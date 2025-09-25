Günlük burç yorumları: 26 Eylül 2025 Cuma

26 EYLÜL 2025 CUMA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Güneş ve Merkür'ün güneş haritanızın altıncı evinden geçmesiyle iş ve günlük düzenler için daha güçlü ya da yenilenmiş bir enerji dönemindesiniz. Merkür geçen haftadan beri bu alanda bulunuyor ve 6 Ekim'e kadar burada kalacak, Güneş ise daha yakın zamanda buraya geçti ve 22 Ekim'e kadar burayı ziyaret edecek. Bu dönem tanınma ya da dünyevi başarı için en iyi zaman olmasa da, kişisel gelişim ve gelecekteki başarıların temelini atmak için son derece uygun. Bu geçişler alışkanlıklarınızı, işinizi ve sağlığınızı geliştirme arzunuzu tetikliyor. Görevleriniz ve düzenleriniz hakkında okumak, yazmak ve konuşmak için mükemmel bir dönem; ayrıca gerekli becerileri geliştirmek veya tazelemek için de uygun. Mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalışın ama aynı zamanda küçük sorunları ve ayrıntıları çözmek için de zaman ayırmayı hedefleyin. Ancak bugün Ay tüm gün ortaklık alanınızda olacak ve özel biriyle iyi bir bağ kurmanız için güçlü etkiler altında olacaksınız.