların yalnızca görünen yüzünü değil, altında yatan katmanları da daha net görebiliriz. Bir şeylerin nasıl işlediğini, insanların gerçek motivasyonlarını anlamaya yönelik merakımız artabilir. Ekonomi, doğal kaynaklar, parapsikoloji ve siyaset gibi konular daha fazla ilgi çekebilir. Bu dönem aynı zamanda zengin deneyimlerin, kültürel hareketlerin, dönüştürücü bilimsel düşüncelerin ve ilerlemelerin, ayrıca insan haklarına yönelik daha duyarlı yaklaşımların öne çıktığı bir süreçtir. Bu dönemde sezgisel ve ruhsal enerjiler yoğun olsa da bunaltıcı değildir. Manevi anlamda bir tıkanıklığın çözülmesine yardımcı olan bu etki, hayatımızdaki sıradan ve gündelik şeylere daha derin bir anlam katma isteğimizi artırabilir. Yaşamımıza daha fazla amaç, ilham ve sihir hissi katmak isteriz. Sezgilerimizi, hayal gücümüzü ve şefkat duygumuzu geliştirmek için çaba gösterebilir, hatta bunları hayatımızda gerçek değişimler yaratmak adına harekete geçirebiliriz. Bugünkü Ay etkisi ise gelişmeye, kendimizi iyileştirmeye ve ideallerimiz ya da hedeflerimiz doğrultusunda güvenle ilerlemeye teşvik ediyor. Başkalarıyla hem zaman hem de fikir paylaşımında bulunmak, bakış açımızı genişletmemize ve hedeflerimize daha sağlam adımlarla ilerlememize yardımcı olabilir.

2

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı, özellikle ev yaşamınız, aile ilişkileriniz, işiniz ve günlük düzeninizle ilgili konularda ilerlemeye ve olumlu gelişmelere işaret ediyor. Kırgınlıkları geride bırakmak, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek ve duygularınızı içtenlikle ifade etmek için destekleyici bir gündesiniz. Günün enerjileri ilişkiler açısından oldukça olumlu; özellikle birlikte yaşadığınız ya da birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınızı güçlendirmek için uygun bir zaman. Bugün uzlaşmaya varmak her zamankinden daha kolay olabilir. Olaylara karşı tarafın bakış açısından yaklaşmak size önemli farkındalıklar kazandırabilir. Yapılan konuşmalar hem açıklık sağlayabilir hem de sorunların çözümüne katkıda bulunabilir; önemli anlaşmalar yapmak veya lehinize gelişen koşullarla karşılaşmak da mümkün. Bu dönemde aile içinde ve ev ortamınızda huzuru artırma isteğiniz güçlenirken, iş hayatınızda ve günlük yaşamınızda da daha uyumlu bir düzen kurmaya yöneliyorsunuz. Ay'ın bugün güneş dokuzuncu evinizde ilerlemesi ise merak duygunuzu daha da artırıyor ve yeni bilgiler öğrenme, araştırma yapma, farklı fikirleri keşfetme isteğinizi güçlendiriyor. Olaylara zihinsel ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşmanız, bugün size önemli avantajlar sağlayabilir.

3

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün oldukça iyi bir izlenim bırakıyorsunuz ve samimiyetiniz çevrenizdeki kişiler tarafından takdir edilip, beğeniliyor. Merkür'ün yönetici gezegeniniz Venüs ile uyumlu açı yapması, iletişiminizi güçlendirirken ilişkilerinizdeki pürüzlerin de kolayca giderilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda yaratıcılığınız artabilir ve fikirlerinizi başkalarının daha kolay anlayıp takdir edeceği şekilde ifade edebilirsiniz. İyi gelişmeleri adeta doğal bir çekim gücüyle hayatınıza alırken, hem duygularınızı hem de düşüncelerinizi rahatlıkla dile getirebilirsiniz. Bu geçiş sizin için oldukça akıcı ve destekleyici bir enerji taşıyor. Özellikle müzakereler, yaratıcı yazılar, problem çözme gerektiren işler ve aşk hayatınız, arkadaşlıklarınız, tanışıklıklarınız ya da çocuklarla ilgili konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. İnsanlarla olan etkileşimleriniz sıcak, nazik ve yapıcı bir atmosferde ilerlerken, destek gördüğünüzü hissetmeniz karmaşık görünen sorunları bile daha sakin ve kolay bir şekilde yönetmenizi sağlayabilir.

