Günlük burç yorumları: 26 Eylül 2025 Cuma

26 Eylül 2025 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
25 Eylül 2025 09:09
  • Bugün, para ve ilişkilere stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyor, istediğimiz sonuçlara ulaşmak için sabrı kullanıyoruz. Akrep burcundaki Ay, duygularımızla bağ kurmamıza rehberlik ediyor ve bu durum hem özel hayatımızı hem de kendimizi anlamamızı güçlendirebilir. Bu, korkularımızı cesurca geride bırakarak büyüme, öğrenme ve gelişim günü. Ayrıca anlamlı ya da ruhsal bağlantılar kurmaya da çekiliyoruz. Şefkat ve hayal gücü kaynaklarımız kolayca ulaşılabilir durumda ve bize ilham veren bir şeye bağlanmaya açığız.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Güneş 22 Ekim'e kadar ortaklık alanınızdan geçerken, daha sık olarak ortaklıklara, müzakerelere ve ilişkiler yoluyla kendinizi ifade etmeye odaklanıyorsunuz. Bu döngü, başkalarını dinlemeye ve ilişkilerinize özen göstermeye daha fazla enerji koyma zamanı; bağ kurmak, müzakere etmek, danışmak ve eşleşmek için mükemmeldir. Sosyal hayatınız muhtemelen canlanacak! Başkalarının ihtiyaçlarını daha kolay sezebiliyorsunuz, bu da bu süreci düşünceli ve uzlaşmacı bir döngü haline getiriyor. Geçen haftadan beri Merkür de güneş haritanızın aynı alanında bulunduğundan (ve 6 Ekim'e kadar burada kalacağından), birebir iletişim kurmaktan keyif alıyorsunuz. Başkaları düşünce süreçlerinizi harekete geçiriyor ve onların tavsiyelerini her zaman uygulamasanız bile geri bildirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Artık artıları ve eksileri tartmaya, müzakere etmeye ve meseleleri tartışmaya daha meyillisiniz. Bu mükemmel bir zihinsel egzersizdir, fakat bu döngü boyunca sık sık kalpten değil, akıldan konuşacağınız ve bunun da karışık sonuçlar vereceği zamanlar olacak! Kendinize sağlıklı iletişim kalıplarını hatırlatın. Bugün bir partnerinizle veya onun hakkında, yakın zamanda açığa çıkan bir gerçeği aktif olarak tartışıyor olabilirsiniz.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Güneş ve Merkür'ün güneş haritanızın altıncı evinden geçmesiyle iş ve günlük düzenler için daha güçlü ya da yenilenmiş bir enerji dönemindesiniz. Merkür geçen haftadan beri bu alanda bulunuyor ve 6 Ekim'e kadar burada kalacak, Güneş ise daha yakın zamanda buraya geçti ve 22 Ekim'e kadar burayı ziyaret edecek. Bu dönem tanınma ya da dünyevi başarı için en iyi zaman olmasa da, kişisel gelişim ve gelecekteki başarıların temelini atmak için son derece uygun. Bu geçişler alışkanlıklarınızı, işinizi ve sağlığınızı geliştirme arzunuzu tetikliyor. Görevleriniz ve düzenleriniz hakkında okumak, yazmak ve konuşmak için mükemmel bir dönem; ayrıca gerekli becerileri geliştirmek veya tazelemek için de uygun. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın ama aynı zamanda küçük sorunları ve ayrıntıları çözmek için de zaman ayırmayı hedefleyin. Ancak bugün Ay tüm gün ortaklık alanınızda olacak ve özel biriyle iyi bir bağ kurmanız için güçlü etkiler altında olacaksınız.