Günlük burç yorumları: 26 Eylül 2025 Cuma

26 EYLÜL 2025 CUMA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç, Güneş 22 Ekim'e kadar ortaklık alanınızdan geçerken, daha sık olarak ortaklıklara, müzakerelere ve ilişkiler yoluyla kendinizi ifade etmeye odaklanıyorsunuz. Bu döngü, başkalarını dinlemeye ve ilişkilerinize özen göstermeye daha fazla enerji koyma zamanı; bağ kurmak, müzakere etmek, danışmak ve eşleşmek için mükemmeldir. Sosyal hayatınız muhtemelen canlanacak! Başkalarının ihtiyaçlarını daha kolay sezebiliyorsunuz, bu da bu süreci düşünceli ve uzlaşmacı bir döngü haline getiriyor. Geçen haftadan beri Merkür de güneş haritanızın aynı alanında bulunduğundan (ve 6 Ekim'e kadar burada kalacağından), birebir iletişim kurmaktan keyif alıyorsunuz. Başkaları düşünce süreçlerinizi harekete geçiriyor ve onların tavsiyelerini her zaman uygulamasanız bile geri bildirimlerinden faydalanabiliyorsunuz. Artık artıları ve eksileri tartmaya, müzakere etmeye ve meseleleri tartışmaya daha meyillisiniz. Bu mükemmel bir zihinsel egzersizdir, fakat bu döngü boyunca sık sık kalpten değil, akıldan konuşacağınız ve bunun da karışık sonuçlar vereceği zamanlar olacak! Kendinize sağlıklı iletişim kalıplarını hatırlatın. Bugün bir partnerinizle veya onun hakkında, yakın zamanda açığa çıkan bir gerçeği aktif olarak tartışıyor olabilirsiniz.