4

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün özellikle size en yakın kişilerle zihinsel düzeyde güçlü bağlar kurmak için harika fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aile, ev veya maddi konularla ilgili sevindirici haberler ya da umut verici gelişmeler gündeme gelebilir. Eviniz için heyecan verici yeni bir alışveriş yapabilir veya yaşamınızdaki bolluk ve güven duygusunu daha yoğun hissedebilirsiniz. Yapacağınız konuşmalar hem verimli hem de keyifli geçerken, olayların yavaş yavaş istediğiniz yönde ilerlediğini görmek size huzur verebilir. Ay'ın gün boyunca karşıt burcunuzda ilerlemesi ve Jüpiter, Neptün ile Plüton'la uyumlu açılar kurması, insanlarla tatmin edici bağlar kurmanızı destekliyor. Birlikte çalışmak, ortak hareket etmek ya da fikir alışverişi yapmak, bir konuya yeni bir bakış açısı kazandırabilir veya parlak bir fikir geliştirmenizi sağlayabilir. Sohbetler keyifli ve ilham verici olabilir. Öğrenmek, bilgi paylaşmak, başkalarına rehberlik etmek ve deneyimlerinizi aktarmak açısından oldukça destekleyici etkiler altındasınız. Bugün insanlara ulaşmanız ve kendinizi daha açık ifade etmeniz, hayatınıza ilginç kişiler ve değerli fikirler katabilir.

5

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün duyacağınız bir haber ya da edineceğiniz bir bilgi, olayları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir ve size önemli bir avantaj sağlayabilir. Yapacağınız konuşmalar, ilişkilerinizi daha derin ve anlamlı bir seviyeye taşıyabilir. Merkür ile Venüs arasında bugünkü uyumlu açı, fikir alışverişi, açıklık ve karşılıklı anlayış sayesinde anlaşmazlıkları yumuşatmayı kolaylaştırıyor. Üstelik Merkür şu anda burcunuzda ilerlediği için bu olumlu etki sizin için çok daha belirgin hissedilebilir. İş birliği yapmak, ortak hareket etmek ve insanlarla uyum içinde çalışmak açısından oldukça avantajlı bir gündesiniz. Fikirlerinizi sunmak, eğitimle ilgili konulara odaklanmak, bilgi paylaşmak veya başkalarına rehberlik etmek bugün başarılı sonuçlar getirebilir. Aynı anda sizi heyecanlandıran ve motive eden farklı ilgi alanları ya da projelerle ilgilenebilirsiniz. Umut verici haberler almanız veya önemli iletişimler kurmanız da mümkün. Bugün çevrenizdeki insanların sizi desteklediğini daha net hissedebilirsiniz, hatta biri size karşı beslediği sevgi ve ilgiyi açıkça ifade edebilir.

6

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı, olaylara daha tarafsız ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşmanıza yardımcı oluyor. Sorunlara kolay çözümler bulabilir, maddi durumunuzu nasıl iyileştirebileceğinize dair yaratıcı ve ilgi çekici fikirler geliştirebilirsiniz. Özellikle Merkür'ün kısa süre önce sona eren retro hareketinin ardından, bir konuyu enine boyuna düşünmek, konuşarak çözüm üretmek ve kafanızı meşgul eden meselelerde netlik kazanmak size büyük bir rahatlama sağlayabilir. Keyifli sohbetler ve olumlu iletişimler moralinizi yükseltebilir. Bu geçiş, kendinizi daha güvende, rahat ve huzurlu hissetmenizi sağlayacak yollar bulmanıza destek oluyor. Gelirinizde artış sağlayabilecek fırsatlar gündeme gelebilir ya da işiniz ve maddi ihtiyaçlarınız konusunda daha net bir farkındalık geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda bugün duygularınızı mantıklı ve sağduyulu bir bakış açısıyla değerlendirmek, hem doğru kararlar almanıza hem de içsel dengenizi korumanıza yardımcı olabilir.

7

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Venüs'ün burcunuzdaki yolculuğu sayesinde bu günlerde insanları doğal bir çekimle kendinize yaklaştırıyorsunuz ve karakterinizin daha nazik, anlayışlı ve alıcı yönü ön plana çıkıyor. Bugün Venüs ile Merkür arasındaki uyumlu açı ise fikirlerinizi, kişisel düşüncelerinizi, duygularınızı ve anılarınızı paylaşmak için son derece destekleyici bir atmosfer yaratıyor. Aynı zamanda hangi fikirlerin uzun vadede başarı potansiyeli taşıdığını her zamankinden daha iyi sezebilir ve geleceğe yönelik daha isabetli değerlendirmeler yapabilirsiniz. Sağlığınızı, enerjinizi ve yaşam kalitenizi artırmaya yönelik değerli fikirler geliştirebilir ya da bu konuda ilham verici bilgiler edinebilirsiniz. Bir arkadaşınız veya içinde bulunduğunuz sosyal çevre size önemli destek sağlayabilir ya da ilginizi çekecek bilgiler sunabilir. Ayrıca Merkür'ün kısa süre önce sona eren retro hareketinin ardından, bir kişinin size karşı hisleri konusunda daha fazla netlik kazanmanız mümkün. Geleceğe dair yapacağınız samimi ve keyifli bir sohbet de bugün size hem umut hem de ilham verebilir.