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bu günlerde güneş haritanızın beşinci evi oldukça hareketli, zira Merkür geçen hafta buraya geçti ve birkaç gün önce de Güneş ziyaretine başladı. Güneş 22 Ekim'e kadar burcunuza uyumlu kalacak, Merkür ise 6 Ekim'e kadar burada ilerleyecek. Genel olarak kendinizi daha özgür ve mutlu, daha iletişimsel, özgüvenli ve girişken hissetmeniz muhtemel. Ayrıca fikirlerinizi yaratıcı ve özgün yollarla ifade etme ihtiyacınız artabilir. Bu dönem size içsel çocuğunuzla bağ kurmanızı hatırlatıyor ve yaratma, paylaşma ve kendinizi ifade etme isteğinizi uyandırıyor. Şu anda yaptığınız her şeye kendine özgü bir hava katıyorsunuz ve duygusal hayatınız özellikle renkli. Spontane konuşmalar ya da öğrenmeler gündemde olabilir ve olağanüstü faydalı olabilir. İnsanlar zihninize ve zekânıza çekilebilir ya da siz özellikle ilgi çekici kişilerle bağlantı kurabilirsiniz. Ancak bugün Ay tüm gün iş ve sağlık alanınızda ilerliyor, bu yüzden daha eğlenceli bir dönemde olsanız da görevleriniz zihninizden uzak değil. Günlük işlerinizi halletmek için planlar yapmak ve stratejiler geliştirmek adına gayet uygun bir zaman.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bu günlerde Güneş ve Merkür'ün ev ve aile alanınızı ziyaret etmesiyle daha fazla huzur, rahatlık, sessizlik ve tanıdıklık ihtiyacınız baskın hale geliyor. Köklerinizle yeniden bağ kuruyor, içsel özgüveninizi inşa ediyor ve aile hayatınızı yönetiyorsunuz. Bu dönem, aile veya evle ilgili konularda netlik kazanma zamanı. Güneş birkaç gün önce bu alandan geçmeye başladı ve 22 Ekim'e kadar burada olacak. Merkür de geçen haftadan beri aynı bölgede ilerliyor ve 6 Ekim'e kadar devam edecek. Bu geçişler temponuzu yavaşlatmaya ama aynı zamanda konsantrasyonunuzu geliştirmeye teşvik ediyor. Uzun vadeli güvenliğe daha fazla ilgi duyuyorsunuz. Genel olarak yeni, uzun vadeli projelere başlamak için iyi bir dönemdesiniz. Ancak bugün Ay, gün boyunca yoğun ve bağlantılı iletişim alanınızda ilerliyor ve merakınız sizi ilginç deneyimlere yönlendirebilir. Öğreniyor, planlıyor ve bundan keyif alıyorsunuz.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Güneş ve Merkür şu anda iletişim, öğrenme ve günlük işler alanınızı ziyaret ediyor ve sık sık yoğun bir ilgi altında kalabilirsiniz. Hayat bu dönemde dikkat dağıtıcı olsa da, bilgi toplamak ve başkalarıyla bağ kurmak için de güzel bir zaman. Bu geçişlerle birlikte daha fazla kolaylık ve anlayış deneyimleme eğilimindesiniz. Merkür geçen haftadan beri bu alanda ilerliyor ve 6 Ekim'e kadar burada kalacak. Güneş ise 22 Ekim'e kadar buradaki ziyaretini sürdürecek. Bu süreç, başkalarıyla artan temas, yoğun bir tempo ve geniş bir yelpazede bilgi toplama fırsatları getirebilir. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz ve özellikle uyanık ve meraklısınız. Hızlı sonuçlarla ilgilenebilir ya da önümüzdeki haftalarda birden fazla projeyle uğraşıyor olabilirsiniz. Süreklilik her zaman mümkün olmayabilir, ancak yeni fikirleri ve durumları hissetmek için olağanüstü bir konumdasınız. Yine de bugünkü Ay ile birlikte, kendinizi öngörülebilir bir tempo ya da soluklanmak için sessiz anlar ararken bulabilirsiniz. Duygusal olarak ise evinize ve sevdiklerinize yakınsınız.