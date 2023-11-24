Günlük burç yorumları: 26 Kasım 2023 Pazar

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu hedeflerinizi, ihtiyaçlarınızı ve arzularınızı yeniden değerlendireceğiniz bir dönemdir. Gerçekten neyi arzuladığınızı ve hangi uğraşların sizin için o kadar değerli olmayabileceğini keşfediyorsunuz. Nitekim bir konuda harekete geçip geçmemeniz konusundaki belirsizlik bazı zihinsel sıkıntılara neden olabilir ve ilerlemek için daha emin bir zamanı beklemek muhtemelen daha iyidir. İnsanlar geçici olarak anlayışsız veya mesafeli olabilir. Şu an için kendinizi ifade etme şansını bulmak zor olabilir. Yoldaki bir engel veya tümsek, takibi geçici olarak geciktirebilir. Başkaları sizin o kadar sosyal ve erişilebilir olmadığınızdan şikayet ediyorsa, bu konuda kendinizi biraz suçlu hissediyor olabilirsiniz veya sizi anlamadıkları için hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Ancak artık herhangi bir gecikme, gizlenmiş bir lütuf olabilir, çünkü yavaşlamanız veya bazı düzenlemeler yapmanız gerekebilir.