8

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün sizin için sezgilerin, içgörülerin ve vizyoner düşüncelerin oldukça güçlü çalıştığı bir zaman olabilir. Başkalarından alacağınız destek ve onay, kariyer hedeflerinizi veya toplum içindeki itibarınızı güçlendirecek şekilde etkili olabilir. İnsanların gerçekten ne istediğini ve neye ihtiyaç duyduğunu sezme konusunda oldukça başarılısınız; bu da hem ikili ilişkilerinizde hem de sosyal bağlantılarınızda size önemli avantajlar sağlayabilir. Son zamanlarda duygusal ve sosyal yaşamınızı daha çok gözlemleyip değerlendirdiğiniz bir döngüden geçiyor olabilirsiniz. Bugün ise fikirlerinizi paylaşmak, sohbetlere katılmak ya da sadece dikkatle dinlemek bile size değerli farkındalıklar kazandırabilir. Özellikle Merkür'ün kısa süre önce sona eren retro hareketinin ardından, geçmişten gelen bir konu veya bir kişiyle ilgili önemli bir anlayış geliştirebilir, içinizi rahatlatacak bir netliğe ulaşabilirsiniz. Ayrıca birinden gelen ince ve dolaylı bir romantik ilgi işareti de söz konusu olabilir. Günün gezegen etkileri huzurlu iş birliklerini, yapıcı konuşmaları ve karşılıklı anlayışı destekliyor. Bir ilişki ya da üzerinde çalıştığınız bir proje hakkında daha net bir görüş kazanmanız mümkün.

9

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün fikirlerinizi paylaşmak ve keyifli sohbetler yapmak ön planda olabilir. Kendinizi ifade etme beceriniz güçlenirken, sosyal ortamlarda daha özgüvenli hissedebilir ve olaylara daha iyimser bir bakış açısıyla yaklaşabilirsiniz. Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı sayesinde açıklık, saygı ve nezaket içeren konuşmalar, geçmişte yaşanan kırgınlıkları onarmak ve yanlış anlaşılmaları gidermek için oldukça destekleyici etkiler sunuyor. Özellikle Merkür'ün kısa süre önce sona eren retro hareketinin ardından, belirsizliklerin ortadan kalkması ve olayların netleşmesi size büyük bir rahatlama sağlayabilir. Bugün ilişkilerinize güçlü bir dostluk ve samimiyet enerjisi katıyorsunuz. Doğal çekiciliğiniz ve sıcak tavırlarınız sayesinde insanlar size kolaylıkla yakınlık duyabilir. Rahat, içten ve açık iletişim tarzınız yeni dostluklar kurmanıza yardımcı olabilir ya da mevcut arkadaşlıklarınızı daha da güçlendirebilir. Çevrenizdeki insanların size olan ilgisini ve takdirini bugün daha belirgin bir şekilde hissedebilirsiniz.

10

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay bugün burcunuzda ilerlerken kendinizi ilham dolu, enerjik ve motive hissedebilirsiniz. Olaylara daha geniş bir perspektiften bakıyorsunuz, çevrenizdeki insanlar da düşüncelerinizden ve bakış açınızdan etkileniyor olabilir. Konfor alanınızın biraz dışına çıkmak hem kendinize hem de hayata olan güveninizi artırabilir. Bunu küçük ama kararlı adımlarla yapmak, belirsizliklerle başa çıkabileceğinize dair inancınızı güçlendirecektir. Arkadaşlarınızın sizi bunaltmadan desteklemesi ise tam da ihtiyaç duyduğunuz özgürlük ve güven duygusunu sağlayabilir. Bugün fırsatları fark etme konusunda oldukça şanslı bir etkidesiniz. Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı da günün olumlu enerjilerini destekliyor. Keyifli iletişimler kurabilir, uzun vadeli hedeflerinize odaklanabilir ve geleceğiniz adına yapıcı adımlar atabilirsiniz. Yetki sahibi biriyle ortak bir noktada buluşabilir, önemli bir satış gerçekleştirebilir ya da sizi ileriye taşıyacak başka bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yeteneklerinize ve başkalarına sunduğunuz değere olan güveniniz artarken, bu özgüven çevrenize de olumlu yansıyacaktır. Bugün fikirlerinizi, kararsız kaldığınız konuları veya yaşadığınız ikilemleri başkalarıyla paylaşmak size yeni bakış açıları kazandırabilir. İş birliği yapmak, beklenmedik çözümler bulmanıza veya sizi mutlu edecek gelişmelere kapı aralayabilir. Özel ve kişisel meselelerde ise duygularınızı sakin, mantıklı ve doğal bir şekilde ifade edebilirsiniz. Ayrıca sizi düşündüren bir konu hakkında hislerinizi netleştirme ve kendinizi daha iyi anlama fırsatı yakalayabilirsiniz.