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bu günlerde Güneş ve Merkür'ün haritanızın ikinci evinden geçişiyle, sık sık size güven ve rahatlık hissi veren şeylere odaklanıyorsunuz. Merkür geçen hafta para alanınıza girdi ve 6 Ekim'e kadar burada ilerleyecek; Güneş ise 22'sinde buraya geçti ve 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Bu dönem, paranız, değerli eşyalarınız ve güvenlik duygunuz üzerinde kontrolü ele alma zamanı olabilir. Daha becerikli davranıyorsunuz, yeteneklerinizi ve becerilerinizi iyi şekilde kullanmaya yatkınsınız. Hayatınızı dengeye oturtacak ve fikirlerinizi işe yarar hale getirecek yollar düşünüyorsunuz. Size hayatın basit zevklerini hatırlatan aktiviteler öne çıkıyor. Kalıcı şeyler inşa etmekten keyif alıyor ve genel olarak kendinizi toparlamak, sağlamlaştırmak için harika bir dönemden geçiyorsunuz. Yine de, bu günlerde mevcut durumu korumaya, sabrı geliştirmeye ve kaynaklarınızı inşa etmeye vurgu olsa da, bugünkü Ay size biraz daha açılmanız için cesaret veriyor. Merakınız harekete geçmiş durumda! Faydalı bilgilere ve uygulamalı öğrenmeye çekiliyorsunuz.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bu günlerde hem Güneş hem de Merkür burcunuzda ilerlerken kişiliğiniz çok daha fazla parlıyor. Normalden daha görünürsünüz ve daha güçlü bir enerji yansıtıyorsunuz. Daha konuşkan, daha ifade edici ve her zamankinden daha meşgul olabilirsiniz. Merkür 6 Ekim'e kadar sizinle olacak, Güneş ise 22 Ekim'e kadar burcunuzda kalacak. En iyi sonuçlar için şimdi iyi bir izlenim bırakmaya, kendinizi güven ve pozitiflikle yansıtmaya gayret edin. Kendinizi daha fazla kontrol sahibi, fark edilen ve takdir edilen bir şekilde hissedebilirsiniz. Yeni fikirlere ve ilgi alanlarına açıksınız ve sözleriniz her zamankinden daha güçlü bir etki taşıyor. Ayrıca kararlarınız daha kolay ve spontane geliyor. Yine de, Ay'ın gün boyunca güneş haritanızın ikinci evinde ilerleyişi sizi tanıdık aktivitelerde kalmaya teşvik ediyor. Rahatlamak ve kendinizi huzura kavuşturmak için güzel bir zaman.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Mars burcunuzda olsa bile, bu günlerde özel ve içsel dünyanız sık sık dikkatinizi çekiyor. Bunun nedeni, hem Güneş'in hem de Merkür'ün güneş haritanızın on ikinci evinde ilerlemesi. Merkür 6 Ekim'e kadar, Güneş ise 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Hayatınızdaki fazlalıkları temizleyebilir, geçmişi geride bırakabilmek için bitişlerle uğraşabilir ve derin bir içsel sorgulama yapabilirsiniz. Kendinize daha fazla dinlenme ve meditasyon için zaman ayırmak şu anda faydalı olur. Bu dönem kişisel yansımalar için yılın değerli bir zamanı. Projeleri tamamlamak da bu süreçte öne çıkabilir. Yine de, Ay bugün burcunuzda ilerleyerek dikkatinizi kendinize ve duygusal ihtiyaçlarınıza yönlendiriyor. Etki bırakma isteğiniz güçlü.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bu günlerde Güneş ve Merkür'ün güneş haritanızın on birinci evinde ilerlemesiyle sosyal hayatınız canlanabilir. Arkadaşlarla etkileşim kurmak, ideallerinizi, hayallerinizi ve umutlarınızı benzer düşünen kişilerle paylaşmak için güzel enerjiler sizinle. Önümüzdeki haftalarda bir hayale ya da projeye güçlü bir şekilde bağlanma ihtiyacı da hissedebilirsiniz; Merkür 6 Ekim'e kadar, Güneş ise 22 Ekim'e kadar bu alanda ilerleyecek. Zeki ve ilgi çekici insanlarla birlikte olmayı arıyorsunuz. En iyi sonuçlar için bu dönemlerde bir takım oyuncusu olmak faydalı. Ancak Ay bugün tüm gün gizlilik alanınızda ilerliyor ve fazla hareket ya da uyarıcıdan kısa bir mola verme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bu geçiş, sakinleşmenizi, son olayları sindirmenizi ve işlemenizi teşvik ediyor. Duygularınızı ve deneyimlerinizi gözden geçiriyorsunuz ve bunu yapmak için biraz alana ihtiyacınız olabilir.