Günlük burç yorumları: 26 Ocak 2025 Pazar

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Venüs ve geri hareketteki Mars bugün uyumlu bir üçgen oluşturuyor, bu da kalp meselelerini ve kişisel zevkleri güçlendirebilir. Özellikle aile, eş veya mülkle ilgili bir konuysa, bugün gelecek para veya destek haberleri alabilirsiniz. Bu etkinin altında sevginizi ya da yaratıcılığınızı ifade etmek her zamankinden daha kolaydır. Mars hâlâ güneş sekizinci evinizde geri harekette olduğundan, bu daha çok geçmişe yönelik bir enerjidir. Birinden gelen nazik bir jest sizi derinden etkileyebilir. Şu anda tartışılan ilişki meseleleri hafif görünebilir ancak bunlar daha fazla analiz için bugünden sonra da sizinle kalabilir. Bunun büyük ölçüde sebebi, yüzeyde iyi görünse bile ilişki sorunlarının tamamen çözülmediği hissidir. Ay, burcunuzda bir gün daha geçiriyor ve konfor alanınızın biraz dışına çıkmak kendinize ve dünyaya olan inancınızı artırabilir.