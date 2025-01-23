Günlük burç yorumları: 25 Ocak 2025 Cumartesi

Ay, günü Yay burcunda geçiriyor ve her zamankinden daha idealistiz, hayatımızdan çok şey bekliyoruz. Bu konumun olumlu yönlerinden biri iyimserliktir, ancak bir planın temel detaylarını görmezden gelme olasılığı bir zayıflık olarak dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Ay'ın bu sabah Plüton ve Güneş ile uyumu, iş birliği sağlamamıza ve enerjimizi faydalı yollarla yönlendirmemize yardımcı oluyor. Bu geçişler, hedeflerimize olan kararlılığımızı artırıyor. Bugün gerçekleşen Venüs-Pallas altmışlığı, benzer fikir ve idealleri paylaşan insanlarla bağlantı kurmak için iyi bir zaman olabilir. Şimdi bir misyon duygusunun tadını çıkarabiliriz. Ancak Ay'ın bu gece Jüpiter'e karşıtlığı, "gelecekten ödünç alma" enerjisi getiriyor. Henüz sahip olmadığımız kaynaklarla bir şeye bağlanmamaya dikkat etmeli ve aşırı iyimserlik potansiyelimizin farkında olmalıyız.