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, son günlerde dikkatiniz daha çok maddi veya hırslı konulara kayıyor; bunun nedeni Merkür ve Güneş'in güneş haritanızın tepe noktasında bulunması. Güneş kısa süre önce buraya geçti ve 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Merkür ise geçen haftadan beri burada ve 6 Ekim'e kadar burada ilerleyecek. Bu dönem, hedeflerinizi ve hırslarınızı fark etme ve onurlandırma açısından güçlü bir zaman. İlerlemeniz için sezgileriniz oldukça iyi çalışıyor. Fikirleriniz veya tavsiyeleriniz talep görebilir ve bilgi birikiminiz ve becerileriniz sizi ilerletebilir. Ayrıca hedeflerinizi ilerletmenize veya kariyer ve işinizi geliştirmeye yardımcı olacak özellikle değerli bilgiler ediniyorsunuz. Kendinizi nasıl ifade ettiğinizin farkında olarak iletişiminize daha fazla özen gösterebilirsiniz. Mesleki konulara, görevlerinize ve itibarınıza daha dikkat ediyorsunuz. Daha fazla takdir görmeyi ve olası olarak artan sorumlulukları da keyifle deneyimleyebilirsiniz. Yine de, bugünkü enerjiler sosyal alanınızda ilerleyen Ay sayesinde baskılardan kısa bir mola almak için şanslı; bir arkadaş veya grupla özel bir bağ kurabilirsiniz.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bu günlerde felsefenizi veya bir konu hakkındaki benzersiz bakış açınızı paylaşma arzusu güçlü olabilir. Kendinizi daha fazla coşku ve güvenle ifade ediyorsunuz ve bu, başkaları tarafından iyi karşılanıyor; böylece kendinizi özellikle duyulmuş ve desteklenmiş hissediyorsunuz. Geçen hafta Merkür, güneş haritanızın dokuzuncu evine geçti ve 6 Ekim'e kadar burada kalacak. Birkaç gün önce Güneş de bu alana geçti ve 22 Ekim'e kadar, ruhunuzu besleme ihtiyacınızı daha fazla ön plana çıkarıyor. Bu dönem, büyüme, genişleme, öğrenme ve anlama isteğinizi karşılamak için uygun. Hayatınıza koyduğunuz sınırların ötesini görme yeteneğiniz artıyor. Ancak bugün Ay, güneş haritanızın tepe noktasında ilerliyor ve hedeflerinize ulaşma yolunda nerede olduğunuzu düşünürken, ciddi bir ruh haline bürünebilirsiniz.

  • 26 EYLÜL 2025 CUMA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, son günlerde dikkatiniz daha derin ve özel konulara kayıyor; bunun nedeni hem Güneş hem de Merkür'ün güneş haritanızın sekizinci evinde ilerlemesi. Merkür geçen hafta buraya geçti ve 6 Ekim'e kadar etkisini sürdürecek. Güneş ise 22'sinde buraya girdi ve 22 Ekim'e kadar burada kalacak. Bu yüzden, işlerin yüzeyini karıştırmaktan çok derinlemesine incelemeye ilgi duyuyorsunuz. Özel hayatınız daha fazla önem kazanıyor ve çevrenizdeki durumların ve insanların daha az belirgin öğelerine daha fazla dikkat ediyorsunuz. Düşünceli ve konuları derinlemesine keşfetmeye meraklısınız. Bu dönem, Güneş'in duygularınızın ve ihtiyaçlarınızın derinliklerine ışık tutmasıyla iyileşme potansiyeli taşıyor. Odaklanma, konsantrasyon ve artan bir görev, tutku veya amaç duygusu için mükemmel bir dönem olabilir. Gözlem gücünüz önemli ölçüde artıyor. Buradaki Merkür, karmaşık ve derin, köklü duygular ile karmaşık durumlara daha fazla objektiflik kazandırıyor; değerli araştırmalar veya incelemeler yapabilirsiniz. Ancak bugün Ay tüm gün dışa dönük ruh alanınızda ilerliyor ve büyük bir kısmınız ufuktaki olasılıklara odaklanmak istiyor. Öğrenmeye veya keşfetmeye odaklanarak ruhunuzu beslemek şu anda en uygun yaklaşım olabilir.