11

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı sayesinde iletişiminiz sıcak, samimi ve akıcı bir şekilde ilerleyebilir. Merkür'ün ilişkiler ve ortaklıklar alanınızda, Venüs'ün ise macera, eğitim ve ufkunuzu genişleten deneyimler alanınızda ilerlemesi; birlikte öğrenmek, fikir alışverişinde bulunmak ve ortak projeler geliştirmek için oldukça destekleyici etkiler sunuyor. Hayata dair hedeflerinizi, inançlarınızı ve geleceğe yönelik planlarınızı paylaşacağınız konuşmalar, bir ilişkinizi daha da güçlendirebilir ve aranızdaki bağı derinleştirebilir. Bugün aynı zamanda danışmanlık almak, deneyimli kişilerden faydalı bilgiler edinmek veya farklı bakış açıları kazanmak açısından da verimli bir gün olabilir. Özellikle romantik ilişkilerde ve birebir iletişimlerde kuracağınız bağlar size hem mutluluk hem de önemli kazanımlar getirebilir. Güçlü iletişim becerileriniz yalnızca ilişkilerinizi değil, hayatınızın diğer alanlarını da olumlu yönde etkileyerek daha uyumlu ve verimli bir atmosfer oluşturmanıza yardımcı olabilir.

12

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugünün gezegen etkileri özellikle konuşmalar ve içten davranışlar aracılığıyla hem destek vermek hem de destek görmek açısından oldukça güçlü. Uzun zamandır içinizde taşıdığınız bir yükten ya da sizi zorlayan bir sırdan kurtulma hissi yaşayabilirsiniz. Günlük düzeninizi sürdürmeniz ve sorumluluklarınıza özen göstermeniz ise sosyal çevrenizde olumlu karşılık bulabilir ve size çeşitli avantajlar sağlayabilir. Bugün gizemli konulara, perde arkasındaki nedenleri araştırmaya veya çözülmesi gereken bir meseleye ilgi duyabilirsiniz. Hatta sizi uzun süredir düşündüren bir sorunun ya da gizemin çözümüne ulaşmanız mümkün olabilir. Keyifli karşılaşmalar, anlamlı sohbetler ve yeni keşifler moralinizi yükseltebilir. Şu sıralar duygularınızı ve ilişkilerinizi analiz etme eğiliminiz oldukça güçlü. Sağlığınız veya çalışma düzeninizle ilgili konularda sezgileriniz son derece isabetli çalışabilir ve yaşamınızı kolaylaştıracak önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Aşk konusunda da olumlu etkiler altındasınız. Ancak duygularınızı gösterişli davranışlarla değil, sessiz ama içten destekleriniz, ilginiz ve fedakârlıklarınızla ifade etmeyi tercih edebilirsiniz.

13

25 TEMMUZ 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün duygularınızı ve ilişkilerinizi düşünmek, analiz etmek ve daha iyi anlamak sizin için hem doğal hem de oldukça faydalı olabilir. Bir arkadaşlığınız ya da özel ilişkiniz hakkında önemli bir farkındalık yaşayabilir veya birinin size kattığı değer konusunda aydınlanabilirsiniz. İlişkilerinizin manevi yönünü güçlendirmek, dostluk bağlarını derinleştirmek ve daha anlamlı paylaşımlar kurmak için oldukça uygun bir gündesiniz. Bugün Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı, insanlarla bağlantı kurmayı, iş birliği yapmayı ve yeni kişilerle tanışmayı güçlü şekilde destekliyor. Bu sayede duygularınızı açıkça ifade etmek, yanlış anlaşılmaları gidermek, ortak bir noktada buluşmak ve hatta romantik bir adım atmak için elverişli koşullar oluşabilir. Aşk, çocuklar, sanatsal çalışmalar, hobiler veya eğlenceyle ilgili konular üzerine yapacağınız sohbetler hem keyif verici hem de size ilham kazandırıcı olabilir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar
ITEM